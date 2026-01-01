Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
9 фев в 13:00
15 фев в 12:45
55 900 ₽ за человека
-
10%
Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Увидеть "Гагрипш", сделать фото у Псырцхи и озёр в горах и узнать, чем знаменита "Брехаловка"
Начало: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме ...
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
30 600 ₽
34 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа в мини-группе
Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
Начало: Сочи/Адлер, точное место по договорённости, 7:00
21 янв в 08:00
24 янв в 08:00
7020 ₽
7800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «8 марта»
Самые популярные туры этой рубрики в Адлере
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Адлере
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Адлере в январе 2026
Сейчас в Адлере в категории "8 марта" можно забронировать 3 тура от 7020 до 55 900 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Адлере на 2026 год по теме «8 марта», цены от 7020₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март