Приглашаем на курорт Роза Хутор.
По канатной дороге мы поднимемся в горную Олимпийскую деревню на высоту 1170 метров, где жили олимпийские чемпионы.
Вы насладитесь видами на горные хребты, рассмотрите ратушу с часами на площади Роза, посетите Аллею флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов.
Описание экскурсии
Горы манят к себе своей красотой, необычностью и большими размерами. В данную экскурсию включена поездка по канатной дороге в горную Олимпийскую деревню, расположенную на высоте 1170 метров. Здесь вы насладитесь видами на горные хребты, рассмотрите ратушу с часами на площади Роза, посетите Аллею флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов. Также в Олимпийской деревне есть множество аттракционов. Одним из них считается родельбан. По желанию а нем можно прокатиться за дополнительную плату. Вы проедете на санях с ручным тормозом по специальным рельсовым путям. Во время путешествия вам встретится много природных достопримечательностей и объектов, созданных человеком. Если вы хотите подняться в горы на самый пик — на высоту 2320 метров, то в рамках нашей экскурсии это также возможно, за дополнительную плату. По дороге в Красную Поляну вы увидите вантовый мост — висячее сооружение, которое составлено несколькими пилонами («воротами»). Они присоединены к дорожному полотну с помощью стальных тросов (вантов). Внешний вид вписывается в русле реки и не портит облик гор. Со смотровой площадки «Гнездо совы» можно рассмотреть: Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и всю смотровую Скайпарка. Каньон располагается около селения Казачий Брод и Ахштыря в северо-восточной части от Адлера по дороге к Красной Поляне. С этой дороги открываются потрясающие виды каньона. В долине реки Мзымта расположено ущелье Ахцу. Внешне Ахцу выглядит гигантским сводом, составленным известняковыми пластами. После этого можно зайти в Греческое подворье на обед. Это место знаменито дегустацией краснополянского чая, меда и вина. В нашей экскурсии вы также увидите курорт Красная Поляна. Его спроектировал тот же архитектор, что и Куршевель. Тут мы с вами увидим самое крупное казино России, трамплинный комплекс «Русские Горки» и многое другое. Посетим горно-туристический центр «Газпром», который известен своим научным центром в футуристическом стиле. Здесь находится центр «Галактика», где мы поднимемся на крышу, увидим президентский горнолыжный курорт, бывшую резиденцию и панораму на кавказские горы и два русла реки. В конце экскурсии по Горному кластеру посещается Прибрежный кластер. Достопримечательностями этой территории считаются Олимпийский парк, олимпийские объекты и шоу «Поющие фонтаны». Важная информация:
- Мы являемся официальными представителями курортов Роза Хутор и Красная Поляна.
- Экскурсию можно начать в Сочи и Адлере. Ориентировочное время отправления из Сочи — 10:00, из Адлера/Сириуса — 11:00.
• За дополнительную плату можно выбрать подъем на канатной дороге:
- Роза Хутор пик, высота 2320 метров н. у. м., (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + «Моя Россия»);
- Роза Хутор пик+родельбан, высота 2320 метров н. у. м., (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + родельбан).
- Роза Хутор пик+парк альпак Пача Мама, высота 2320 метров н. у. м., (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + парк альпак Пача Мама).
• Обратите внимание: если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), обязательно возьмите с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу. Как проходит экскурсия:
- В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля, программа может занять до 12 часов, из них 4 часа — ваше свободное время на курортах;
- основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время;
- экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды • поездка проходит на комфортабельном автобусе.
- оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вантовый мост
- Ахштырский каньон
- Смотровая на Skypark
- Ущелье Ахцу
- Греческое подворье (посещение по желанию)
- Курорт «Красная Поляна»
- Курорт «Роза Хутор»
- Горная Олимпийская деревня
- Аллея флагов
- Курорт «Газпром»
- Общественно-культурный центр «Галактика»
- Олимпийский парк
- Олимпийские объекты
- Поющие фонтаны (уточняйте график работы)
Что включено
- Подъем на канатной дороге до горной Олимпийской деревни на курорте Роза Хутор
- Транспортные расходы
- Сопровождение профессионального экскурсовода
- Дегустации
- Страховка
Что не входит в цену
- Культурно-этнографический центр «Моя Россия» - от 600 руб. /чел. (по желанию)
- Парк альпак Пача Мама - от 950 руб. /чел. (по желанию)
- Родельбан - от 1450 руб. /чел.
- Подъем на высоту 2320м (стоимость уточняйте при бронировании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи/Адлер, от КПП отеля или ближайшей остановки
Завершение: Сочи/Адлер, КПП отеля или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
29 сен 2025
Р
Роман
20 июн 2025
Очень много ненужного, обед вообще в непонятном ресторане, откуда даже выйти и выбрать другой нельзя. Остановки почти все в местах где этого не надо.
А
Анастасия
4 апр 2025
Очень интересный тур,приятная Наша Даша)!Было увлекательно, и завораживающе,спасибо большое! В следующий раз опять к Вам!
В
Виктория
5 фев 2025
Замечательно прошла экскурсия, гид Яков просто блестяще бодро и весело её провел! Рекомендую ехать однозначно, посетили 3 горнолыжных курорта, безнапряжно и учитывая мнения группы. И зимой горы просто великолепны, народу не много, красота!
Ю
Юлия
31 янв 2025
Экскурсия проходила 30 января, нам сильно понравилась программа и гид Яков, профессиональный экскурсовод, с ним не скучно ездить на такие мероприятия. Всем, кто хочет не скучную, незабываемую экскурсию, рекомендую.
С
Сергей
16 янв 2025
Добрый вечер! Хотим поблагодарить вас за чудесную экскурсию🙏🏻Остался очень доволен ❤️ Огромное спасибо экскурсоводу Якову за прекрасную организацию экскурсии и водителю. Спасибо Вам большое! Теперь планирую поехать с вами на экскурсию в Абхазию на майские🙏🏻❤️
Т
Татьяна
10 янв 2025
Было, великолепно! Гид чудо просто!
Л
Ляйсан
28 окт 2024
В Сочи не в 1 раз. Роза хутор. Заказали экскурсию в 1 раз. Не ожидала, что настолько будет всё хорошо экскурсовод, у нас был просто шикарнейший. Яков. Он прямо былинный русский богатырь. Ну как только он заговорил, стало всё ещё круче юморист. Остроумный настолько много интересного рассказал. В диком восторге.
Н
Никита
3 окт 2024
Все понравилось, лучше ехать в солнечную погоду
С
Сергей
1 сен 2024
Экскурсия хорошая, не утомительная, взяли ещё 1900р с нас двоих за доплату канатной дороги, сначала сомневались, но не пожалели. Экскурсовод Даша отлично рассказывает, отвечает на все вопросы, водитель Гарик вёз
А
Арсен
26 авг 2024
Спасибо гиду Екатерине. Очень интересно всё рассказала. Организация тура прекрасная.
И
Изабелла
25 авг 2024
Хороший экскурсовод - Дарья, интересно рассказывала. Понравился Роза Хутор, уютный, красивый курорт. Захватывающая канатная дорога над Волчьей пропастью
К
Карина
19 авг 2024
Были с мамой, нам обеим все очень понравилось, отдельно 5 звезд нашему гиду-Якову! Настолько приятно и интересно было слушать человека на протяжении всего дня! Ни секунды не пожалели о поездке!
И
Ирина
7 авг 2024
Всё понравилось. Организована экскурсия на высоте, интересно. Спасибо экскурсоводу Даше!
О
Ольга
20 мая 2024
Всё было отлично организовано по времени. Гид Яков превзошел все ожидания своим профессионализмом. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу горных курортов Сочи, нужно провести там больше времени, но для обзорной экскурсии это было идеально! Рекомендую.
Входит в следующие категории Адлера
