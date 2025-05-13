Е Елена Знакомьтесь, Александров Брали индивидуальную экскурсию. Очень понравилось. погрузились в атмосферу городе, узнали много интересного из истории города, да из современности тоже.

Познавательно, интересно, легко и приятно прошла экскурсия.

Рекомендую.

А Анна Знакомьтесь, Александров Были на экскурсии 1 февраля. Экскурсовод Анна. В общем и целом впечатление положительное. Из минусов: хотелось бы больше коммуникации с экскурсоводом, вроде и на вопросы отвечает, но вот какой-то заинтересованности не почувствовали.

А Алёна Знакомьтесь, Александров Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!

И Ирина Знакомьтесь, Александров Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!

Е Елена Знакомьтесь, Александров Александров просто потряс! Слобода в отличном состоянии. Не ожидали увидеть такую красоту.

Ю Юлия Знакомьтесь, Александров читать дальше Экскурсия сырая, ее нужно доработать. Много исторических фактов с отсылками о чем-то, что предпологается мы знаем, а это не так. Обычный экскурс как в школьном детстве. Отарабанил текст. Так уже не работают. На 4, не потому что плохо рассказывали, нет. Просто подростки скучали, взрослые выдержали, но 3,5 часа тяжело. Монастырь + город.

Е Екатерина Знакомьтесь, Александров Несмотря на метель и ветер на 9 мая, все прошло отлично и интересно, много истории, все объясняли, рекомендую!

З Зоя Знакомьтесь, Александров 🔥

М Марина Знакомьтесь, Александров 10.04.23 были на экскурсии в Александрове. Путешествовать по этому удивительному городу помогала экскурсовод Анна. Как же нам повезло! Интересно, познавательно, жИво, с любовью к профессии, городу,, людям. Анна-профессионал в своём деле. Спасибо от души.

И Ирина Знакомьтесь, Александров читать дальше за ответы на наши вопросы, было интересно. Экскурсия с любовью к своему городу, к его древней и сложной истории. Спасибо! Мы путешественники со стажем, есть с чем сравнить. Прекрасная экскурсия с экскурсоводом Анной. 30 марта прогулялись и по музею, и по окрестностям. Насыщенно и не нудно, экскурсоводу благодарны

Т Татьяна Знакомьтесь, Александров читать дальше Но были и тему, кому откровенно было скучно.

Минус экскурсии - факт имя если стандартный текст без возможности импровизации. Кто любит более живое общение с меньшим числом фактов - тому экскурсия скорее не понравится Хорошая экскурсия для тех, кто любите детальное погружение у историю. У нас была группы, были те, кому экскурсия очень понравилась.

Н Наталья Знакомьтесь, Александров Одна из самых лучших экскурсий, которая у нас была. Экскурсию проводила Анна Сергеевна. Очень интересно рассказывала про различные исторические периоды истории города, начиная с Ивана Грозного и до Советского времени.

Г Григорий Знакомьтесь, Александров Очень хорошая экскурсия, грамотный гид Екатерина. Спасибо

И Ирина Знакомьтесь, Александров читать дальше мы не замечали этого и 3,5 часа пешеходной экскурсии прошли незаметно, более того-очень познавательно и интересно. И это все благодаря Анне. Замечательный гид, прекрасная речь и подача материала, ответы на все наши бесконечные вопросы, эрудиция и просто теплое общение- это все об Анне. Спасибо ей за прекрасный день,за то, что мы запомнили и полюбили этот прекрасный город! 11 октября 2023 года мы приехали знакомиться с городом Александров на экскурсию, которую проводила Анна. Погода была очень прохладная, но

Ю Юрий Знакомьтесь, Александров Остались очень довольны экскурсией. Хочется особенно отметить профессионализм экскурсовода Анны Сергеевны, ее глубокие знания истории и предмета экскурсии. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о городе, его славном многовековом прошлом и настоящем.

С Светлана Знакомьтесь, Александров Это лучшая экскурсия. Наш экскурсовод Анна Сергеевна отлично передала нам дух этого города. И смеялись, и плакали. Огромный объем новой информации, а также незабываемые впечатления. Рекомендую всем. Огромное спасибо за прекрасный день!;

И Ирина Знакомьтесь, Александров Большое спасибо за интересную экскурсию. Очень насыщенная. Посмотрели и Слободу и сам город. Замечательный экскурсовод. Узнали много нового.

М Марина Знакомьтесь, Александров Экскурсию на проводила Мария. Отличная экскурсия, Мария - профессионал высоко уровня, было очень интересно. Рекомендую! Спасибо большое за прекрасно проведенное время.

Е Елена Знакомьтесь, Александров Гуляли с гидом по Александровской слободе, далее по городу, маршрут хорошо построен, очень понравилась подача материала, все довольны, по дороге домой обсуждали услышанную информацию, ребенок запомнил. Спасибо огромное