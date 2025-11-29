Мои заказы

Успенская церковь

Найдено 4 экскурсии в категории «Успенская Церковь» в Александрове, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
2 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4667 ₽ за всё до 12 чел.
Знакомьтесь, Александров
Пешая
3.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Александров
Исследуйте древний Александровский кремль и узнайте о жизни Ивана Грозного. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь видами с Царевой горы
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от 6135 ₽ за всё до 10 чел.
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
Пешая
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
11 дек в 13:00
13 дек в 13:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Пешая
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова через музыку и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интерактивом и фотосопровождением
Начало: В городском сквере
12 дек в 16:00
13 дек в 16:00
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 ноября 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Необычный для нас формат экскурсии, хорошо подобранное музыкальное сопровождение, неспешная прогулка. Информация воспринимается легко, но при всей незатейливости историй чудесно
    читать дальше

    погружаешься в атмосферу 16 века. Интересный опыт. Наталия - тактичный и легкий гид, с юмором) Сама Александровская слобода однозначно заслуживает посещения!

  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Наталья прекрасный человек,чуткая, тактичная,приятная женщина. Интересный формат экскурсии, тема необычная и увлекательная. Музыкальная составляющая отличная! Несмотря на серый,холодный осенний день отлично провели время. С удовольствием вернемся. Спасибо!!!
  • С
    Светлана
    1 ноября 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Все прекрасно, новый для нас формат, но очень удобно, особенно с маленьким ребенком
  • А
    Александра
    12 октября 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Мы поехали компанией из 6 молодых девушек. Сопровождавший нас гид - очень милая и позитивная женщина, задала отличный темп прогулке.
    читать дальше

    Экскурсия полностью проходит в наушниках на территории Александровской слободы. Истории любви Ивана Грозного захватывают. Мы ходили неспешным спокойным шагом на просторах слободы и наслаждались золотой осенью.
    Единственное - такая прогулка могла бы пройти где угодно. История в наушниках про Ивана Грозного конечно связана с Александровской слободой, но на конкретные детали не отсылает. Поэтому советую это воспринимать именно как прогулку. Мы остались очень довольны

    Мы поехали компанией из 6 молодых девушек. Сопровождавший нас гид - очень милая и позитивная женщина
  • О
    Ошкина
    21 сентября 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о
    Стилях и вензелях скучновато и в голове не задерживается) а на этой экскурсии судьбы и характеры людей-познавательно, запоминающе. Приезжайте, думаю, не пожалеете
    Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать оИнтересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать оИнтересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о
  • Е
    Екатерина
    31 августа 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так и от самой экскурсии.
    читать дальше

    Очень необычный и классный способ передачи информации-доступно, всплывают картинки из прошлого, ты как бы оказываешься в центре описываемых событий. Отличная подача исторического материала и профессионально подобранное музыкальное оформление. Во время прогулки мы и танцевали, и подпевали, шутили, смеялись, развивали пространственное и историческое воображение. Экскурсию настоятельно рекомендуем. Брали две прогулки. Наталье, браво!!!

    Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, такПосетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, такПосетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, такПосетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, такПосетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, такПосетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так
  • Д
    Дмитрий
    19 июля 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое
    читать дальше

    погружение в эпоху Ивана Грозного и его личной жизни — историям его жён. Это не только интригующие и порой трагические сюжеты, но и важная часть понимания характера самого царя. Очень рекомендую

    Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем простоНедавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем простоНедавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто
  • Л
    Людмила
    13 июля 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Первый раз были на экскурсии в формате иммерсивной прогулки.
    Наталья, приятный человек и грамотный гид, погрузила нас в мир Ивана Грозного и его жён. Интересно, оригинально и трогательно одновременно))
    Большое спасибо!
  • Л
    Людмила
    13 июля 2025
    Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
    Очень понравилась экскурсия!
    Непривычный, но как выяснилось, прекрасный формат иммерсивной экскурсии. Узнали много интересной информации об Александрове. И все это в процессе неспешной прогулки в найшниках в сопровождении гида. Огромное спасибо!
  • В
    ВЛАДИМИР
    12 июля 2025
    Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
    Отличная прогулка, всё понравилось!
  • М
    Максим
    21 мая 2025
    Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
    Экскурсия интересная и по форме, и по содержанию. За время экскурсии удалось посмотреть основные достопримечательности центра города, узнать их историю и всё это в комфортном темпе. Рекомендую
  • С
    Сафронов
    22 марта 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного.
    читать дальше

    Идея с наушниками оказалась очень интересной и хорошо реализованной. Очень атмосферно погуляли, послушали материал про Жен Грозного. Нам очень понравилось, рекомендуем.

    Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз
  • Н
    Надежда
    15 марта 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!
    Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!
  • И
    Ирина
    14 марта 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.
    Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось
  • Н
    Наталья
    4 марта 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Это не первая наша иммерсивная экскурсия. Выбирали уже понимая, что нас ждёт. Очень понравилось. Очень трогательно, интересно и музыкально. На одном дыхании👍
    Это не первая наша иммерсивная экскурсия. Выбирали уже понимая, что нас ждёт. Очень понравилось. Очень трогательноЭто не первая наша иммерсивная экскурсия. Выбирали уже понимая, что нас ждёт. Очень понравилось. Очень трогательно

Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Успенская Церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Александров: город правителей, город изгнанников
  2. Знакомьтесь, Александров
  3. «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
  4. Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Какие места ещё посмотреть в Александрове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Александровский кремль
  3. Царева гора
  4. Успенская Церковь
  5. Троицкий собор
  6. Кремль
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Александрову в декабре 2025
Сейчас в Александрове в категории "Успенская Церковь" можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 6135. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрове на 2025 год по теме «Успенская Церковь», 190 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль