Экскурсии по пригородам Адлера

Что вас ожидает

Озеро Рица и не только

Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено покрытыми лесом крутыми склонами. Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.

Новый Афон — христианский центр Абхазии

Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад. А если пожелаете, спуститесь в Новоафонскую пещеру с причудливыми сталактитами и сталагмитами.

Уютная Пицунда

Пицунда — небольшой, но очень симпатичный курортный городок. Считается, что именно здесь самое чистое море на всем Черноморском побережье. Главный символ Пицунды — длиннохвойная реликтовая сосна. Вы увидите ее повсюду! Я расскажу, чем живет город и помогу вам почувствовать его доброжелательный характер.