Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4667 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Александров
Исследуйте древний Александровский кремль и узнайте о жизни Ивана Грозного. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь видами с Царевой горы
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от 6135 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
11 дек в 13:00
13 дек в 13:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Прогуляться по старинным улицам от царской слободы к купеческим особнякам
Завтра в 14:00
11 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
- РРотастикова6 ноября 20256 ноября 2025 приехали на индивидуальную экскурсию в Александров. Даже представить себе не могли, какой это замечательный, загадочный и удивительный
- ИИрина28 октября 2025Интересно. Познавательно. Маршрут продуман. Приехали чуть раньше запланированного, нам пошли навстречу и начали экскурсию раньше заранее оговоренного времени.
- ККапитанова29 сентября 2025Все очень понравилось! Впечатления от экскурсии незабываемые. Экскурсовод Анна Сергеевна - замечательный лектор, сразу чувствуется, что любит и знает свой
- ЕЕлена13 мая 2025Брали индивидуальную экскурсию. Очень понравилось. погрузились в атмосферу городе, узнали много интересного из истории города, да из современности тоже.
Познавательно, интересно, легко и приятно прошла экскурсия.
Рекомендую.
- ААнна16 февраля 2025Были на экскурсии 1 февраля. Экскурсовод Анна. В общем и целом впечатление положительное. Из минусов: хотелось бы больше коммуникации с экскурсоводом, вроде и на вопросы отвечает, но вот какой-то заинтересованности не почувствовали.
- ААлёна3 февраля 2025Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!
- ИИрина30 августа 2024Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!
- ЕЕлена12 мая 2024Александров просто потряс! Слобода в отличном состоянии. Не ожидали увидеть такую красоту.
- ЮЮлия11 мая 2024На 4, не потому что плохо рассказывали, нет. Просто подростки скучали, взрослые выдержали, но 3,5 часа тяжело. Монастырь + город.
- ЕЕкатерина10 мая 2024Несмотря на метель и ветер на 9 мая, все прошло отлично и интересно, много истории, все объясняли, рекомендую!
- ЗЗоя1 мая 2024🔥
- ММарина19 апреля 202410.04.23 были на экскурсии в Александрове. Путешествовать по этому удивительному городу помогала экскурсовод Анна. Как же нам повезло! Интересно, познавательно, жИво, с любовью к профессии, городу,, людям. Анна-профессионал в своём деле. Спасибо от души.
- ИИрина1 апреля 2024Прекрасная экскурсия с экскурсоводом Анной. 30 марта прогулялись и по музею, и по окрестностям. Насыщенно и не нудно, экскурсоводу благодарны
- ТТатьяна11 марта 2024Хорошая экскурсия для тех, кто любите детальное погружение у историю. У нас была группы, были те, кому экскурсия очень понравилась.
- ННаталья6 марта 2024Одна из самых лучших экскурсий, которая у нас была. Экскурсию проводила Анна Сергеевна. Очень интересно рассказывала про различные исторические периоды истории города, начиная с Ивана Грозного и до Советского времени.
- ГГригорий21 ноября 2023Очень хорошая экскурсия, грамотный гид Екатерина. Спасибо
- ИИрина11 октября 202311 октября 2023 года мы приехали знакомиться с городом Александров на экскурсию, которую проводила Анна. Погода была очень прохладная, но
- ЮЮрий22 сентября 2023Остались очень довольны экскурсией. Хочется особенно отметить профессионализм экскурсовода Анны Сергеевны, ее глубокие знания истории и предмета экскурсии. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о городе, его славном многовековом прошлом и настоящем.
- ССветлана30 июля 2023Это лучшая экскурсия. Наш экскурсовод Анна Сергеевна отлично передала нам дух этого города. И смеялись, и плакали. Огромный объем новой информации, а также незабываемые впечатления. Рекомендую всем. Огромное спасибо за прекрасный день!;
- ИИрина16 июня 2023Большое спасибо за интересную экскурсию. Очень насыщенная. Посмотрели и Слободу и сам город. Замечательный экскурсовод. Узнали много нового.
