Экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Пицунда, Новый Афон и природа
Прогуляться вдоль озера Рица, заглянуть в Новоафонские пещеры и подняться к Анакопийской крепости
Начало: Сочи/Адлер, 7:00
«За 2 дня вы исследуете Абхазию от побережья Чёрного моря до горных ущелий, увидите древние храмы, скальные утёсы, каньоны и озеро Рица, а также побываете в культовых местах Гагры, Пицунды и Нового Афона»
11 июн в 07:00
14 июн в 07:00
7800 ₽ за человека
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00
«Прогуляемся по курортным городам: Гагре, Пицунде, Сухуму и Новому Афону»
12 июн в 09:00
14 июн в 09:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном
Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах
Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15
«Вы прогуляетесь по набережным морских курортов и рассмотрите архитектуру Гагры, Пицунды, Сухума и Нового Афона»
26 сен в 11:15
2 ноя в 11:15
28 300 ₽ за человека
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