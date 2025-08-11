Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Александров
Исследуйте древний Александровский кремль и узнайте о жизни Ивана Грозного. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь видами с Царевой горы
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
«Приглашаем в путешествие-знакомство с 500-летним кремлем и Государевым двором»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
от 6135 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Александровский кремль и прогулка по Старому городу
Раскрыть роль резиденции Ивана Грозного в истории России
«Главная точка путешествия — Александровская слобода (кремль)»
22 авг в 11:00
23 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
- ААлександра11 августа 2025Мы замечательно погуляли с Эдуардом по территории Кремля, по набережной и по городу. Эдуард невероятный рассказчик, 3 часа прошли на одном дыхании, очень интересный рассказ. Ну и конечно же гид просто невероятный знаток родного города.
- ИИрина10 августа 2025Экскурсовод Лариса Николаевна провела прекрасную экскурсию для моих гостей по моему родному городу и Александровскому Кремлю. История города, Слободы, времён Ивана 4. Даже я узнала что-то новое и интересное. Мои подруги были в полном восторге. Спасибо огромное!
- ЕЕлена13 мая 2025Брали индивидуальную экскурсию. Очень понравилось. погрузились в атмосферу городе, узнали много интересного из истории города, да из современности тоже.
Познавательно, интересно, легко и приятно прошла экскурсия.
Рекомендую.
- ААлександр13 мая 2025Очень увлекательно и интересно.
- ММихаил23 февраля 2025Наш гид Эдуард был великолепен. Умный, знающий, спокойный, уверенный с очень большой любовью к городу и истории. Рекомендуем.
- ДДмитрий18 февраля 2025Очень интересно. Экскурсовод замечательная женщина. Оригинальная подача.
- ААнна16 февраля 2025Были на экскурсии 1 февраля. Экскурсовод Анна. В общем и целом впечатление положительное. Из минусов: хотелось бы больше коммуникации с экскурсоводом, вроде и на вопросы отвечает, но вот какой-то заинтересованности не почувствовали.
- ААлёна3 февраля 2025Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!
- ННаталья15 января 2025Основная часть экскурсии прошла в Александровской Слободе. Благодарим гида Эдуарда за прекрасную и интересную экскурсию!
- ИИрина6 января 2025Большая благодарность от всех нас Ларисе Николаевне за проведенную экскурсию. Мы, пять девушек за 50,приехали из Москвы в Александров на
- ЕЕкатерина27 ноября 2024Лариса постаралась передать свою любовь и уважение к городу - гид прислушивался к нашим пожеланиям, отвечал на дополнительные вопросы, старался
- ННаталья16 ноября 2024Спасибо огромное Ларисе Николаевне Шипищыной за проведенную экскурсию в Александрове, по городу и в Слободе! Прекрасный экскурсовод! Профессионал своего дела! Хорошая подача материала! Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем!
- ВВиктор29 октября 2024Отличная экскурсия! Очень интересно, содержательно, насыщенно! Мой сын 12-лет прослушал все три часа на одном дыхании и на обратном пути
- ООксана23 октября 2024Спасибо за интересную экскурсию, гид, который нас сопровождал очень любит свою работу, поэтому всё прошло замечательно!!!
- ННеретина23 октября 2024Спасибо за интересную экскурсию, гид, который нас сопровождал очень любит свою работу, поэтому всё прошло замечательно!!!
- ААндрей6 октября 2024Замечательная экскурсия. Экскурсовод Эдуард мастер своего дела, три часа пролетели незаметно. Очень рекомендую.
- ИИрина30 августа 2024Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!
