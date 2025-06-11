Найдено 3 тура в категории « Пицунда » в Адлере, цены от 7800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня Экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости Начало: Сочи/Адлер, 7:00 «За 2 дня вы исследуете Абхазию от побережья Чёрного моря до горных ущелий, увидите древние храмы, скальные утёсы, каньоны и озеро Рица, а также побываете в культовых местах Гагры, Пицунды и Нового Афона» 7800 ₽ за человека На машине 2 дня В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00 «Прогуляемся по курортным городам: Гагре, Пицунде, Сухуму и Новому Афону» 30 000 ₽ за всё до 4 чел. На автобусе 3 дня Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15 «Вы прогуляетесь по набережным морских курортов и рассмотрите архитектуру Гагры, Пицунды, Сухума и Нового Афона» 28 300 ₽ за человека Все туры Адлера

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Пицунда»

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