Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой

Приглашаем на курорт Роза Хутор.

По канатной дороге мы поднимемся в горную Олимпийскую деревню на высоту 1170 метров, где жили олимпийские чемпионы.

Вы насладитесь видами на горные хребты, рассмотрите ратушу с часами на площади Роза, посетите Аллею флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов.
Описание экскурсии

Горы манят к себе своей красотой, необычностью и большими размерами. В данную экскурсию включена поездка по канатной дороге в горную Олимпийскую деревню, расположенную на высоте 1170 метров. Здесь вы насладитесь видами на горные хребты, рассмотрите ратушу с часами на площади Роза, посетите Аллею флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов. Также в Олимпийской деревне есть множество аттракционов. Одним из них считается родельбан. По желанию а нем можно прокатиться за дополнительную плату. Вы проедете на санях с ручным тормозом по специальным рельсовым путям. Во время путешествия вам встретится много природных достопримечательностей и объектов, созданных человеком. Если вы хотите подняться в горы на самый пик — на высоту 2320 метров, то в рамках нашей экскурсии это также возможно, за дополнительную плату. По дороге в Красную Поляну вы увидите вантовый мост — висячее сооружение, которое составлено несколькими пилонами («воротами»). Они присоединены к дорожному полотну с помощью стальных тросов (вантов). Внешний вид вписывается в русле реки и не портит облик гор. Со смотровой площадки «Гнездо совы» можно рассмотреть: Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и всю смотровую Скайпарка. Каньон располагается около селения Казачий Брод и Ахштыря в северо-восточной части от Адлера по дороге к Красной Поляне. С этой дороги открываются потрясающие виды каньона. В долине реки Мзымта расположено ущелье Ахцу. Внешне Ахцу выглядит гигантским сводом, составленным известняковыми пластами. После этого можно зайти в Греческое подворье на обед. Это место знаменито дегустацией краснополянского чая, меда и вина. В нашей экскурсии вы также увидите курорт Красная Поляна. Его спроектировал тот же архитектор, что и Куршевель. Тут мы с вами увидим самое крупное казино России, трамплинный комплекс «Русские Горки» и многое другое. Посетим горно-туристический центр «Газпром», который известен своим научным центром в футуристическом стиле. Здесь находится центр «Галактика», где мы поднимемся на крышу, увидим президентский горнолыжный курорт, бывшую резиденцию и панораму на кавказские горы и два русла реки. В конце экскурсии по Горному кластеру посещается Прибрежный кластер. Достопримечательностями этой территории считаются Олимпийский парк, олимпийские объекты и шоу «Поющие фонтаны». Важная информация:
  • Мы являемся официальными представителями курортов Роза Хутор и Красная Поляна.
  • Экскурсию можно начать в Сочи и Адлере. Ориентировочное время отправления из Сочи — 10:00, из Адлера/Сириуса — 11:00.

• За дополнительную плату можно выбрать подъем на канатной дороге:

  • Роза Хутор пик, высота 2320 метров н. у. м., (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + «Моя Россия»);
  • Роза Хутор пик+родельбан, высота 2320 метров н. у. м., (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + родельбан).
  • Роза Хутор пик+парк альпак Пача Мама, высота 2320 метров н. у. м., (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + парк альпак Пача Мама).
Обратите внимание: если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), обязательно возьмите с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу. Как проходит экскурсия:.
  • В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля, программа может занять до 12 часов, из них 4 часа — ваше свободное время на курортах;
  • основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время;
  • экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды • поездка проходит на комфортабельном автобусе.
  • оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вантовый мост
  • Ахштырский каньон
  • Смотровая на Skypark
  • Ущелье Ахцу
  • Греческое подворье (посещение по желанию)
  • Курорт «Красная Поляна»
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Горная Олимпийская деревня
  • Аллея флагов
  • Курорт «Газпром»
  • Общественно-культурный центр «Галактика»
  • Олимпийский парк
  • Олимпийские объекты
  • Поющие фонтаны (уточняйте график работы)
Что включено
  • Подъем на канатной дороге до горной Олимпийской деревни на курорте Роза Хутор
  • Транспортные расходы
  • Сопровождение профессионального экскурсовода
  • Дегустации
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Культурно-этнографический центр «Моя Россия» - от 600 руб. /чел. (по желанию)
  • Парк альпак Пача Мама - от 950 руб. /чел. (по желанию)
  • Родельбан - от 1450 руб. /чел.
  • Подъем на высоту 2320м (стоимость уточняйте при бронировании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи/Адлер, от КПП отеля или ближайшей остановки
Завершение: Сочи/Адлер, КПП отеля или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
1
2
1
Д
Дмитрий
29 сен 2025
Р
Роман
20 июн 2025
Очень много ненужного, обед вообще в непонятном ресторане, откуда даже выйти и выбрать другой нельзя. Остановки почти все в местах где этого не надо.
А
Анастасия
4 апр 2025
Очень интересный тур,приятная Наша Даша)!Было увлекательно, и завораживающе,спасибо большое! В следующий раз опять к Вам!
В
Виктория
5 фев 2025
Замечательно прошла экскурсия, гид Яков просто блестяще бодро и весело её провел! Рекомендую ехать однозначно, посетили 3 горнолыжных курорта, безнапряжно и учитывая мнения группы. И зимой горы просто великолепны, народу не много, красота!
Ю
Юлия
31 янв 2025
Экскурсия проходила 30 января, нам сильно понравилась программа и гид Яков, профессиональный экскурсовод, с ним не скучно ездить на такие мероприятия. Всем, кто хочет не скучную, незабываемую экскурсию, рекомендую.
С
Сергей
16 янв 2025
Добрый вечер! Хотим поблагодарить вас за чудесную экскурсию🙏🏻Остался очень доволен ❤️ Огромное спасибо экскурсоводу Якову за прекрасную организацию экскурсии и водителю. Спасибо Вам большое! Теперь планирую поехать с вами на экскурсию в Абхазию на майские🙏🏻❤️
Т
Татьяна
10 янв 2025
Было, великолепно! Гид чудо просто!
Л
Ляйсан
28 окт 2024
В Сочи не в 1 раз. Роза хутор. Заказали экскурсию в 1 раз. Не ожидала, что настолько будет всё хорошо экскурсовод, у нас был просто шикарнейший. Яков. Он прямо былинный русский богатырь. Ну как только он заговорил, стало всё ещё круче юморист. Остроумный настолько много интересного рассказал. В диком восторге.
Н
Никита
3 окт 2024
Все понравилось, лучше ехать в солнечную погоду
С
Сергей
1 сен 2024
Экскурсия хорошая, не утомительная, взяли ещё 1900р с нас двоих за доплату канатной дороги, сначала сомневались, но не пожалели. Экскурсовод Даша отлично рассказывает, отвечает на все вопросы, водитель Гарик вёз
читать дальше

прекрасно, всегда садимся впереди потому что укачивает, но мы сели из Сириуса, поэтому места впереди были заняты, но поездка прошла комфортной, так как работает кондиционер, хоть и сидели в конце. Завозили на обед, цены высокие, поэтому как вариант можно взять перекус. Было полно мест где можно покушать подешевле, но везут видимо туда, чтобы раскрутить, оплата там перевод или наличка. В остальном впечатления хорошие, всё прошло отлично, вернулись около 21 часа.

А
Арсен
26 авг 2024
Спасибо гиду Екатерине. Очень интересно всё рассказала. Организация тура прекрасная.
И
Изабелла
25 авг 2024
Хороший экскурсовод - Дарья, интересно рассказывала. Понравился Роза Хутор, уютный, красивый курорт. Захватывающая канатная дорога над Волчьей пропастью
К
Карина
19 авг 2024
Были с мамой, нам обеим все очень понравилось, отдельно 5 звезд нашему гиду-Якову! Настолько приятно и интересно было слушать человека на протяжении всего дня! Ни секунды не пожалели о поездке!
И
Ирина
7 авг 2024
Всё понравилось. Организована экскурсия на высоте, интересно. Спасибо экскурсоводу Даше!
О
Ольга
20 мая 2024
Всё было отлично организовано по времени. Гид Яков превзошел все ожидания своим профессионализмом. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу горных курортов Сочи, нужно провести там больше времени, но для обзорной экскурсии это было идеально! Рекомендую.

