Карасанский парк – экскурсии в Алуште

Найдено 4 экскурсии в категории «Карасанский парк» в Алуште, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Главные достопримечательности Крыма за один день
На автобусе
11 часов
70 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Всё лучшее в Крыму за один день
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 9:00, по согласованию с гидом
22 мар в 08:30
29 мар в 08:30
1800 ₽ за человека
Национальный парк Крымский
На автобусе
4 часа
7 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Групповая экскурсия по Национальному парку Крымский в Алуште
Путешествие по Крымскому национальному парку - уникальная возможность увидеть самые высокие горы и истоки крупных рек. Откройте для себя природу Крыма
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Экскурсия временно не проводится.
21 мар в 13:45
19 июл в 09:00
1000 ₽ за человека
Сафари в Крыму. В гостях у человека-льва
На автобусе
8 часов
7 отзывов
Групповая
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: Вторник, пятница в 13:30
23 мар в 10:00
4 мая в 10:00
1700 ₽ за человека
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
Увлекательное путешествие по Ялте, где можно увидеть величественные дворцы и природные чудеса. Гид поможет создать незабываемые воспоминания
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Завтра в 09:00
17 мар в 09:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 ноября 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Мы из Адыгеи. Приехали в Крым впервые и эта первая обзорная экскурсия оказалась очень кстати. Советуем всем, кто впервые здесь,
    читать дальше

    начинать с такого обзора главных достопримечательностей. Все было необыкновенно интересно и хорошо организовано. Теперь знаем куда поехать в следующий раз, чтобы более подробно полюбоваться такими красотами. Огромное спасибо экскурсоводу Андрею, он потрясающий рассказчик и знаток. Узнали много интересного. Мы Крымом заразились.

  • Т
    Татьяна
    20 октября 2024
    Главные достопримечательности Крыма за один день
    Я знала, что поездка в Крым принесет мне много впечатлений. Но я не ожидала, что настолько глубоких. Экскурсия просто бомбическая.
    читать дальше

    Настолько интересно и в тоже время просто преподнесена вся информация. А маршрут такой насыщенный. Я долго буду помнить эту поездку. Спасибо и нашему экскурсоводу, и нашему водителю и всем устроителям этого маршрута. Низкий вам поклон!

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Карасанский парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Главные достопримечательности Крыма за один день
  2. Национальный парк Крымский
  3. Сафари в Крыму. В гостях у человека-льва
  4. Ялта - царица Крыма: красота сквозь века
Какие места ещё посмотреть в Алуште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ай-Петри
  2. Набережная
  3. Крепость Фуна
  4. Крепость Алустон
  5. Массандровский дворец
  6. Юсуповский дворец
  7. Ливадийский дворец
  8. Воронцовский дворец
  9. Ласточкино гнездо
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Алуште в марте 2025
Сейчас в Алуште в категории "Карасанский парк" можно забронировать 4 экскурсии от 1000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Алуште на 2025 год по теме «Карасанский парк», 84 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май