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Национальный парк "Крымский"

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
Национальный парк "Крымский"
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 29 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Национальный парк "Крымский"
Национальный парк "Крымский"

Что вы увидите

  • Форельное хозяйство на реке Альма, монастырь Козьмы и Дамиана, источник Савлух-Су, склоны горы Роман-Кош (высшая точка Крыма – 1545 м над уровнем моря), Беседка Ветров, кордон Красный Камень (ущелье Уч-Кош).
Национальный парк 🌳 "Крымский"– одна из старейших особо охраняемаых природных территорий России. Национальный парк занимает центральную часть Главной гряды Крымских гор ⛰️ от Ялты на западе до Алушты на востоке. На его территории находятся самые высокие вершины полуострова – Роман-Кош (1545 м н. у. м. ), Демир-Капу (1541), Зейтин-Кош (1537) и др. В горах национального парка берут начало многие важнейшие реки Крыма: Альма, Кача, Улу-Узень, Авунда, Дерекойка и др. Склоны гор покрыты лесами – дубовыми, буковыми, сосновыми, а вершины (яйлы) занимают горно-луговые степи.
Флора национального парка «Крымский» представлена более 2500 видами растений и грибов, из которых 44 вида занесено в Красную книгу Российской Федерации и 152 вида – в Красную книгу Республики Крым.
Здесь обитают около 250 видов позвоночных животных, в том числе олень благородный, кабан дикий, муфлон европейский, косуля европейская, барсук обыкновенный, волк серый. Из птиц особое внимание ученых привлекают черный гриф и белоголовый сип – самые крупные хищные птицы Европы (занесены в Красную книгу Российской Федерации).
По территории национального парка «Крымский» проходит один из самых популярных экскурсионных маршрутов – «Крым заповедный», который следует по Романовской шоссейной дороге, построенной в 1913 году, визитной карточкой которого является Музей 🖼 «Партизанской Славы» на кордоне «Красный камень».
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (транспорт, гид)
Что не входит
  • Входной билет 800 рублей
Начало и место завершения
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Национальный парк "Крымский"
Национальный парк "Крымский"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 29 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория К.
Виктория К.
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