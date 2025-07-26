О Ольга Александров: город правителей, город изгнанников Дата посещения: 25 июля 2025 Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!

О Ольга Александров: город правителей, город изгнанников

Роман рассказал о таких событиях, о которых мало кто знает и раскрыл город совершенно с неожиданной для нас читать дальше стороны.

Спойлерить не буду, сходите на экскурсию к Роману сами и вы удивитесь)

А может и нет.

Но всё равно вам будет интересно!

Спасибо за прекрасно проведённые два часа. Очень понравилась экскурсия.Роман рассказал о таких событиях, о которых мало кто знает и раскрыл город совершенно с неожиданной для нас

A Alexey Александров: город правителей, город изгнанников Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересной и полезной информации. Всем рекомендую. Роман, больше Вам спасибо!

Р Ротастикова Знакомьтесь, Александров читать дальше город!!!!

Тайны этой древней столицы нам помогла узнать замечательный гид Анна Сергеевна.

Правильная речь, обширные знания,увлеченность и высокий профессионализм Анной Сергеевны сделали нашу поездку незабываемой!!!

Спасибо Вам огромное!!!

Спасибо всем, кто организовал для нас это путешествие в прошлое!!! 👍 6 ноября 2025 приехали на индивидуальную экскурсию в Александров. Даже представить себе не могли, какой это замечательный, загадочный и удивительный

И Ирина Знакомьтесь, Александров Интересно. Познавательно. Маршрут продуман. Приехали чуть раньше запланированного, нам пошли навстречу и начали экскурсию раньше заранее оговоренного времени.

Г Галина Александров: город правителей, город изгнанников Рекомендуем

К Капитанова Знакомьтесь, Александров читать дальше родной край, его историю. Информацию преподносит легко, с юмором, вся наша компания просто "заслушалась". На дополнительные вопросы ответила подробно - мы словно посетили отдельную экскурсию про жен Ивана Грозного. Три с половиной часа прошли на одном дыхании. Интересный и познавательный рассказ про Александров с основания и до наших дней. Узнали много нового, прекрасно провели время. Отличная экскурсия. К поездке рекомендуем! Все очень понравилось! Впечатления от экскурсии незабываемые. Экскурсовод Анна Сергеевна - замечательный лектор, сразу чувствуется, что любит и знает свой

Е Елена Александров: город правителей, город изгнанников Хорошо подготовленная, продуманная экскурсия, Роман глубоко знает темы, которые освещает. Надеемся, что встретимся еще на новой экскурсии!

Г Галиулин Александров: город правителей, город изгнанников читать дальше Александровской слободы, через время промышленного развития в современность. Истории о городе и людях внесших свой вклад в развитие города именно тот формат требующийся для знакомства с городом. Великолепная и познавательная экскурсия с Романом по городу Александров с полным историческим рассказом города от древних времен до современности. От

М Марина Александров: город правителей, город изгнанников читать дальше города, посмотреть на него через призму минувших столетий! В городе очень многое еще предстоит сделать, но для тех кто интересуется историей России посещение Александрова игнорировать нельзя. « город правителей, город изгнанников» тема экскурсии очень интересна. Об Александрове знали не много. Экскурсия с Романом позволила узнать историю

Е Елена Александров: город правителей, город изгнанников Спасибо Роману, узнали много интересного, за короткое путешествие успели полюбить Александров, его историю и красоту

В Валентина Александров: город правителей, город изгнанников Роман провёл для нас хорошо структурированную последовательную экскурсию с опорой на исторические факты и местные достопримечательности. Следует отметить, что Роман внимателен к деталям, очень эрудирован, предупредителен. Остались приятные воспоминания.

И Ирина Александров: город правителей, город изгнанников Хотим поблагодарить Романа за интересную экскурсию! Много исторических фактов. Интересно было всем. Мы были с детьми-школьниками.

С удовольствием рекомендую.

Д Даниил Александров: город правителей, город изгнанников Благодарю Романа за интересный рассказ об Александрове!

Е Елена Александров: город правителей, город изгнанников Все было отлично

С Светлана Александров: город правителей, город изгнанников Нам очень понравился Роман: эрудированный, прекрасно подает материал. Пообсуждали личность Ивана Грозного! Рекомендую всем путешественникам сначала побывать в Александровском Кремле, это поможет лучше представить то, о чем будет рассказ. Еще раз благодарим Романа за наше знакомство с городом!

м марина Александров: город правителей, город изгнанников Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Роману

Н Николай Александров: город правителей, город изгнанников Большое спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию по древнему Александрову. Нам очень понравилось!

Т Тамара Александров: город правителей, город изгнанников Сегодня, 21.06.25г. были на экскурсии с Романов в г. Александров. Все очень понравилось. Познавательно, информативно, хорошо и понятно изложено.