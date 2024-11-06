Групповая
до 29 чел.
Всё лучшее в Крыму за один день
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 9:00, по согласованию с гидом
22 мар в 08:30
29 мар в 08:30
1800 ₽ за человека
Групповая
до 29 чел.
Групповая экскурсия по Национальному парку Крымский в Алуште
Путешествие по Крымскому национальному парку - уникальная возможность увидеть самые высокие горы и истоки крупных рек. Откройте для себя природу Крыма
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Экскурсия временно не проводится.
21 мар в 13:45
19 июл в 09:00
1000 ₽ за человека
Групповая
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: Вторник, пятница в 13:30
23 мар в 10:00
4 мая в 10:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
Увлекательное путешествие по Ялте, где можно увидеть величественные дворцы и природные чудеса. Гид поможет создать незабываемые воспоминания
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 ноября 2024Мы из Адыгеи. Приехали в Крым впервые и эта первая обзорная экскурсия оказалась очень кстати. Советуем всем, кто впервые здесь,
- ТТатьяна20 октября 2024Я знала, что поездка в Крым принесет мне много впечатлений. Но я не ожидала, что настолько глубоких. Экскурсия просто бомбическая.
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Карасанский парк»
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