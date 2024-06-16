В летнее время экскурсия длится 5 часов, в зимнее — 4 часа.

За экскурсию возможен дополнительный сбор в размере 100 руб. с человека — за въезд на Кипарисовое озеро. Оговаривается на месте: пешком бесплатно, на машине платно.

В экскурсию входит бесплатная дегустация вин, чачи и меда.

Выставка русских колоколов работает с 1 июля до 30 сентября.

Забираем с адресов! Если живете Витязево — Пионерский проспект — Анапа (если живёте в труднодоступном проезде, то можем попросить подойти до ближайшей удобной точки-посадки).

Хотите увидеть самые крутые места Анапы и насладиться их видами? Хотите услышать только достоверную и интересную историю и зарядиться положительными эмоциями? Тогда эта экскурсия для вас! В экскурсию собраны самые топовые локации, а точнее места Анапского района. Первым делом мы отправимся к Ласточкиным гнездам — месту с космическим ландшафтом: испещренные скалы, потрясающий вид на Анапу и на морские просторы. Там получаются незабываемые кадры. Далее едем на смотровую площадку в начале Кавказских гор, откуда открывается сказочный вид на город и бесконечное море. Затем мы посетим Поклонный крест и выставку русских колоколов. Там представлены древнейшие колокола, которые чудом уцелели до наших дней. Эта местность пропитана самобытной атмосферой прошлого. Следующая локация нашего путешествия — Храм Великомученицы Варвары со святым источником, из которого вы сможете набрать кристально чистой воды, потому берите с собой пустые пластиковые бутылки. Нас ждет Кипарисовое озеро — место неописуемой красоты. Гуляя между кипарисов, вы почувствуете аромат эфирных масел, выделяемых кипарисами, которые были завезены к нам издалека. Местный воздух оздоравливает и придаёт жизненных сил. И напоследок мы посетим смотровую площадку в благоухающей можжевеловой роще с видом на Большой Утриш. Тут находятся чистые пляжи и кристальное чистое море, а так же смешивается морской и горный воздух, дышать здесь нужно полной грудью, чтобы увезти с собой максимум пользы. У вас будет время насладиться каждым местом, осмотреть и изучить всё, что пожелаете, опытный гид всегда будет рядом, готовый ответить на все вопросы. При необходимости время пребывания в локациях может быть увеличено. Важная информация: