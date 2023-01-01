Дух Свободы - пешком по горам Анапы

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Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Дух Свободы - пешком по горам Анапы

Что вас ожидает 🤩

  • Анапский Маяк
  • Памятник доктору Аванесову
  • Смотровая площадка «Клык Дьявола»
  • Триста ступеней
  • Лысая Гора
  • Ласточкины гнезда
  • Памятник основателя дельтапланеризма в Анапе
  • Святой Андреевский Крест
  • Реликтовые деревья
  • Лермонтовская тропа
  • Варваровская щель
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидаетМы, Евгений и Татьяна, предлагаем Вам отправиться с нами в пеший поход по прибрежным горам Анапы, где начало Кавказского Хребта встречается с Черноморским побережьем.
Маршрут пролегает вдали от туристов и шума города. Вы всегда будете в центре нашего внимания от первой встречи до момента, когда трансфер доставит Вас обратно. Мы все предусмотрели, и Вам не придется думать о снаряжении и питании. Так Вы сможете окунуться в романтику похода и испытать удовольствие от пьянящего духа Свободы.
В походе Вы пройдете по хребту на высоте около 500 м. над уровнем моря, увидите несколько памятников истории, вдохнете целебный аромат реликтовых деревьев, отдохнете с чашечкой чая после подъема в 300 ступеней, пообедаете на свежем воздухе в кругу новых друзей и вернетесь обратно в удобном автобусе. Вас ждет много интересных фактов с тысячелетней историей, древние легенды о городе, которые и сейчас будоражат наше воображение.

Важная информация• Подготовьте удобную одежду и обувь для походов по горной местности:

  • Не забудьте головной убор.
  • Горячий обед и чаепитие включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Привал с чаепитием
  • Горячий обед
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2 / 3, «Анапский Маяк»
Завершение: пляж Варваровская щель, затем трансфер к адресу ул. Крепостная, д. 2 / 3
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
  • Все интересующие Вас вопросы по т. +7 (977) 268-58-24

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