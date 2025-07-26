Мои заказы

Музеи и искусство Александрова

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Александрове, цены от 4667 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
2 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
«Рождались и жили здесь купцы, меценаты, педагоги, люди искусства — об их следе в истории вы услышите возле старинных домов, включая известный «Небоскрёб» и дом-музей сестёр Цветаевых»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
4667 ₽ за всё до 12 чел.
Знакомьтесь, Александров
Пешая
3.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Александров
Исследуйте древний Александровский кремль и узнайте о жизни Ивана Грозного. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь видами с Царевой горы
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
«Понедельник в музее — выходной день»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от 6135 ₽ за всё до 10 чел.
Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Прогуляться по старинным улицам от царской слободы к купеческим особнякам
«Музей сестёр Цветаевых (без посещения) — символ поэтического «братства» Марины и Анастасии»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Дата посещения: 25 июля 2025
    Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    17 ноября 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Очень понравилась экскурсия.
    Роман рассказал о таких событиях, о которых мало кто знает и раскрыл город совершенно с неожиданной для нас
    читать дальше

    стороны.
    Спойлерить не буду, сходите на экскурсию к Роману сами и вы удивитесь)
    А может и нет.
    Но всё равно вам будет интересно!
    Спасибо за прекрасно проведённые два часа.

  • A
    Alexey
    11 ноября 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересной и полезной информации. Всем рекомендую. Роман, больше Вам спасибо!
  • Р
    Ротастикова
    6 ноября 2025
    Знакомьтесь, Александров
    6 ноября 2025 приехали на индивидуальную экскурсию в Александров. Даже представить себе не могли, какой это замечательный, загадочный и удивительный
    читать дальше

    город!!!!
    Тайны этой древней столицы нам помогла узнать замечательный гид Анна Сергеевна.
    Правильная речь, обширные знания,увлеченность и высокий профессионализм Анной Сергеевны сделали нашу поездку незабываемой!!!
    Спасибо Вам огромное!!!
    Спасибо всем, кто организовал для нас это путешествие в прошлое!!! 👍

  • И
    Ирина
    28 октября 2025
    Знакомьтесь, Александров
    Интересно. Познавательно. Маршрут продуман. Приехали чуть раньше запланированного, нам пошли навстречу и начали экскурсию раньше заранее оговоренного времени.
  • Г
    Галина
    13 октября 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Рекомендуем
  • К
    Капитанова
    29 сентября 2025
    Знакомьтесь, Александров
    Все очень понравилось! Впечатления от экскурсии незабываемые. Экскурсовод Анна Сергеевна - замечательный лектор, сразу чувствуется, что любит и знает свой
    читать дальше

    родной край, его историю. Информацию преподносит легко, с юмором, вся наша компания просто "заслушалась". На дополнительные вопросы ответила подробно - мы словно посетили отдельную экскурсию про жен Ивана Грозного. Три с половиной часа прошли на одном дыхании. Интересный и познавательный рассказ про Александров с основания и до наших дней. Узнали много нового, прекрасно провели время. Отличная экскурсия. К поездке рекомендуем!

  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Хорошо подготовленная, продуманная экскурсия, Роман глубоко знает темы, которые освещает. Надеемся, что встретимся еще на новой экскурсии!
  • Г
    Галиулин
    25 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Великолепная и познавательная экскурсия с Романом по городу Александров с полным историческим рассказом города от древних времен до современности. От
    читать дальше

    Александровской слободы, через время промышленного развития в современность. Истории о городе и людях внесших свой вклад в развитие города именно тот формат требующийся для знакомства с городом.

  • М
    Марина
    20 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    « город правителей, город изгнанников» тема экскурсии очень интересна. Об Александрове знали не много. Экскурсия с Романом позволила узнать историю
    читать дальше

    города, посмотреть на него через призму минувших столетий! В городе очень многое еще предстоит сделать, но для тех кто интересуется историей России посещение Александрова игнорировать нельзя.

  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Спасибо Роману, узнали много интересного, за короткое путешествие успели полюбить Александров, его историю и красоту
  • В
    Валентина
    16 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Роман провёл для нас хорошо структурированную последовательную экскурсию с опорой на исторические факты и местные достопримечательности. Следует отметить, что Роман внимателен к деталям, очень эрудирован, предупредителен. Остались приятные воспоминания.
  • И
    Ирина
    7 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Хотим поблагодарить Романа за интересную экскурсию! Много исторических фактов. Интересно было всем. Мы были с детьми-школьниками.
    С удовольствием рекомендую.
  • Д
    Даниил
    6 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Благодарю Романа за интересный рассказ об Александрове!
  • Е
    Елена
    22 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Все было отлично
  • С
    Светлана
    20 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Нам очень понравился Роман: эрудированный, прекрасно подает материал. Пообсуждали личность Ивана Грозного! Рекомендую всем путешественникам сначала побывать в Александровском Кремле, это поможет лучше представить то, о чем будет рассказ. Еще раз благодарим Романа за наше знакомство с городом!
  • м
    марина
    17 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Роману
  • Н
    Николай
    2 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Большое спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию по древнему Александрову. Нам очень понравилось!
  • Т
    Тамара
    21 июня 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Сегодня, 21.06.25г. были на экскурсии с Романов в г. Александров. Все очень понравилось. Познавательно, информативно, хорошо и понятно изложено.
  • И
    Ирина
    16 июня 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Было интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Александров: город правителей, город изгнанников
  2. Знакомьтесь, Александров
  3. Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Какие места ещё посмотреть в Александрове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Царева гора
  3. Александровский кремль
  4. Успенская Церковь
  5. Троицкий собор
  6. Кремль
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Александрову в декабре 2025
Сейчас в Александрове в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 4667 до 6135. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрове на 2025 год по теме «Музеи», 175 ⭐ отзывов, цены от 4667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль