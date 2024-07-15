4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Хребет Аибга. Лучшие сказочные смотровые Красной Поляны и Сочи
Начало: Кассы канатной дороги «Альпика. Приют Ветров»
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Треккинг по хребту Аибга
Начало: Олимпийская 24, Сочи
«Мы поднимемся на канатной дороге на высоту 2200 метров и начнем свой поход по хребту Аибга, с которого открывается панорамный вид на всю Красную Поляну, Абхазию и даже видно Чёрное море»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
от 16 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка на Альпике (из Адлера)
Отправиться на хребет Аибга и сделать красивые кадры среди горных вершин
Начало: Жд вокзал Адлер
«Он находится на горе Аибга в окружении вершин Главного Кавказского хребта»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор15 июля 2024Олег, Большое спасибо за организацию и проведение похода / экскурсии. Очень понравилось. Заданный темп был комфортен для всех членов нашей команды, включая маленьких детей, а виды действительно потрясающие. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Хребет Аибга»
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