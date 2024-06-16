Предлагается посетить лучшие места Анапы: Ласточкины гнезда с космическим ландшафтом, смотровую площадку в начале Кавказских гор, Поклонный крест и выставку русских колоколов.
Также в программе Храм Великомученицы Варвары со святым источником
Также в программе Храм Великомученицы Варвары со святым источником
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды на Анапу и море
- 🔔 Выставка древних русских колоколов
- 💧 Кристально чистая вода из святого источника
- 🌲 Прогулка по Кипарисовому озеру
- 🍷 Бесплатная дегустация вин и меда
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Ласточкины гнезда
- Смотровая площадка в начале Кавказских гор
- Поклонный крест
- Выставка русских колоколов
- Храм Великомученицы Варвары
- Кипарисовое озеро
- Смотровая площадка в можжевеловой роще
Описание экскурсии
Хотите увидеть самые крутые места Анапы и насладиться их видами? Хотите услышать только достоверную и интересную историю и зарядиться положительными эмоциями? Тогда эта экскурсия для вас! В экскурсию собраны самые топовые локации, а точнее места Анапского района. Первым делом мы отправимся к Ласточкиным гнездам — месту с космическим ландшафтом: испещренные скалы, потрясающий вид на Анапу и на морские просторы. Там получаются незабываемые кадры. Далее едем на смотровую площадку в начале Кавказских гор, откуда открывается сказочный вид на город и бесконечное море. Затем мы посетим Поклонный крест и выставку русских колоколов. Там представлены древнейшие колокола, которые чудом уцелели до наших дней. Эта местность пропитана самобытной атмосферой прошлого. Следующая локация нашего путешествия — Храм Великомученицы Варвары со святым источником, из которого вы сможете набрать кристально чистой воды, потому берите с собой пустые пластиковые бутылки. Нас ждет Кипарисовое озеро — место неописуемой красоты. Гуляя между кипарисов, вы почувствуете аромат эфирных масел, выделяемых кипарисами, которые были завезены к нам издалека. Местный воздух оздоравливает и придаёт жизненных сил. И напоследок мы посетим смотровую площадку в благоухающей можжевеловой роще с видом на Большой Утриш. Тут находятся чистые пляжи и кристальное чистое море, а так же смешивается морской и горный воздух, дышать здесь нужно полной грудью, чтобы увезти с собой максимум пользы. У вас будет время насладиться каждым местом, осмотреть и изучить всё, что пожелаете, опытный гид всегда будет рядом, готовый ответить на все вопросы. При необходимости время пребывания в локациях может быть увеличено. Важная информация:
- В летнее время экскурсия длится 5 часов, в зимнее — 4 часа.
- За экскурсию возможен дополнительный сбор в размере 100 руб. с человека — за въезд на Кипарисовое озеро. Оговаривается на месте: пешком бесплатно, на машине платно.
- В экскурсию входит бесплатная дегустация вин, чачи и меда.
- Выставка русских колоколов работает с 1 июля до 30 сентября.
- Забираем с адресов! Если живете Витязево — Пионерский проспект — Анапа (если живёте в труднодоступном проезде, то можем попросить подойти до ближайшей удобной точки-посадки).
Каждый день в 9:00 и в 14:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|от 1 200 ₽
|Детский (до 14 лет)
|1 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ласточкины гнезда
- Смотровая площадка в начале Кавказских гор
- Поклонный крест и выставка русских колоколов
- Храм Великомученицы Варвары
- Кипарисовое озеро - остановка с купанием
- Смотровая площадка с видом на Большой Утриш
- Большой утриш
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт,
- Дегустация домашних вин,
- Дегустация мёда,
- Трансфер от отеля.
Что не входит в цену
- Питание
- Проезд к озеру
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
Завершение: Трансфер до отеля включен в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- С собой обязательно иметь удобную обувь, также надевайте максимально комфортную одежду
- По желанию берите с собой пустую емкость для набора воды на источнике
- Выставка русских колоколов работает с 1 июля до 30 сентября
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 63 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентин
16 июня 2024
Н
Наталья
8 июня 2024
В принципе все понравилось, экскурсовод очень хороший, расстроило,что не заезжали на источник, и в храм Варвары, но я уже не помню,входит ли в экскурсию храм,но источник точно должен был быть. А так всё прекрасно,очень красивые места,комфортное авто с кондиционером.
М
Михаил
15 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, забрали от отеля, много локаций, красивые места, вся информация по делу без всякого ддддд…... рекомендую.
О
Ольга
15 мая 2024
Большое спасибо гиду-водителю Александру. Вежливый, доброжелательный. Всё рассказал, на все вопросы ответил. Локации для знакомства с окрестностями Анапы интересные. Но больше всего понравилось Кипарисовое озеро. Буду теперь смотреть фото и вспоминать …
А
Анна
30 апр 2024
Спасибо большое Владимиру за экскурсию, очень хорошо владеет информацией о местах которые мы посетили, не пожалела, что поехала. Рекомендую!
Ф
Фатима
27 апр 2024
Добрый день. Хочу поблагодарить Владимира за приятную экскурсию. Очень вежливый и начитанный человек. Все понравилось, но больше всего Ласточкино гнездо и Кипорисовое озеро. 😍
А
Алла
26 апр 2024
Плюсы:
1) общительность и доброжелательность гида Владимира. Здорово, что отвозят и привозят всех (до и после экскурсии) куда нужно;
2) стоимость экскурсии и малая продолжительность переездов между локациями;
3) хорошо, что группа маленькая,
1) общительность и доброжелательность гида Владимира. Здорово, что отвозят и привозят всех (до и после экскурсии) куда нужно;
2) стоимость экскурсии и малая продолжительность переездов между локациями;
3) хорошо, что группа маленькая,
А
Анна
26 апр 2024
Очень понравилось Кипарисовое озеро) спасибо Владимиру Гиду очень приятные молодой человек и интересно рассказывает)
К
Кирсанова
25 апр 2024
Посетила замечательную экскурсию по окрестностям Анапы. Особенно впечатлило очень живописное Кипарисовое озеро и смотровая площадка Ласточкины гнезда. Комфортный трансфер и содержательная экскурсия. Подобралась прекрасная компания, сделали чудесные фото!
И
Ирина
17 апр 2024
Т
Татьяна
15 апр 2024
К
Ксения
13 апр 2024
Н
Наталья
3 апр 2024
Супер, отличный гид, отличные места, получили массу положительных эмоций, за такую цену вообще космос.
С
Светлана
31 мар 2024
Прекрасная обзорная экскурсия окрестностей Анапы! Комфортабельный авто, водитель-гид аккуратно ведет, рассказывает интересно, отвечает на все вопросы. Подсказывает лучшие локации для фото, даже фотографирует))
Рекомендую! 👍👍👍
Спасибо за прекрасные 5 часов! 🫶
Рекомендую! 👍👍👍
Спасибо за прекрасные 5 часов! 🫶
Р
Рави
28 мар 2024
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