Гранд-тур по Красной Поляне предлагает уникальную возможность посетить лучшие горнолыжные курорты России. Группа до 50 человек пройдет по тайным лесным тропам и насладится видами на белоснежные вершины. Путешественники узнают о

местных традициях и жизни Сочи до и после Олимпиады-2014. В программе: Ахтыршский каньон, минеральный источник Чвижепсе, обед в горном кафе, курорты Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна, а также Олимпийский парк. Трансфер, дегустация и страховка включены в стоимость

Описание экскурсии

Ахтыршский каньон и ущелье Ахцу

На смотровой площадке в каньоне вы сможете сделать великолепные снимки на фоне белых Корабельных скал. Увидите изюминку Скайпарка — самый протяженный в Европе пешеходный подвесной мост над ущельем. Под ним, на берегу реки Мзымта вам откроется вид на долину и, возможно, эпизоды из жизни бесстрашных экстремалов. Также в программе живописное ущелье Ахцу с богатой историей, интересным происхождением и уникальным ландшафтом, сложившимся около 20 миллионов лет назад!

Минеральный источник Чвижепсе

Вода из нарзанного источника обладает массой полезных свойств и помогает зарядиться бодростью. Вы сможете отведать этой богатырской воды, а неподалеку вас будет ждать водопад Любви, где, по традиции, загадывают желания.

Обед в горном кафе

Не успеете оглянуться — как вас встретит теплый прием, но не хлебом и солью, а знаменитым краснополянским медом и домашним вином с чачей. Вам расскажут, как правильно принимать мед для улучшения здоровья. А после дегустации вас ждет долгожданный сытный обед из блюд кавказской кухни.

Курорт Красная Поляна

Во время променада вы узнаете об истории и современной жизни курорта. Вас ждут лучшие обзорные точки и смотровые площадки. Главная канатная дорога и возможность подняться на вершину высотой 2320 м с великолепной площадкой «Панорама 360». Вы разглядите хребет Аибга, сможете пройти по подвесному мосту над пропастью или покачаться на качелях у знаменитого обрыва с видом на Кавказский хребет.

Курорт Роза Хутор

Вы прогуляетесь по нижней части курорта, полюбуетесь уютными зданиями на набережной Мзымты и сфотографируетесь у башни с часами. Если будет желание, подниметесь по канатной дороге выше в горы и посетите Розу Пик. Там вас ждет «олимпийское спокойствие», сани Родельбан, мост над пропастью и панорамы Олимпийских объектов в россыпи разноцветных огней.

Курорт Газпром Поляна

Далее вы посетите общественно-культурный центр «Галактика». Со смотровой площадки на крыше окинете взглядом долину и горы Аибга, Чугуш и Ачшихо. Рассмотрите «галактический» дизайн центра и узнаете, какие виды развлечений здесь представлены. А ещё сможете посетить аквапарк и искупаться в бассейне с потрясающим видом на горы.

Олимпийский парк

На обратном пути вы объедете вокруг Олимпийского парка и увидите его знаковые объекты: Большой ледовый дворец, центр фигурного катания, теннисный центр, керлинг-центр и многое другое. А вечером вас ждет красочное шоу — весь комплекс в яркой подсветке.

Организационные детали

Трансфер на новом комфортабельном автобусе (на 20-ти, 30-ти или 50-ти местном), дегустация и страховка входят в стоимость

Отдельно оплачивается обед, поездка на канатной дороге и посещение источника. Тип вы выбираете по желанию, гид расскажет вам их особенности и сориентирует по ценам.

Программу также можно заказать в индивидуальном формате

Экскурсию проводит квалифицированный гид, имеющий диплом государственного образца

Стоимость канатной дороги

— Роза Хутор. Роза пик (высота 2320 м н. у. м., 3 гондольные канатки + «Моя Россия»): 2450 руб. /взрослые, 1450 руб. /дети, 1960 руб. /льготные

— Роза хутор. Роза пик+родельбан (высота 2320 м н. у. м., 3 гондольные канатки + 1 круг на родельбане + «Моя Россия»): 3300 руб. /взрослые, 1700 руб. /дети, льгот нет

— Красная Поляна. Панорама Красной Поляны (высота 2200 м н. у. м., 3 гондольные канатки): 2350 руб. /взрослые, 1400 руб. /дети, 1900 руб. /льготные

— Красная Поляна. День в горах (высота 2200 м н. у. м., 3 гондольные канатки + хаски/олени): 2700 руб. /взрослые, 1700 руб. /дети, льгот нет

— Роза Хутор. Олимпийская деревня (высота 1100 м н. у. м., 1 гондольная канатка): 1450 руб. /взрослые, 950 руб. /дети, 1000 руб. /льготные

— Роза Хутор. Олимп деревня + парк альпак (высота 1100 м н. у. м., 1 гондольная канатка + парк альпак «Пача мама»): 2650 руб. /взрослые, 1850 руб. /дети, 2200 руб. /льготные

— Газпром Поляна. Вечерняя Лаура (высота 1440 м н. у. м., 1 гондольная канатка. Подъём в 16.30, пешая прогулка — 3 км.): 1500 руб. /взрослый, 1200 руб. /дети, льгот нет

Посещение аквапарка

При желании вы можете посетить аквапарк Газпром «Галактика» (бассейн с видом на горы под открытым небом). Для посещения аквапарка с собой обязательно иметь: купальные принадлежности и тапочки. Сеанс длится 3 часа.

— 2900 руб. /взр.

— 1900 руб. /дети 5-9 лет

— 400 руб. /дети 0-4 года