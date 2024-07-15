Хребет Аибга – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Хребет Аибга» в Адлере, цены от 13 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Хребет Аибга. Лучшие сказочные смотровые Красной Поляны и Сочи
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Хребет Аибга. Лучшие сказочные смотровые Красной Поляны и Сочи
Начало: Кассы канатной дороги «Альпика. Приют Ветров»
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Треккинг по хребту Аибга
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Треккинг по хребту Аибга
Начало: Олимпийская 24, Сочи
«Мы поднимемся на канатной дороге на высоту 2200 метров и начнем свой поход по хребту Аибга, с которого открывается панорамный вид на всю Красную Поляну, Абхазию и даже видно Чёрное море»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
от 16 950 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка на Альпике (из Адлера)
На машине
скидка
10%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка на Альпике (из Адлера)
Отправиться на хребет Аибга и сделать красивые кадры среди горных вершин
Начало: Жд вокзал Адлер
«Он находится на горе Аибга в окружении вершин Главного Кавказского хребта»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1550013 950 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Хребет Аибга»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хребет Аибга. Лучшие сказочные смотровые Красной Поляны и Сочи
  2. Треккинг по хребту Аибга
  3. Фотопрогулка на Альпике (из Адлера)
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в сентябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Хребет Аибга" можно забронировать 3 экскурсии от 13 950 до 16 950 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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