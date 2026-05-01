Горный кластер Сочи включает в себя курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна». На нашей экскурсии вы увидите их все. Прокатитесь по канатной дороге до Олимпийской деревни на высоте 1170 метров. Насладитесь видами горных хребтов, рассмотрите ратушу с часами на «Розе Хутор», посетите аллею Флагов и сделаете фото на память на фоне олимпийских объектов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

09:30 — сбор группы

12:10 — посещение Ахштырского каньона на берегу реки Мзымта

12:30 — посещение смотровой площадки «Гнездо совы», с которой открываются панорамные виды на Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и «Скайпарк»

13:00 — обед и дегустация краснополянского чая, мёда и вина

14:55 — прогулка по курорту «Красная Поляна», где находятся самое крупное казино России, трамплинный комплекс «Русские горки» и многое другое

15:40 — прибытие на курорт «Роза Хутор», подъём по канатной дороге до Горной Олимпийской деревни. По желанию подъём до Роза Пик, посещение этнопарка и парка альпак

19:20 — прогулка по курорту «Газпром Поляна», знаменитому своим научным центром в футуристическом стиле

20:00 — отправление в прибрежный кластер

21:00 — прогулка по Олимпийскому парку, шоу фонтанов (уточняйте график работы)

Тайминг маршрута примерный. Общее свободное время на курортах — 4 часа. По пути гид расскажет об истории Сочи, роли Олимпиады в развитии города и становлении «Красной Поляны» как курорта. Во время остановок он подскажет, как провести свободное время.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены:

Трансфер на комфортабельном автобусе туда и обратно

Услуги гида

Подъём по канатной дороге «Олимпия» до Горной Олимпийской деревни

Дегустации во время обеда

Страховка

Дополнительные расходы (по желанию):

Подъём по канатной дороге до вершины Роза Пик + посещение этнопарка «Моя Россия» — 950 ₽ взрослый, 550 ₽ детский

Подъём по канатной дороге до вершины Роза Пик + родельбан — 1800 ₽ взрослый, 800 ₽ детский

Билеты в парк альпак «Пача Мама» — от 950 ₽ за чел.

КПП Сочинский национальный парк (при подъёме на канатной дороге) — 250 ₽ за чел., дети до 18 лет и льготные категории — бесплатно (возьмите оригиналы документов)

Обед — от 600 ₽ за чел.

Важно знать: