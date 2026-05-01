Насладитесь видами горных хребтов, рассмотрите ратушу с часами на «Розе Хутор», посетите аллею Флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов.
Описание экскурсии
09:30 — сбор группы
12:10 — посещение Ахштырского каньона на берегу реки Мзымта
12:30 — посещение смотровой площадки «Гнездо совы», с которой открываются панорамные виды на Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и «Скайпарк»
13:00 — обед и дегустация краснополянского чая, мёда и вина
14:55 — прогулка по курорту «Красная Поляна», где находятся самое крупное казино России, трамплинный комплекс «Русские горки» и многое другое
15:40 — прибытие на курорт «Роза Хутор», подъём по канатной дороге до Горной Олимпийской деревни. По желанию подъём до Роза Пик, посещение этнопарка и парка альпак
19:20 — прогулка по курорту «Газпром Поляна», знаменитому своим научным центром в футуристическом стиле
20:00 — отправление в прибрежный кластер
21:00 — прогулка по Олимпийскому парку, шоу фонтанов (уточняйте график работы)
Тайминг маршрута примерный. Общее свободное время на курортах — 4 часа. По пути гид расскажет об истории Сочи, роли Олимпиады в развитии города и становлении «Красной Поляны» как курорта. Во время остановок он подскажет, как провести свободное время.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены:
- Трансфер на комфортабельном автобусе туда и обратно
- Услуги гида
- Подъём по канатной дороге «Олимпия» до Горной Олимпийской деревни
- Дегустации во время обеда
- Страховка
Дополнительные расходы (по желанию):
- Подъём по канатной дороге до вершины Роза Пик + посещение этнопарка «Моя Россия» — 950 ₽ взрослый, 550 ₽ детский
- Подъём по канатной дороге до вершины Роза Пик + родельбан — 1800 ₽ взрослый, 800 ₽ детский
- Билеты в парк альпак «Пача Мама» — от 950 ₽ за чел.
- КПП Сочинский национальный парк (при подъёме на канатной дороге) — 250 ₽ за чел., дети до 18 лет и льготные категории — бесплатно (возьмите оригиналы документов)
- Обед — от 600 ₽ за чел.
Важно знать:
- Билеты на канатную дорогу вы можете купить у гида. Курорты часто меняют стоимость билетов на подъёмники. Уточняйте её по факту
- Если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), возьмите с собой документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу
- По запросу можем организовать экскурсию в индивидуальном формате. Подробности — в переписке
- Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
- Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2900 ₽
|Детский 7-14 лет
|2000 ₽
|Детский до 6 лет (без места в автобусе)
|Бесплатно
|Пенсионеры 70+ (канатная дорога бесплатно, оплата только за экскурсию)
|1000 ₽
|Пенсионный (60-69 лет)
|2500 ₽
|Инвалиды 1 гр и дети инвалиды (канатка бесплатно, оплата только за экскурсию)
|1000 ₽
|Детский до 6 лет (с местом в автобусе)
|600 ₽