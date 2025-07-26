Мои заказы

Увидеть самое главное в Александрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Александрове, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
2 часа
126 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
21 авг в 14:30
22 авг в 14:30
4667 ₽ за всё до 12 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Пешая
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова через музыку и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интерактивом и фотосопровождением
Начало: В городском сквере
22 авг в 16:00
23 авг в 16:00
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.
Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Александров и его эпохи
Увлекательное путешествие по Александрову: от эпохи Ивана Грозного до поэтического мира сестёр Цветаевых
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрове
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Александров: город правителей, город изгнанников
  2. Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
  3. Александров и его эпохи: от Ивана Грозного до Марины Цветаевой
Какие места ещё посмотреть в Александрове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Царева гора
  3. Александровский кремль
  4. Набережная
  5. Успенская Церковь
  6. Троицкий собор
  7. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Александрову в августе 2025
Сейчас в Александрове в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрове на 2025 год по теме «Самое главное», 129 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь