Что вас ожидаетМы, Евгений и Татьяна, предлагаем Вам отправиться с нами в пеший поход по прибрежным горам Анапы, где начало Кавказского Хребта встречается с Черноморским побережьем.

Маршрут пролегает вдали от туристов и шума города. Вы всегда будете в центре нашего внимания от первой встречи до момента, когда трансфер доставит Вас обратно. Мы все предусмотрели, и Вам не придется думать о снаряжении и питании. Так Вы сможете окунуться в романтику похода и испытать удовольствие от пьянящего духа Свободы.

В походе Вы пройдете по хребту на высоте около 500 м. над уровнем моря, увидите несколько памятников истории, вдохнете целебный аромат реликтовых деревьев, отдохнете с чашечкой чая после подъема в 300 ступеней, пообедаете на свежем воздухе в кругу новых друзей и вернетесь обратно в удобном автобусе. Вас ждет много интересных фактов с тысячелетней историей, древние легенды о городе, которые и сейчас будоражат наше воображение.

Важная информация• Подготовьте удобную одежду и обувь для походов по горной местности: