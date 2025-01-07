Ротонда на набережной – экскурсии в Алуште

Найдено 3 экскурсии в категории «Ротонда на набережной» в Алуште, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Главные достопримечательности Крыма за один день
На автобусе
11 часов
70 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Всё лучшее в Крыму за один день
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 9:00, по согласованию с гидом
22 мар в 08:30
29 мар в 08:30
1800 ₽ за человека
Алушты древний лик
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Алушта, улица 15 апреля, д. 21
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 11:00
17 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с Алуштой
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Алуштой: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогуляйтесь по уютным улочкам Алушты, откройте для себя старинные дачи и купеческие особняки, узнайте любопытные факты о знаменитых жителях города
Начало: Площадь Советская, 1 (У памятника Грибоедову)
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 14:00
17 мар в 12:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 января 2025
    Алушты древний лик
    Отличная познавательная экскурсия, экскурсовод Юлия -коренная жительница Алушты, с любовью и очень познавательно рассказывала о Крыме и своем городе. Всем советую.
  • С
    Сергей
    6 ноября 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Мы из Адыгеи. Приехали в Крым впервые и эта первая обзорная экскурсия оказалась очень кстати. Советуем всем, кто впервые здесь,
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    начинать с такого обзора главных достопримечательностей. Все было необыкновенно интересно и хорошо организовано. Теперь знаем куда поехать в следующий раз, чтобы более подробно полюбоваться такими красотами. Огромное спасибо экскурсоводу Андрею, он потрясающий рассказчик и знаток. Узнали много интересного. Мы Крымом заразились.

  • Т
    Татьяна
    20 октября 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Я знала, что поездка в Крым принесет мне много впечатлений. Но я не ожидала, что настолько глубоких. Экскурсия просто бомбическая.
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    Настолько интересно и в тоже время просто преподнесена вся информация. А маршрут такой насыщенный. Я долго буду помнить эту поездку. Спасибо и нашему экскурсоводу, и нашему водителю и всем устроителям этого маршрута. Низкий вам поклон!

  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Алушты древний лик
    Погрузились в многовековую историю города с гидом Юлией незаметно и надолго)) Разные эпохи, события, факты, поданные легко, непринужденно, иногда с юмором, но всегда - с любовью к Алуште и бережным отношением к истории места. Спасибо! Рекомендуем!
  • П
    Павел
    4 сентября 2024
    Алушты древний лик
    Отличная, очень интересная и познавательная экскурсия. Юлия - прекрасный гид. Рекомендую однозначно!

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Ротонда на набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главные достопримечательности Крыма за один день
  2. Алушты древний лик
  3. Знакомство с Алуштой
Какие места ещё посмотреть в Алуште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ай-Петри
  2. Набережная
  3. Крепость Фуна
  4. Крепость Алустон
  5. Массандровский дворец
  6. Юсуповский дворец
  7. Ливадийский дворец
  8. Воронцовский дворец
  9. Ласточкино гнездо
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Алуште в марте 2025
Сейчас в Алуште в категории "Ротонда на набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 5000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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