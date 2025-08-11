Мои заказы

Экскурсии по Кремлю Александрова

Найдено 3 экскурсии в категории «Кремль» в Александрове, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Александров
Пешая
3.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Александров
Исследуйте древний Александровский кремль и узнайте о жизни Ивана Грозного. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь видами с Царевой горы
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
«Приглашаем в путешествие-знакомство с 500-летним кремлем и Государевым двором»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
от 6135 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Пешая
3 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Александровский кремль и прогулка по Старому городу
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Александровский кремль и прогулка по Старому городу
Раскрыть роль резиденции Ивана Грозного в истории России
«Главная точка путешествия — Александровская слобода (кремль
22 авг в 11:00
23 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    11 августа 2025
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Мы замечательно погуляли с Эдуардом по территории Кремля, по набережной и по городу. Эдуард невероятный рассказчик, 3 часа прошли на одном дыхании, очень интересный рассказ. Ну и конечно же гид просто невероятный знаток родного города.
  • И
    Ирина
    10 августа 2025
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Экскурсовод Лариса Николаевна провела прекрасную экскурсию для моих гостей по моему родному городу и Александровскому Кремлю. История города, Слободы, времён Ивана 4. Даже я узнала что-то новое и интересное. Мои подруги были в полном восторге. Спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    Знакомьтесь, Александров
    Брали индивидуальную экскурсию. Очень понравилось. погрузились в атмосферу городе, узнали много интересного из истории города, да из современности тоже.
    Познавательно, интересно, легко и приятно прошла экскурсия.
    Рекомендую.
  • А
    Александр
    13 мая 2025
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Очень увлекательно и интересно.
  • М
    Михаил
    23 февраля 2025
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Наш гид Эдуард был великолепен. Умный, знающий, спокойный, уверенный с очень большой любовью к городу и истории. Рекомендуем.
  • Д
    Дмитрий
    18 февраля 2025
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Очень интересно. Экскурсовод замечательная женщина. Оригинальная подача.
  • А
    Анна
    16 февраля 2025
    Знакомьтесь, Александров
    Были на экскурсии 1 февраля. Экскурсовод Анна. В общем и целом впечатление положительное. Из минусов: хотелось бы больше коммуникации с экскурсоводом, вроде и на вопросы отвечает, но вот какой-то заинтересованности не почувствовали.
  • А
    Алёна
    3 февраля 2025
    Знакомьтесь, Александров
    Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!
  • Н
    Наталья
    15 января 2025
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Основная часть экскурсии прошла в Александровской Слободе. Благодарим гида Эдуарда за прекрасную и интересную экскурсию!
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Большая благодарность от всех нас Ларисе Николаевне за проведенную экскурсию. Мы, пять девушек за 50,приехали из Москвы в Александров на
    электричке. В кафе Минута на вокзале встретила нас Лариса Николаевна и началось наше путешествие по Александрову. Очень понравился Кремль, Лариса Николаевна поведала много историй и былин о Иоане Грозном, об истории Александровской Слободы, об Александрове. Все в восторге от её знаний, грамотно речи и о начитанности. Всем рекомендуем, не пожалеете. Сам же город Александров выглядит удручающе, много запущенных зданий.

  • Е
    Екатерина
    27 ноября 2024
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Лариса постаралась передать свою любовь и уважение к городу - гид прислушивался к нашим пожеланиям, отвечал на дополнительные вопросы, старался
    удовлетворить все потребности для того, чтобы оставить позитивные впечатления об Александрове. Мы не пошли в Слободу(так как ранее там были) и гид посоветовал посетить музей Цветаевых (полный восторг!!!)

  • Н
    Наталья
    16 ноября 2024
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Спасибо огромное Ларисе Николаевне Шипищыной за проведенную экскурсию в Александрове, по городу и в Слободе! Прекрасный экскурсовод! Профессионал своего дела! Хорошая подача материала! Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем!
  • В
    Виктор
    29 октября 2024
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Отличная экскурсия! Очень интересно, содержательно, насыщенно! Мой сын 12-лет прослушал все три часа на одном дыхании и на обратном пути
    домой с восторгом вспоминал разные факты и события. Огромная признательность гиду Эдуарду! Обязательно вернемся обратно и посоветуем своим друзьям посетить этот прекрасный город и уникальное историческое место-Александровскую слободу.

  • О
    Оксана
    23 октября 2024
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Спасибо за интересную экскурсию, гид, который нас сопровождал очень любит свою работу, поэтому всё прошло замечательно!!!
  • Н
    Неретина
    23 октября 2024
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Спасибо за интересную экскурсию, гид, который нас сопровождал очень любит свою работу, поэтому всё прошло замечательно!!!
  • А
    Андрей
    6 октября 2024
    Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
    Замечательная экскурсия. Экскурсовод Эдуард мастер своего дела, три часа пролетели незаметно. Очень рекомендую.
  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Знакомьтесь, Александров
    Здравствуйте! Экскурсия замечательная, только вам необходимо согласовать с экскурсионным отделом стоимость что у вас на сайте и стоимость в музее. Экскурсовод Нина Николаевна просто чудо!!! С такой любовью и трепетом рассказывала об Александровской слободе. Спасибо огромное!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Кремль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрове
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Александров
  2. Экскурсия по Александрову с посещением Александровского Кремля
  3. Александровский кремль и прогулка по Старому городу
Какие места ещё посмотреть в Александрове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Александровский кремль
  3. Троицкий собор
  4. Кремль
  5. Царева гора
  6. Набережная
  7. Успенская Церковь
Сколько стоит экскурсия по Александрову в августе 2025
Сейчас в Александрове в категории "Кремль" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6135. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
