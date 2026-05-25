Экскурсии по пригородам Адлера

Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии. Оно расположено в горах и со всех сторон окружено крутыми склонами, которые покрыты лесом. Вы впечатлитесь изумительным цветом озёрной воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом. А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения.
Новый Афон — христианский центр Абхазии
Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад.
Легендарные Гагры
Гагры — самое тёплое место на всём Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш». Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включена дегустация спиртных напитков, мёда и сыра
Дополнительные расходы (по желанию): экологический сбор при въезде в заповедник — 1000 ₽ взрослый, 500 ₽ детский; тарзанка в ущелье по дороге на Рицу — 1000 ₽ за чел; пещера в Афоне — от 1000 ₽ за чел.; два водопада выше Рицы — 500 ₽ за чел.
При желании в Новом Афоне вы сможете спуститься в Новоафонскую пещеру. Обратите внимание: при посещении пещеры у вас может не остаться времени на другие локации. Также расписание работы пещер надо уточнять заранее, оно может меняться
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
Детям до 14 лет — загранпаспорт
Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2391 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
1
3
–
2
–
1
1
В
Валерия
Дата посещения: 7 мая 2026
Мы были на экскурсии с Адгуром небольшой компанией из четверых человек, все в Абхазии впервые. Получили самые лучшие впечатления от мест, в которых побывали, от всей организации и общения. Адгур читать дальшеуменьшить
- не только отличный компетентный рассказчик, но и очень приятный во всех отношениях человек! Учел все наши пожелания, проявил максимум заботы и внимания. Глубокие знания истории, структурированная речь, умение передать суть и взгляд "изнутри" позволили нам узнать об этой замечательной стране много интересного и проникнуться уважением к ее народу. Спасибо Адгуру за столь комфортное и увлекательное путешествие! :)
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Провели отличный день в прекрасной Абхазии. Спасибо гиду Адгуру за интересную и насыщенную экскурсию. Мы узнали много нового об этой маленькой гордой стране. Кто расскажет лучше, чем местный житель, влюблённый читать дальшеуменьшить
в свою родину)) Адгур великолепный рассказчик. Программу немного скорректировали под наши запросы. Передвигались на кабриолете. Очень комфортное аккуратное вождение. В этом дне было всё - и познавательные истории, и красоты Абхазии, и традиционная кухня и, конечно, абхазский брют!!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Посетили экскурсию "Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера" с Адгуром (нас было 2 человека). Адгур встретил нас возле отеля, прибыл вовремя, на комфортном автомобиле, в читать дальшеуменьшить
котором была питьевая вода. По дороге объяснил как будем будем проходить границу, как будет проходить экскурсия, уточнил наши пожелания по посещению объектов, а также по обеду, не навязывал посещение торговых точек. Времени на посещение локаций выделялось достаточно для их комфортного осмотра, между посещениями локаций Адгур подробно рассказывал об объектах, в которые направляемся. В пути с Адгуром чувствовали себя безопасно и комфортно, сразу видно, что водитель с большим опытом управления автомобилем. Адгур интересный и эрудированный рассказчик и собеседник, много знает об истории своей страны и соседей, во время экскурсии поддерживает диалог. Рекомендуем посетить эту экскурсию, а также другие поездки с эти гидом. Спасибо Адгуру за совместно проведенное время, которое пролетело незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Очень понравилась экскурсия! Адгур - веселый и эрудированный гид. По нашей просьбе изменили маршрут, искупались в море. Самые наилучшие рекомендации!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Адгур коммуникабельный и интеллигентный человек. Как гид он проявил гибкий подход к нашим пожеланиями в экскурсии. Заранее спланированный маршрут мы слегка корректировали уже в процессе (в пределах разумного). На каждой читать дальшеуменьшить
локации и во время перемещений Адгур рассказывал как о культурно-историческом значении конкретных мест, так и об Абхазии в целом. Вишенкой на торте стал ужин в кафэ (апацха) с традиционной национальной кухней, где мы впервые отведали по всем правилам мамалыгу, соленья и три вида копчёного мяса (цена приемлемая, порции большие). Дополнительно отмечу, что перемещались мы на комфортном и ухоженном минивэне.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Великолепный экскурсовод и его команда. Спасибо Адгуру и Даниэлю за потрясающий день в Абхазии! Рекомендую всем. Очень четко все и круто. Увлекательная и познавательная экскурсия, увидели много потрясающих мест. Отдельное спасибо за то, что завезли нас на пляж остудиться после жары и терпеливо ждали.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера»