Александровский кремль – экскурсии в Александрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Александровский кремль» в Александрове, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Александров
Пешая
3.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Александров
Исследуйте древний Александровский кремль и узнайте о жизни Ивана Грозного. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь видами с Царевой горы
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
от 6135 ₽ за всё до 10 чел.
Александровский кремль и прогулка по Старому городу
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Александровский кремль и прогулка по Старому городу
Раскрыть роль резиденции Ивана Грозного в истории России
22 авг в 11:00
23 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Александров и его эпохи
Увлекательное путешествие по Александрову: от эпохи Ивана Грозного до поэтического мира сестёр Цветаевых
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    Знакомьтесь, Александров
    Брали индивидуальную экскурсию. Очень понравилось. погрузились в атмосферу городе, узнали много интересного из истории города, да из современности тоже.
    Познавательно, интересно, легко и приятно прошла экскурсия.
    Рекомендую.
  • А
    Анна
    16 февраля 2025
    Знакомьтесь, Александров
    Были на экскурсии 1 февраля. Экскурсовод Анна. В общем и целом впечатление положительное. Из минусов: хотелось бы больше коммуникации с экскурсоводом, вроде и на вопросы отвечает, но вот какой-то заинтересованности не почувствовали.
  • А
    Алёна
    3 февраля 2025
    Знакомьтесь, Александров
    Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!
  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Знакомьтесь, Александров
    Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Александров
    Александров просто потряс! Слобода в отличном состоянии. Не ожидали увидеть такую красоту.
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Знакомьтесь, Александров
    На 4, не потому что плохо рассказывали, нет. Просто подростки скучали, взрослые выдержали, но 3,5 часа тяжело. Монастырь + город.
    читать дальше

    Экскурсия сырая, ее нужно доработать. Много исторических фактов с отсылками о чем-то, что предпологается мы знаем, а это не так. Обычный экскурс как в школьном детстве. Отарабанил текст. Так уже не работают.

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Знакомьтесь, Александров
    Несмотря на метель и ветер на 9 мая, все прошло отлично и интересно, много истории, все объясняли, рекомендую!
  • З
    Зоя
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Александров
    🔥
  • М
    Марина
    19 апреля 2024
    Знакомьтесь, Александров
    10.04.23 были на экскурсии в Александрове. Путешествовать по этому удивительному городу помогала экскурсовод Анна. Как же нам повезло! Интересно, познавательно, жИво, с любовью к профессии, городу,, людям. Анна-профессионал в своём деле. Спасибо от души.
  • И
    Ирина
    1 апреля 2024
    Знакомьтесь, Александров
    Прекрасная экскурсия с экскурсоводом Анной. 30 марта прогулялись и по музею, и по окрестностям. Насыщенно и не нудно, экскурсоводу благодарны
    читать дальше

    за ответы на наши вопросы, было интересно. Экскурсия с любовью к своему городу, к его древней и сложной истории. Спасибо! Мы путешественники со стажем, есть с чем сравнить.

  • Т
    Татьяна
    11 марта 2024
    Знакомьтесь, Александров
    Хорошая экскурсия для тех, кто любите детальное погружение у историю. У нас была группы, были те, кому экскурсия очень понравилась.
    читать дальше

    Но были и тему, кому откровенно было скучно.
    Минус экскурсии - факт имя если стандартный текст без возможности импровизации. Кто любит более живое общение с меньшим числом фактов - тому экскурсия скорее не понравится

  • Н
    Наталья
    6 марта 2024
    Знакомьтесь, Александров
    Одна из самых лучших экскурсий, которая у нас была. Экскурсию проводила Анна Сергеевна. Очень интересно рассказывала про различные исторические периоды истории города, начиная с Ивана Грозного и до Советского времени.
  • Г
    Григорий
    21 ноября 2023
    Знакомьтесь, Александров
    Очень хорошая экскурсия, грамотный гид Екатерина. Спасибо
  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Знакомьтесь, Александров
    11 октября 2023 года мы приехали знакомиться с городом Александров на экскурсию, которую проводила Анна. Погода была очень прохладная, но
    читать дальше

    мы не замечали этого и 3,5 часа пешеходной экскурсии прошли незаметно, более того-очень познавательно и интересно. И это все благодаря Анне. Замечательный гид, прекрасная речь и подача материала, ответы на все наши бесконечные вопросы, эрудиция и просто теплое общение- это все об Анне. Спасибо ей за прекрасный день,за то, что мы запомнили и полюбили этот прекрасный город!

  • Ю
    Юрий
    22 сентября 2023
    Знакомьтесь, Александров
    Остались очень довольны экскурсией. Хочется особенно отметить профессионализм экскурсовода Анны Сергеевны, ее глубокие знания истории и предмета экскурсии. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о городе, его славном многовековом прошлом и настоящем.
  • С
    Светлана
    30 июля 2023
    Знакомьтесь, Александров
    Это лучшая экскурсия. Наш экскурсовод Анна Сергеевна отлично передала нам дух этого города. И смеялись, и плакали. Огромный объем новой информации, а также незабываемые впечатления. Рекомендую всем. Огромное спасибо за прекрасный день!;
  • И
    Ирина
    16 июня 2023
    Знакомьтесь, Александров
    Большое спасибо за интересную экскурсию. Очень насыщенная. Посмотрели и Слободу и сам город. Замечательный экскурсовод. Узнали много нового.
  • М
    Марина
    14 июня 2023
    Знакомьтесь, Александров
    Экскурсию на проводила Мария. Отличная экскурсия, Мария - профессионал высоко уровня, было очень интересно. Рекомендую! Спасибо большое за прекрасно проведенное время.
  • Е
    Елена
    9 мая 2023
    Знакомьтесь, Александров
    Гуляли с гидом по Александровской слободе, далее по городу, маршрут хорошо построен, очень понравилась подача материала, все довольны, по дороге домой обсуждали услышанную информацию, ребенок запомнил. Спасибо огромное
  • E
    ELENA
    15 марта 2023
    Знакомьтесь, Александров
    Здравствуйте! Вчера мы были на экскурсии по Александрову, которую проводила Анна. ПОТРЯСАЮЩИЙ экскурсовод. Глубочайшие знания, прекрасная речь, полная и интересная информация. Мы в восторге!!! Спасибо команде Трипстер за блестящую организацию тура.

