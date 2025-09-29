Горы манят к себе своей красотой, необычностью и большими размерами. В данную экскурсию включена поездка по канатной дороге в горную Олимпийскую деревню, расположенную на высоте 1170 метров. Здесь вы насладитесь видами на горные хребты, рассмотрите ратушу с часами на площади Роза, посетите Аллею флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов. Также в Олимпийской деревне есть множество аттракционов. Одним из них считается родельбан. По желанию а нем можно прокатиться за дополнительную плату. Вы проедете на санях с ручным тормозом по специальным рельсовым путям. Во время путешествия вам встретится много природных достопримечательностей и объектов, созданных человеком. Если вы хотите подняться в горы на самый пик — на высоту 2320 метров, то в рамках нашей экскурсии это также возможно, за дополнительную плату. По дороге в Красную Поляну вы увидите вантовый мост — висячее сооружение, которое составлено несколькими пилонами («воротами»). Они присоединены к дорожному полотну с помощью стальных тросов (вантов). Внешний вид вписывается в русле реки и не портит облик гор. Со смотровой площадки «Гнездо совы» можно рассмотреть: Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и всю смотровую Скайпарка. Каньон располагается около селения Казачий Брод и Ахштыря в северо-восточной части от Адлера по дороге к Красной Поляне. С этой дороги открываются потрясающие виды каньона. В долине реки Мзымта расположено ущелье Ахцу. Внешне Ахцу выглядит гигантским сводом, составленным известняковыми пластами. После этого можно зайти в Греческое подворье на обед. Это место знаменито дегустацией краснополянского чая, меда и вина. В нашей экскурсии вы также увидите курорт Красная Поляна. Его спроектировал тот же архитектор, что и Куршевель. Тут мы с вами увидим самое крупное казино России, трамплинный комплекс «Русские Горки» и многое другое. Посетим горно-туристический центр «Газпром», который известен своим научным центром в футуристическом стиле. Здесь находится центр «Галактика», где мы поднимемся на крышу, увидим президентский горнолыжный курорт, бывшую резиденцию и панораму на кавказские горы и два русла реки. В конце экскурсии по Горному кластеру посещается Прибрежный кластер. Достопримечательностями этой территории считаются Олимпийский парк, олимпийские объекты и шоу «Поющие фонтаны». Важная информация:

Мы являемся официальными представителями курортов Роза Хутор и Красная Поляна.

Экскурсию можно начать в Сочи и Адлере. Ориентировочное время отправления из Сочи — 10:00, из Адлера/Сириуса — 11:00.

• За дополнительную плату можно выбрать подъем на канатной дороге:

Роза Хутор пик, высота 2320 метров н. у. м., (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + «Моя Россия»);

Роза Хутор пик+родельбан, высота 2320 метров н. у. м., (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + родельбан).

Роза Хутор пик+парк альпак Пача Мама, высота 2320 метров н. у. м., (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + парк альпак Пача Мама).

Обратите внимание: если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), обязательно возьмите с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу. Как проходит экскурсия:.

