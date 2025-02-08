Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор

Вас ждет увлекательное путешествие по Красной Поляне с подъемом на канатной дороге и посещением живописных мест. Не упустите шанс увидеть всё своими глазами
Гранд-тур по Красной Поляне предлагает уникальную возможность посетить лучшие горнолыжные курорты России. Группа до 50 человек пройдет по тайным лесным тропам и насладится видами на белоснежные вершины. Путешественники узнают о
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местных традициях и жизни Сочи до и после Олимпиады-2014.

В программе: Ахтыршский каньон, минеральный источник Чвижепсе, обед в горном кафе, курорты Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна, а также Олимпийский парк. Трансфер, дегустация и страховка включены в стоимость

4.75
281 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на горные вершины
  • 🚡 Подъем на канатной дороге
  • 🍯 Дегустация меда и вина
  • 🏞 Посещение природных достопримечательностей
  • 🎿 Узнайте историю курортов
  • 🏆 Олимпийские объекты в Сочи
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
Ближайшие даты:
12
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фев18
фев
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Ахтыршский каньон
  • Скайпарк
  • Курорт Красная Поляна
  • Курорт Роза Хутор
  • Курорт Газпром Поляна
  • Олимпийский парк

Описание экскурсии

Ахтыршский каньон и ущелье Ахцу

На смотровой площадке в каньоне вы сможете сделать великолепные снимки на фоне белых Корабельных скал. Увидите изюминку Скайпарка — самый протяженный в Европе пешеходный подвесной мост над ущельем. Под ним, на берегу реки Мзымта вам откроется вид на долину и, возможно, эпизоды из жизни бесстрашных экстремалов. Также в программе живописное ущелье Ахцу с богатой историей, интересным происхождением и уникальным ландшафтом, сложившимся около 20 миллионов лет назад!

Минеральный источник Чвижепсе

Вода из нарзанного источника обладает массой полезных свойств и помогает зарядиться бодростью. Вы сможете отведать этой богатырской воды, а неподалеку вас будет ждать водопад Любви, где, по традиции, загадывают желания.

Обед в горном кафе

Не успеете оглянуться — как вас встретит теплый прием, но не хлебом и солью, а знаменитым краснополянским медом и домашним вином с чачей. Вам расскажут, как правильно принимать мед для улучшения здоровья. А после дегустации вас ждет долгожданный сытный обед из блюд кавказской кухни.

Курорт Красная Поляна

Во время променада вы узнаете об истории и современной жизни курорта. Вас ждут лучшие обзорные точки и смотровые площадки. Главная канатная дорога и возможность подняться на вершину высотой 2320 м с великолепной площадкой «Панорама 360». Вы разглядите хребет Аибга, сможете пройти по подвесному мосту над пропастью или покачаться на качелях у знаменитого обрыва с видом на Кавказский хребет.

Курорт Роза Хутор

Вы прогуляетесь по нижней части курорта, полюбуетесь уютными зданиями на набережной Мзымты и сфотографируетесь у башни с часами. Если будет желание, подниметесь по канатной дороге выше в горы и посетите Розу Пик. Там вас ждет «олимпийское спокойствие», сани Родельбан, мост над пропастью и панорамы Олимпийских объектов в россыпи разноцветных огней.

Курорт Газпром Поляна

Далее вы посетите общественно-культурный центр «Галактика». Со смотровой площадки на крыше окинете взглядом долину и горы Аибга, Чугуш и Ачшихо. Рассмотрите «галактический» дизайн центра и узнаете, какие виды развлечений здесь представлены. А ещё сможете посетить аквапарк и искупаться в бассейне с потрясающим видом на горы.

Олимпийский парк

На обратном пути вы объедете вокруг Олимпийского парка и увидите его знаковые объекты: Большой ледовый дворец, центр фигурного катания, теннисный центр, керлинг-центр и многое другое. А вечером вас ждет красочное шоу — весь комплекс в яркой подсветке.

Организационные детали

  • Трансфер на новом комфортабельном автобусе (на 20-ти, 30-ти или 50-ти местном), дегустация и страховка входят в стоимость
  • Отдельно оплачивается обед, поездка на канатной дороге и посещение источника. Тип вы выбираете по желанию, гид расскажет вам их особенности и сориентирует по ценам.
  • Программу также можно заказать в индивидуальном формате
  • Экскурсию проводит квалифицированный гид, имеющий диплом государственного образца

Стоимость канатной дороги

— Роза Хутор. Роза пик (высота 2320 м н. у. м., 3 гондольные канатки + «Моя Россия»): 2450 руб. /взрослые, 1450 руб. /дети, 1960 руб. /льготные
— Роза хутор. Роза пик+родельбан (высота 2320 м н. у. м., 3 гондольные канатки + 1 круг на родельбане + «Моя Россия»): 3300 руб. /взрослые, 1700 руб. /дети, льгот нет
— Красная Поляна. Панорама Красной Поляны (высота 2200 м н. у. м., 3 гондольные канатки): 2350 руб. /взрослые, 1400 руб. /дети, 1900 руб. /льготные
— Красная Поляна. День в горах (высота 2200 м н. у. м., 3 гондольные канатки + хаски/олени): 2700 руб. /взрослые, 1700 руб. /дети, льгот нет
— Роза Хутор. Олимпийская деревня (высота 1100 м н. у. м., 1 гондольная канатка): 1450 руб. /взрослые, 950 руб. /дети, 1000 руб. /льготные
— Роза Хутор. Олимп деревня + парк альпак (высота 1100 м н. у. м., 1 гондольная канатка + парк альпак «Пача мама»): 2650 руб. /взрослые, 1850 руб. /дети, 2200 руб. /льготные
— Газпром Поляна. Вечерняя Лаура (высота 1440 м н. у. м., 1 гондольная канатка. Подъём в 16.30, пешая прогулка — 3 км.): 1500 руб. /взрослый, 1200 руб. /дети, льгот нет

Посещение аквапарка

При желании вы можете посетить аквапарк Газпром «Галактика» (бассейн с видом на горы под открытым небом). Для посещения аквапарка с собой обязательно иметь: купальные принадлежности и тапочки. Сеанс длится 3 часа.
— 2900 руб. /взр.
— 1900 руб. /дети 5-9 лет
— 400 руб. /дети 0-4 года

ежедневно в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет450 ₽
Дети 6-12 лет450 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Пенсионеры450 ₽
Экскурсия без подъёма на канатной дороге, взрослый, детский, пенсионный900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адлер, Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 281 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Анастасия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Анастасия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Анастасия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Анастасия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Анастасия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Марта)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Марта)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Марта)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Марта)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Марта)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Марта)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Марта)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Марта)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Марта)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Марта)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Светлана)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Светлана)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Светлана)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Светлана)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Светлана)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Светлана)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Светлана)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Ирина)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Ирина)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Ирина)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Ирина)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Анастасия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Анастасия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Анастасия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Анастасия)
Ольга
8 фев 2025
Всё просто супер! 5 из 5 👍
Ю
16 янв 2025
Отличный обзорный тур!
Евгений
16 янв 2025
Всем доброго дня! Данный тур обзорный, но весьма насыщенный. Знакомство происходит с 3 горнолыжными курортами. Вся информация понятна, очень понравилось. Отдельное огромнейшее спасибо году Антону - человек максимально эрудированный и с просто шедевральным чувством юмора, что делает экскурсию очень интересной в течение всего дня. Советую всем!!!
А
3 дек 2024
Экскурсия понравилась) успели посмотреть все. Рекомендую
Экскурсия понравилась) успели посмотреть все. РекомендуюЭкскурсия понравилась) успели посмотреть все. РекомендуюЭкскурсия понравилась) успели посмотреть все. РекомендуюЭкскурсия понравилась) успели посмотреть все. РекомендуюЭкскурсия понравилась) успели посмотреть все. Рекомендую
Марта
29 ноя 2024
Это хорошая экскурсия, которая даёт общее представление о горнолыжных курортах Сочи и наследии Олимпиады.
Идёт большой автобус, и он всегда полный. Группу собирают утром в течение пары часов, начиная с Сочи,
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затем Адлер и далее Сириус. Мы ехали из Сириуса и сели в автобус примерно в 10 часов.
Через полтора часа нас привезли на обед в кафе Рубеж юга России, где мы сделали предзаказ блюд и пошли на мини-дегустацию меда и напитков типа медовухи. Обед был на добровольной основе, некоторые предпочли отказаться от него и ожидали группу на территории кафе. Мы брали блюда с фиксированной стоимостью. Уха с сёмгой по-фински была прекрасна.
После обеда мы поехали в Красную поляну, где провели около получаса. В Газпром поляне нам показали симпатичную панораму поселка, а затем мы отправились в Розу Хутор, где в общей сложности вместе с канаткой нам дали 3 часа времени.
Касаемо подъемников, по факту для нас была доступна только одна опция - подъем на Розу пик, но не на 2300 м, а на 1600 м (из-за профилактики). Сам подъем длится 16 минут (засекала), виды из кабинки и на вершине открываются чудесные. На вершине много снега и свежо, поэтому обязательно берите шапки, шарфы и перчатки. Можно согреться в кафе чаем или глинтвейном.
Не пожалейте денег на канатку, оно того стоит!
Вишенкой на торте стали поющие и танцующие фонтаны в Олимпийском парке в заключение дня. Зрелище завораживает.
Спасибо нашему гиду Якову за отличную организацию, четкие инструкции и интересный рассказ. Водителю Андрею - за безопасное вождение и чистый автобус.

Это хорошая экскурсия, которая даёт общее представление о горнолыжных курортах Сочи и наследии Олимпиады.Это хорошая экскурсия, которая даёт общее представление о горнолыжных курортах Сочи и наследии Олимпиады.Это хорошая экскурсия, которая даёт общее представление о горнолыжных курортах Сочи и наследии Олимпиады.Это хорошая экскурсия, которая даёт общее представление о горнолыжных курортах Сочи и наследии Олимпиады.Это хорошая экскурсия, которая даёт общее представление о горнолыжных курортах Сочи и наследии Олимпиады.Это хорошая экскурсия, которая даёт общее представление о горнолыжных курортах Сочи и наследии Олимпиады.Это хорошая экскурсия, которая даёт общее представление о горнолыжных курортах Сочи и наследии Олимпиады.Это хорошая экскурсия, которая даёт общее представление о горнолыжных курортах Сочи и наследии Олимпиады.Это хорошая экскурсия, которая даёт общее представление о горнолыжных курортах Сочи и наследии Олимпиады.Это хорошая экскурсия, которая даёт общее представление о горнолыжных курортах Сочи и наследии Олимпиады.
С
12 ноя 2024
Экскурсия в целом отличная, Но очень огорчил сервис в грузинском кафе. Приехали еще не голодные - это первое и главное. Персонал грубый, заказали по одному блюду для приличия - в
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ответ услышали "И это все???" при расчете "У вас такой маленький чек???? Почему????"
Рассказ про мед был нацелен только на продажу товара, также отмечу грубое и навязчивое предложение товара после дегустации. И в целом этот заезд в ресторанчик занял больше 1,5 часов. Понимаю все, что это подходит многим и от этого какие-то бонусы получает гид/организатор, но также в сравнении с Абхазией (были там на следующий день) рассказ пор мед был более нацелен про сам мед, рассказ о его добыче, главная цель донести о пользе меда, а не его продажа - в итоге там закупили мы лично на 4 тыс. руб.

Александр
Александр
Ответ организатора:
К кафе и сотрудникам не имеем отношения, вы можете кушать где вам угодно. Сожалеем что у вас осталось такое впечатление. Спасибо за отзыв.
Ю
28 окт 2024
Много моментов которые огорчили экскурсию. Во первых поломка автобуса не успев выехать из Сочи и простояв на дороге полтора часа. Во вторых безобразная работа микрофона в автобусе, ничего не было
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понятно. В третьих отказ обслуживать в кафе без наличных денег и никто не предупредил. В четвёртых мы заплатили за подъем на розу пик. Но поднявшись туда сразу пришлось встали в очередь на спуск, простоя полтора часа, замёрзли и ничего не посмотрели. Понятно что опоздали на фонтаны, потом зачем то возили до отеля час по дебрям в тишине. Очень не рекомендую. Читайте отзывы и ищите то от чего вы будете кайфовать!!!

Александр
Александр
Ответ организатора:
Сожалеем что у вас осталось такое впечатление, к сожалению бывают форс мажоры с транспортом, от этого некто не застрахован. В
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кафе можно оплатить либо наличными, либо переводом. На Пике в летнее время на спуск всегда есть очереди и мы не можем на это никак повлиять.

Д
21 окт 2024
Классный гид Яков, классно что не молчал на обратном пути.
Понравился его юмор и в целом атмосфера в туре.
Очень ответственно к нам относился, следил как за цыплятками🤣
Круто, обязательно буду рекомендовать и сама когда приеду буду стараться попасть к нему группу
А
13 окт 2024
Экскурсия хорошая, нам понравилась:
Плюсы:
+ Забрали с отеля
+Интересный рассказ о красной поляне
+ Завезли вкусно покушать (хачапури огонь)
+ Потрясающие виды
Минусы:
- Очень мало находились на канатке (3 часа), на спуск были очереди 1
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час мы потратили на очередь
- Очень долго были в отели Газпром -40 минут, по факту там делать нечего (можно было включить это время в канатку).
Если вы первый раз на розе хутор,то экскурсия для вас. Если вы хотите побыть побольше на канатках, то едьте самостоятельно.

Котов
20 авг 2024
Добрый день.
Наш гид Диана провела отличную экскурсию 👍👍👍
Рекомендую всем!!!
и
12 авг 2024
Поездка очень интересная, не смотря на дождь, всё прошло очень хорошо. Экскурсовод Яков не давал скучать и очень много и интересно рассказывал всю поездку, давал рекомендации что лучьше посетить по интересам туристов. Большое ему спасибо
О
11 авг 2024
Очень понравился тур! Кристина - великолепный рассказчик и просто душевный человек! Время пролетело незаметно!
Светлана
8 авг 2024
Всех приветствую!!! Меня зовут Светлана, мы с семьёй в этом году 29.07.24г. Посетили экскурсию по всей Красной Поляне. Остались очень довольны, и самой поездкой и местами где останавливались, и красотой
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и поездкой по канатной дороге. А самое главное нашим гидом Екатериной! 👍💓очень много интересного узнали о местах, которые проезжали и посещали! Огромное спасибо ей за еë работу, которую она выролняет отлично!!! 👍👍👍💯💯💯❣️❣️❣️

Всех приветствую!!! Меня зовут Светлана, мы с семьёй в этом году 29.07.24г. Посетили экскурсию по всейВсех приветствую!!! Меня зовут Светлана, мы с семьёй в этом году 29.07.24г. Посетили экскурсию по всейВсех приветствую!!! Меня зовут Светлана, мы с семьёй в этом году 29.07.24г. Посетили экскурсию по всейВсех приветствую!!! Меня зовут Светлана, мы с семьёй в этом году 29.07.24г. Посетили экскурсию по всейВсех приветствую!!! Меня зовут Светлана, мы с семьёй в этом году 29.07.24г. Посетили экскурсию по всейВсех приветствую!!! Меня зовут Светлана, мы с семьёй в этом году 29.07.24г. Посетили экскурсию по всейВсех приветствую!!! Меня зовут Светлана, мы с семьёй в этом году 29.07.24г. Посетили экскурсию по всей
А
6 авг 2024
Всё прошло супер 🙌 Всем рекомендую 👌
О
6 авг 2024
Добрый день! Ездили на экскурсию 31.07.24. очень все было красиво, замечательно. Гид Екатерина очень интересно подавала информацию, с юмором…. очень удобно: побывали на всех 3-х курортах … а горы…. это без слов…. вау эффект. . спасибо большое.

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