Национальный парк 🌳 "Крымский"– одна из старейших особо охраняемаых природных территорий России. Национальный парк занимает центральную часть Главной гряды Крымских гор ⛰️ от Ялты на западе до Алушты на востоке. На его территории находятся самые высокие вершины полуострова – Роман-Кош (1545 м н. у. м. ), Демир-Капу (1541), Зейтин-Кош (1537) и др. В горах национального парка берут начало многие важнейшие реки Крыма: Альма, Кача, Улу-Узень, Авунда, Дерекойка и др. Склоны гор покрыты лесами – дубовыми, буковыми, сосновыми, а вершины (яйлы) занимают горно-луговые степи.

Флора национального парка «Крымский» представлена более 2500 видами растений и грибов, из которых 44 вида занесено в Красную книгу Российской Федерации и 152 вида – в Красную книгу Республики Крым.

Здесь обитают около 250 видов позвоночных животных, в том числе олень благородный, кабан дикий, муфлон европейский, косуля европейская, барсук обыкновенный, волк серый. Из птиц особое внимание ученых привлекают черный гриф и белоголовый сип – самые крупные хищные птицы Европы (занесены в Красную книгу Российской Федерации).

По территории национального парка «Крымский» проходит один из самых популярных экскурсионных маршрутов – «Крым заповедный», который следует по Романовской шоссейной дороге, построенной в 1913 году, визитной карточкой которого является Музей 🖼 «Партизанской Славы» на кордоне «Красный камень».