Экскурсии по пригородам Адлера

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Озеро Рица и не только

Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено крутыми склонами, которые покрыты лесом. Вы впечатлитесь изумительным цветом озёрной воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.

Новый Афон — христианский центр Абхазии

Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад.

Легендарные Гагры

Гагры — самое тёплое место на всём Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш». Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включена дегустация спиртных напитков, мёда и сыра

Дополнительные расходы (по желанию): экологический сбор при въезде в заповедник — 1000 ₽ взрослый, 500 ₽ детский; тарзанка в ущелье по дороге на Рицу — 1000 ₽ за чел; пещера в Афоне — от 1000 ₽ за чел.; два водопада выше Рицы — 500 ₽ за чел.

При желании в Новом Афоне вы сможете спуститься в Новоафонскую пещеру. Обратите внимание: при посещении пещеры у вас может не остаться времени на другие локации. Также расписание работы пещер надо уточнять заранее, оно может меняться

Пересечение границы