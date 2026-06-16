Описание экскурсииУвлекательный пешеходный экскурсионный маршрут проводит экскурсовод-краевед, который расскажет о истории города от древних времен до сегодняшних дней. Экскурсия проходит по историческому центру города, через приморскую курортную часть Алушты - во время пешеходной прогулки в сопровождении экскурсовода туристы знакомятся с Ротондой, дачей "Голубка", Храмом Феодора Стратилата, Мечетью, и заканчивается маршрут в районе крепости «Алустон».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Советская
- Сквер Памяти
- Храм Феодора Стратилата и всех крымских святых
- Мечеть Юхары Джами
- Башню Алустон
- Дача «Голубка»
- Памятник Ники и Алекс
- Ротонда
- Фонтан «Рыбак»
- Памятник А.С. Пушкину
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Сувениры
- Продукция в магазине с чаями и маслами
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Владимира Хромых 27
Завершение: Крепость Алустон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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