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Описание
Что вас ожидаетМы, Евгений и Татьяна, предлагаем Вам отправиться с нами в пеший поход по прибрежным горам Анапы, где начало Кавказского Хребта встречается с Черноморским побережьем.
Маршрут пролегает вдали от туристов и шума города. Вы всегда будете в центре нашего внимания от первой встречи до момента, когда трансфер доставит Вас обратно. Мы все предусмотрели, и Вам не придется думать о снаряжении и питании. Так Вы сможете окунуться в романтику похода и испытать удовольствие от пьянящего духа Свободы.
В походе Вы пройдете по хребту на высоте около 500 м. над уровнем моря, увидите несколько памятников истории, вдохнете целебный аромат реликтовых деревьев, отдохнете с чашечкой чая после подъема в 300 ступеней, пообедаете на свежем воздухе в кругу новых друзей и вернетесь обратно в удобном автобусе. Вас ждет много интересных фактов с тысячелетней историей, древние легенды о городе, которые и сейчас будоражат наше воображение.
Важная информация• Подготовьте удобную одежду и обувь для походов по горной местности:
Не забудьте головной убор.
Горячий обед и чаепитие включены в стоимость.
Ответы на вопросы
Что входит
Сопровождение гида
Привал с чаепитием
Горячий обед
Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2 / 3, «Анапский Маяк»
Завершение: пляж Варваровская щель, затем трансфер к адресу ул. Крепостная, д. 2 / 3
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
Все интересующие Вас вопросы по т. +7 (977) 268-58-24
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