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Бахчисарай — столица Крымского ханства

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Спутник 8.
Спутник 8. – Гид из Алушты
Вам посчастливится познакомиться с древней историей 📖 Крымского полуострова во времена правления Ханского царства.

Вашему вниманию предлагается посещение старинного Ханского дворца, его парадные покои, сады и знаменитый фонтан ⛲ слез — воспетый Пушкиным.

В программу экскурсии 🧭 также входит посещение действующего скального Успенского мужского монастыря и пещерного города Чуфут-Кале с его рукотворными пещерами и узкими улочками.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Бахчисарай — столица Крымского ханства

Что вы увидите

  • Чуфут-Кале
  • Свято-Успенский мужской монастырь
  • Ханский дворец
Ханский дворец
Бывшая резиденция крымских ханов Гиреев — памятник истории 📖 и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры (1 час 30 мин).
Успенский Пещерный монастырь
Свято-Успенский мужской монастырь. С монастырем связаны легенды и предания, чудеса и страдания, это святое место испытало за 12 веков своего существования периоды расцвета и упадка, в монастыре побывали венценосные особы, Императоры Александр I и Александр II, Николай I и Николай II (30 мин).
Пещерный город 🏙️ «Чуфут Кале»
Экскурсия Чуфу́т-Кале́ — средневековый город-крепость является объектом культурного наследия Город возник предположительно в V—VI веках как укреплённое поселение на границе византийских владений. Начиная с XIV века в городе стали селиться караимы и к моменту образования Крымского ханства они, скорее всего, составляли уже большую часть населения города (3 часа).
Дегустация 8 видов вин
По желанию, за дополнительную плату. Дегустация крымских вин и обед в кафе крымскотатарской кухни 🥧 (1 час 30 мин).

Важная информация:

  • На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы.
  • При посещении пещер взять с собой тёплые вещи.
  • Отправляясь на экскурсию ⛳ в монастырь, одевайтесь соответственно: женщины в юбках или платьях не выше колен, головы и плечи покрыты платками, мужчинам запрещено быть в шортах и без рубашек.
  • Возьмите с собой деньги на обед, дополнительные расходы и входные билеты 🎫 на посадку к назначенному времени без опозданий.
  • В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Пещеры Чуфут-Кале (300 руб/взр, 100 руб/дети 6-11 лет)
  • Ханский дворец (300 руб/взр, 100 руб/дети 6-11 лет)
  • Дегустация вин, по желанию (300 руб. )
  • Питание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник 8.
Спутник 8.
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