«Роза Хутор», Олимпийская деревня, канатная дорога и многое другое - из Адлера

Посетить 3 горных курорта и олимпийские объекты за одну поездку (в группе)
Горный кластер Сочи включает в себя курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна». На нашей экскурсии вы увидите их все. Прокатитесь по канатной дороге до Олимпийской деревни на высоте 1170 метров.

Насладитесь видами горных хребтов, рассмотрите ратушу с часами на «Розе Хутор», посетите аллею Флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов.
Описание экскурсии

09:30 — сбор группы
12:10 — посещение Ахштырского каньона на берегу реки Мзымта
12:30 — посещение смотровой площадки «Гнездо совы», с которой открываются панорамные виды на Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и «Скайпарк»
13:00 — обед и дегустация краснополянского чая, мёда и вина
14:55 — прогулка по курорту «Красная Поляна», где находятся самое крупное казино России, трамплинный комплекс «Русские горки» и многое другое
15:40 — прибытие на курорт «Роза Хутор», подъём по канатной дороге до Горной Олимпийской деревни. По желанию подъём до Роза Пик, посещение этнопарка и парка альпак
19:20 — прогулка по курорту «Газпром Поляна», знаменитому своим научным центром в футуристическом стиле
20:00 — отправление в прибрежный кластер
21:00 — прогулка по Олимпийскому парку, шоу фонтанов (уточняйте график работы)

Тайминг маршрута примерный. Общее свободное время на курортах — 4 часа. По пути гид расскажет об истории Сочи, роли Олимпиады в развитии города и становлении «Красной Поляны» как курорта. Во время остановок он подскажет, как провести свободное время.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены:

  • Трансфер на комфортабельном автобусе туда и обратно
  • Услуги гида
  • Подъём по канатной дороге «Олимпия» до Горной Олимпийской деревни
  • Дегустации во время обеда
  • Страховка

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Подъём по канатной дороге до вершины Роза Пик + посещение этнопарка «Моя Россия» — 950 ₽ взрослый, 550 ₽ детский
  • Подъём по канатной дороге до вершины Роза Пик + родельбан — 1800 ₽ взрослый, 800 ₽ детский
  • Билеты в парк альпак «Пача Мама» — от 950 ₽ за чел.
  • КПП Сочинский национальный парк (при подъёме на канатной дороге) — 250 ₽ за чел., дети до 18 лет и льготные категории — бесплатно (возьмите оригиналы документов)
  • Обед — от 600 ₽ за чел.

Важно знать:

  • Билеты на канатную дорогу вы можете купить у гида. Курорты часто меняют стоимость билетов на подъёмники. Уточняйте её по факту
  • Если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), возьмите с собой документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу
  • По запросу можем организовать экскурсию в индивидуальном формате. Подробности — в переписке
  • Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
  • Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2900 ₽
Детский 7-14 лет2000 ₽
Детский до 6 лет (без места в автобусе)Бесплатно
Пенсионеры 70+ (канатная дорога бесплатно, оплата только за экскурсию)1000 ₽
Пенсионный (60-69 лет)2500 ₽
Инвалиды 1 гр и дети инвалиды (канатка бесплатно, оплата только за экскурсию)1000 ₽
Детский до 6 лет (с местом в автобусе)600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной остановки в Центральном Сочи и Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 22336 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.

