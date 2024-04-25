1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий25 апреля 2024Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
- ДДарья23 апреля 2024Очень понравилось
- ЗЗоя11 апреля 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия по знаковым местам Красной поляны! Знающий и приятный экскурсовод и рассказчик! Особенно понравилось, что маршрут
- ЕЕлена9 апреля 2024Были на индивидуальной экскурсии Красная поляна и окрестности с Евгением. Очень порекомендуем, интересный собеседник, очень много рассказывает с любовью о своем крае. Экскурсия по времени пролетает не заметно.
- ЕЕлена7 февраля 2024Екатерина, спасибо большое за приятно проведенное время. Интересно построенный маршрут. Учли все наши пожелания. Дальнейших Вам успехов!
- ООльга6 января 2024Арутюн, спасибо за экскурсию. Внимательный, вежливый гид и водитель. Хороший автомобиль. Экскурсия прошла легко и познавательно. Все понравилось!
- ММарина5 января 2024Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что дождь будет но не проливной и не постоянный. Обязательно нужно иметь при себе дождевик и непромокаемую обувь.
- ЕЕлизавета3 января 2024Ездили на экскурсию вдвоём с дочкой 10 лет. Екатерина подарила нам классный незабываемый день, мы и виды потрясающие видели😉и сыр
- ВВадим26 декабря 2023Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Руслану за интересный и подробный рассказ об истории региона, его традициях и обычаях. Неимоверно познавательно,
- ЕЕкатерина12 декабря 2023Пётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопарк мы очень хотели попасть
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Экстрим»
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