А Александра Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля Мы замечательно погуляли с Эдуардом по территории Кремля, по набережной и по городу. Эдуард невероятный рассказчик, 3 часа прошли на одном дыхании, очень интересный рассказ. Ну и конечно же гид просто невероятный знаток родного города.

И Ирина Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля Экскурсовод Лариса Николаевна провела прекрасную экскурсию для моих гостей по моему родному городу и Александровскому Кремлю. История города, Слободы, времён Ивана 4. Даже я узнала что-то новое и интересное. Мои подруги были в полном восторге. Спасибо огромное!

Е Елена Знакомьтесь, Александров Брали индивидуальную экскурсию. Очень понравилось. погрузились в атмосферу городе, узнали много интересного из истории города, да из современности тоже.

Познавательно, интересно, легко и приятно прошла экскурсия.

Рекомендую.

А Александр Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля Очень увлекательно и интересно.

М Михаил Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля Наш гид Эдуард был великолепен. Умный, знающий, спокойный, уверенный с очень большой любовью к городу и истории. Рекомендуем.

Д Дмитрий Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля Очень интересно. Экскурсовод замечательная женщина. Оригинальная подача.

А Анна Знакомьтесь, Александров Были на экскурсии 1 февраля. Экскурсовод Анна. В общем и целом впечатление положительное. Из минусов: хотелось бы больше коммуникации с экскурсоводом, вроде и на вопросы отвечает, но вот какой-то заинтересованности не почувствовали.

А Алёна Знакомьтесь, Александров Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!

Н Наталья Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля Основная часть экскурсии прошла в Александровской Слободе. Благодарим гида Эдуарда за прекрасную и интересную экскурсию!

И Ирина Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля читать дальше электричке. В кафе Минута на вокзале встретила нас Лариса Николаевна и началось наше путешествие по Александрову. Очень понравился Кремль, Лариса Николаевна поведала много историй и былин о Иоане Грозном, об истории Александровской Слободы, об Александрове. Все в восторге от её знаний, грамотно речи и о начитанности. Всем рекомендуем, не пожалеете. Сам же город Александров выглядит удручающе, много запущенных зданий. Большая благодарность от всех нас Ларисе Николаевне за проведенную экскурсию. Мы, пять девушек за 50,приехали из Москвы в Александров на

Е Екатерина Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля читать дальше удовлетворить все потребности для того, чтобы оставить позитивные впечатления об Александрове. Мы не пошли в Слободу(так как ранее там были) и гид посоветовал посетить музей Цветаевых (полный восторг!!!) Лариса постаралась передать свою любовь и уважение к городу - гид прислушивался к нашим пожеланиям, отвечал на дополнительные вопросы, старался

Н Наталья Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля Спасибо огромное Ларисе Николаевне Шипищыной за проведенную экскурсию в Александрове, по городу и в Слободе! Прекрасный экскурсовод! Профессионал своего дела! Хорошая подача материала! Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем!

В Виктор Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля читать дальше домой с восторгом вспоминал разные факты и события. Огромная признательность гиду Эдуарду! Обязательно вернемся обратно и посоветуем своим друзьям посетить этот прекрасный город и уникальное историческое место-Александровскую слободу. Отличная экскурсия! Очень интересно, содержательно, насыщенно! Мой сын 12-лет прослушал все три часа на одном дыхании и на обратном пути

О Оксана Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля Спасибо за интересную экскурсию, гид, который нас сопровождал очень любит свою работу, поэтому всё прошло замечательно!!!

Н Неретина Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля Спасибо за интересную экскурсию, гид, который нас сопровождал очень любит свою работу, поэтому всё прошло замечательно!!!

А Андрей Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля Замечательная экскурсия. Экскурсовод Эдуард мастер своего дела, три часа пролетели незаметно. Очень рекомендую.