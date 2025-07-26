О Ольга Александров: город правителей, город изгнанников Дата посещения: 25 июля 2025 Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!

И Ирина Александров: город правителей, город изгнанников Хотим поблагодарить Романа за интересную экскурсию! Много исторических фактов. Интересно было всем. Мы были с детьми-школьниками.

С удовольствием рекомендую.

Д Даниил Александров: город правителей, город изгнанников Благодарю Романа за интересный рассказ об Александрове!

Е Елена Александров: город правителей, город изгнанников Все было отлично

С Светлана Александров: город правителей, город изгнанников Нам очень понравился Роман: эрудированный, прекрасно подает материал. Пообсуждали личность Ивана Грозного! Рекомендую всем путешественникам сначала побывать в Александровском Кремле, это поможет лучше представить то, о чем будет рассказ. Еще раз благодарим Романа за наше знакомство с городом!

Д Дмитрий «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе читать дальше погружение в эпоху Ивана Грозного и его личной жизни — историям его жён. Это не только интригующие и порой трагические сюжеты, но и важная часть понимания характера самого царя. Очень рекомендую Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое

м марина Александров: город правителей, город изгнанников Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Роману

Л Людмила «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Первый раз были на экскурсии в формате иммерсивной прогулки.

Наталья, приятный человек и грамотный гид, погрузила нас в мир Ивана Грозного и его жён. Интересно, оригинально и трогательно одновременно))

Большое спасибо!

Н Николай Александров: город правителей, город изгнанников Большое спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию по древнему Александрову. Нам очень понравилось!

Т Тамара Александров: город правителей, город изгнанников Сегодня, 21.06.25г. были на экскурсии с Романов в г. Александров. Все очень понравилось. Познавательно, информативно, хорошо и понятно изложено.

И Ирина Александров: город правителей, город изгнанников Было интересно!

А Ансимова Александров: город правителей, город изгнанников Были с Романом на экскурсии 13 июня. Очень довольны: замечательные знания, интересный рассказ, всестороннее погружение (история, достопримечательности). Всем рекомендуем, будет познавательно.

н наталья Александров: город правителей, город изгнанников Спасибо. Экскурсия была очень познавательная и интересная.

А Андрей Александров: город правителей, город изгнанников читать дальше раз оставила только позитив. Связался накануне экскурсии, оговорил время и место встречи. Природа своим майским снегопадом попыталась испортить экскурсию, но Роман несмотря на неработающие электрички добрался и провёл замечательную экскурсию. Импонируют глубокие знания материала, доступная подача, готовность ответить на любые вопросы. Спасибо! Рекомендую! Посещали Александров во второй раз (первая попытка с непрофессиональным ГИДом была неудачной). Роман сделал всё, чтобы посещение города в этот

А Анна Александров: город правителей, город изгнанников читать дальше через Кремль. А если нет, то стоит через него проложить маршрут. Роман детально рассказал о периоде жизни Ивана Грозного в Александрове. Очень понравилась книжка со справочным материалом. И отдельное спасибо за ответы на вопросы. Спасибо за познавательную экскурсию по Алесандрову. Увы, нам не повезло с погодой. Надеюсь, что в хорошую погоду Роман водит туристов

А Анна Александров: город правителей, город изгнанников Очень понравилось. Много истории легко и непринуждённо. На одном дыхании.

О Ольга Александров: город правителей, город изгнанников Роман отличный экскурсовод. Много рассказывал, интересно, по книге показывал иллюстрации. 2 часа пролетели незаметно.

С Сафронов «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе читать дальше Идея с наушниками оказалась очень интересной и хорошо реализованной. Очень атмосферно погуляли, послушали материал про Жен Грозного. Нам очень понравилось, рекомендуем. Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного.

Н Надежда «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!