История небольшого Александрова богата на интересные события! Здесь вы погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, отыщете отголоски купеческого быта и прикоснётесь к поэтическому миру сестёр Цветаевых.
Гид проведёт вас старинными улицами, где когда-то вершились судьбы государства, и раскроет истории людей, чьи судьбы вплелись в летопись города.
Описание экскурсии
- Храм Рождества Христова — узнаете, почему храм прозвали «неусыпным стражем Царевой горы»
- Памятник Александру Невскому — повод обсудить воинскую доблесть и духовный выбор святого князя, чьё имя носит город
- Купеческие особняки 19-го столетия и их детали — изразцы, кованые карнизы и резные наличники, в которых читается история русского зодчества
- Смотровая площадка на реке Серой — панорама на Александровскую слободу
- Александровский «небоскрёб» (1914 г.) — дерзкий проект и его история: как в патриархальном городе вознёсся шестиэтажный дом-чудо, ставший символом новой эпохи
- Музей сестёр Цветаевых (без посещения) — символ поэтического «братства» Марины и Анастасии
- Усадьба Первушина (без посещения) — мир купеческого быта, синоним благосостояния и меценатства
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
