Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Александровский кремль и прогулка по Старому городу
Раскрыть роль резиденции Ивана Грозного в истории России
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 июля 2025Александров: город правителей, город изгнанниковДата посещения: 25 июля 2025Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!
- ИИрина7 августа 2025Хотим поблагодарить Романа за интересную экскурсию! Много исторических фактов. Интересно было всем. Мы были с детьми-школьниками.
С удовольствием рекомендую.
- ДДаниил6 августа 2025Благодарю Романа за интересный рассказ об Александрове!
- ЕЕлена22 июля 2025Все было отлично
- ССветлана20 июля 2025Нам очень понравился Роман: эрудированный, прекрасно подает материал. Пообсуждали личность Ивана Грозного! Рекомендую всем путешественникам сначала побывать в Александровском Кремле, это поможет лучше представить то, о чем будет рассказ. Еще раз благодарим Романа за наше знакомство с городом!
- ДДмитрий19 июля 2025Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое
- ммарина17 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Роману
- ЛЛюдмила13 июля 2025Первый раз были на экскурсии в формате иммерсивной прогулки.
Наталья, приятный человек и грамотный гид, погрузила нас в мир Ивана Грозного и его жён. Интересно, оригинально и трогательно одновременно))
Большое спасибо!
- ННиколай2 июля 2025Большое спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию по древнему Александрову. Нам очень понравилось!
- ТТамара21 июня 2025Сегодня, 21.06.25г. были на экскурсии с Романов в г. Александров. Все очень понравилось. Познавательно, информативно, хорошо и понятно изложено.
- ИИрина16 июня 2025Было интересно!
- ААнсимова14 июня 2025Были с Романом на экскурсии 13 июня. Очень довольны: замечательные знания, интересный рассказ, всестороннее погружение (история, достопримечательности). Всем рекомендуем, будет познавательно.
- ннаталья11 июня 2025Спасибо. Экскурсия была очень познавательная и интересная.
- ААндрей10 мая 2025Посещали Александров во второй раз (первая попытка с непрофессиональным ГИДом была неудачной). Роман сделал всё, чтобы посещение города в этот
- ААнна8 мая 2025Спасибо за познавательную экскурсию по Алесандрову. Увы, нам не повезло с погодой. Надеюсь, что в хорошую погоду Роман водит туристов
- ААнна6 мая 2025Очень понравилось. Много истории легко и непринуждённо. На одном дыхании.
- ООльга20 апреля 2025Роман отличный экскурсовод. Много рассказывал, интересно, по книге показывал иллюстрации. 2 часа пролетели незаметно.
- ССафронов22 марта 2025Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного.
- ННадежда15 марта 2025Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!
- ИИрина14 марта 2025Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.
