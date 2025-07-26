Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
«Рождались и жили здесь купцы, меценаты, педагоги, люди искусства — об их следе в истории вы услышите возле старинных домов, включая известный «Небоскрёб» и дом-музей сестёр Цветаевых»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
4667 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Александров
Исследуйте древний Александровский кремль и узнайте о жизни Ивана Грозного. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь видами с Царевой горы
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
«Понедельник в музее — выходной день»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от 6135 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Прогуляться по старинным улицам от царской слободы к купеческим особнякам
«Музей сестёр Цветаевых (без посещения) — символ поэтического «братства» Марины и Анастасии»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 июля 2025Александров: город правителей, город изгнанниковДата посещения: 25 июля 2025Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!
- ООльга17 ноября 2025Очень понравилась экскурсия.
Роман рассказал о таких событиях, о которых мало кто знает и раскрыл город совершенно с неожиданной для нас
- AAlexey11 ноября 2025Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересной и полезной информации. Всем рекомендую. Роман, больше Вам спасибо!
- РРотастикова6 ноября 20256 ноября 2025 приехали на индивидуальную экскурсию в Александров. Даже представить себе не могли, какой это замечательный, загадочный и удивительный
- ИИрина28 октября 2025Интересно. Познавательно. Маршрут продуман. Приехали чуть раньше запланированного, нам пошли навстречу и начали экскурсию раньше заранее оговоренного времени.
- ГГалина13 октября 2025Рекомендуем
- ККапитанова29 сентября 2025Все очень понравилось! Впечатления от экскурсии незабываемые. Экскурсовод Анна Сергеевна - замечательный лектор, сразу чувствуется, что любит и знает свой
- ЕЕлена26 августа 2025Хорошо подготовленная, продуманная экскурсия, Роман глубоко знает темы, которые освещает. Надеемся, что встретимся еще на новой экскурсии!
- ГГалиулин25 августа 2025Великолепная и познавательная экскурсия с Романом по городу Александров с полным историческим рассказом города от древних времен до современности. От
- ММарина20 августа 2025« город правителей, город изгнанников» тема экскурсии очень интересна. Об Александрове знали не много. Экскурсия с Романом позволила узнать историю
- ЕЕлена20 августа 2025Спасибо Роману, узнали много интересного, за короткое путешествие успели полюбить Александров, его историю и красоту
- ВВалентина16 августа 2025Роман провёл для нас хорошо структурированную последовательную экскурсию с опорой на исторические факты и местные достопримечательности. Следует отметить, что Роман внимателен к деталям, очень эрудирован, предупредителен. Остались приятные воспоминания.
- ИИрина7 августа 2025Хотим поблагодарить Романа за интересную экскурсию! Много исторических фактов. Интересно было всем. Мы были с детьми-школьниками.
С удовольствием рекомендую.
- ДДаниил6 августа 2025Благодарю Романа за интересный рассказ об Александрове!
- ЕЕлена22 июля 2025Все было отлично
- ССветлана20 июля 2025Нам очень понравился Роман: эрудированный, прекрасно подает материал. Пообсуждали личность Ивана Грозного! Рекомендую всем путешественникам сначала побывать в Александровском Кремле, это поможет лучше представить то, о чем будет рассказ. Еще раз благодарим Романа за наше знакомство с городом!
- ммарина17 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Роману
- ННиколай2 июля 2025Большое спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию по древнему Александрову. Нам очень понравилось!
- ТТамара21 июня 2025Сегодня, 21.06.25г. были на экскурсии с Романов в г. Александров. Все очень понравилось. Познавательно, информативно, хорошо и понятно изложено.
- ИИрина16 июня 2025Было интересно!
