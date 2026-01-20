Водная прогулка
К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
Отправьтесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по живописным местам Анапы. Панорамные виды, дегустация вина и купание в Кипарисовом озере ждут вас
Начало: В Анапе/Витязево/Джемете
«Заповедное Кипарисовое озеро возле села Сукко — изюминка нашего маршрута»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
1600 ₽ за человека
Анапа: топ-места за 5 часов
Погрузитесь в красоту Анапы за 5 часов: от Кипарисового озера до храма Варвары. Дегустация вин и меда включены
Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха...
«Самая знаменитая локация на нашем маршруте — заповедное Кипарисовое озеро»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
Прогулка по живописной долине Сукко с посещением Кипарисового озера. Уникальные виды, высокогорные панорамы и интересные факты о местной природе и истории
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«На ее окраине притаилось рукотворное озеро с растущими прямо в воде роскошными североамериканскими болотными кипарисами»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетите уникальное озеро Сукко с кипарисами, насладитесь природой и разнообразными развлечениями для всей семьи в Анапском районе
«Поднявшись на смотровую площадку, полюбуетесь панорамой озера и окружающих его холмов»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
6600 ₽ за всё до 6 чел.
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Узнав самое интересное о русском шампанском, мы отправимся на прогулку к живописному горному озеру Абрау, окрестности которого часто называют «Кавказской Швейцарией»»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 5 чел.
Топ-места для обзора Анапы за пять часов
Полюбоваться горами, морем и городом с лучших смотровых площадок и увидеть Кипарисовое озеро
Начало: По месту проживания
«А ещё вы увидите уникальное озеро с болотными кипарисами и побываете на дегустации вина»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
22 янв в 14:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Анапы - в долину Лефкадия
Винное путешествие в Анапе: история виноградарства и виноделия, гравитационная винодельня, дегустация вина и сыра, виды на виноградники и озеро Гечепсин
Начало: Индивидуально из Анапы
«Полюбуетесь виноградными плантациями, платанами, лавандой, трюфельными полями и одним из красивейших озер Краснодарского края — Гечепсин»
Завтра в 09:30
22 янв в 09:30
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Абрау-Дюрсо в мини-группе (из Анапы)
Путешествие в Абрау-Дюрсо из Анапы - это возможность увидеть озеро, посетить завод шампанских вин и насладиться дегустацией. Уникальный опыт для всех
Начало: На Красноармейской улице
«Вы увидите его легендарное озеро и пройдёте по цехам завода, шаг за шагом раскрывая этапы производства игристого»
Расписание: в воскресенье в 08:00
25 янв в 08:00
1 фев в 08:00
3500 ₽ за человека
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на внедорожнике с открытым верхом. Посетите уникальные природные и исторические места, которые поразят ваше воображение
Начало: У вашего отеля
«Кипарисовое озеро — сказочное по красоте озеро с чистейшей бирюзовой водой»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
«Я покажу вам главные достопримечательности заповедника Утриш и Кипарисовое озеро, поделюсь их историей и природными особенностями»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший тур «Опа, Анапа!»: Кипарисовое озеро и Большой Утриш
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
«Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш, ласточкины гнезда и золотой орел, храм Варвары с горной водой и лучшие вина Кубани»
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 14:00
990 ₽
1100 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Джиппинг по лучшим местам Анапы: Кипарисовое озеро, Ласточкины гнезда
Начало: Ваш адрес в Анапе
«Вы увидите таинственное Кипарисовое озеро, мощные Ласточкины гнезда, начало Кавказских гор и панораму с Поклонного креста»
Расписание: Выезд каждый день в 9.00 и 14.00
1425 ₽
1500 ₽ за человека
-
26%
Мини-группа
до 11 чел.
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
Начало: Анапа, забираем от отеля
«Вы сделаете памятные фото у стелы «Парящий орёл» и наберёте воды из родника у храма Варвары-великомученицы, подышите свежим воздухом с ароматом можжевельника у Кипарисового озера, которое красиво в любое время года»
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
1110 ₽
1500 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 11 чел.
Другая Анапа: Большой Утриш и Кипарисовое озеро в мини-группе
Начало: Место вашего проживания
«Уникальный заповедник и живописное озеро»
Расписание: Ежедневно в 09.00 и в 15.00
1275 ₽
1500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборАнапа наизнанку: от Ласточкиных гнёзд до Кипарисового озера в мини-группе
Начало: Анапа, забираем от отеля
«Вы сделаете памятные фото у стелы «Парящий орёл» и наберёте воды из родника у храма Варвары-великомученицы, подышите свежим воздухом с ароматом можжевельника у Кипарисового озера, которое красиво в любое время года»
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 14:00
990 ₽
1100 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Топовые места Анапы: Кипарисовое озеро, смотровые и горы
Начало: Адрес проживания туриста
«Кипарисовое озеро — одна из самых необычных достопримечательностей в окрестностях Анапы»
Расписание: 8:30,14:30
1350 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Анапа: от Ласточкиного гнезда до Кипарисового озера
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
«После этого — Кипарисовое озеро, где среди кипарисов вы ощутите аромат эфирных масел»
Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия с купанием в озере
Начните день с дегустации вина Арцах, а затем отправляйтесь на Голубое озеро для купания и развлечений. Отличный выбор для активного отдыха
Начало: Забираем с адреса проживания
«Мы заберём вас с вашего адреса и отправимся на дегустацию вина на Arcaxi, а далее едем в долину Голубого озера площадью 0,08 километров и глубиной 12 метров»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 15:00.
1590 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипарисовое озеро и заповедный Утриш
Начало: Мы заберем вас в удобном месте в г. Новороссийск
«Кипарисовое озеро в долине Сукко — главная достопримечательность курортного посёлка»
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К загадочному озеру Абрау - из Анапы
Погрузитесь в атмосферу тайн озера Абрау, насладитесь живописными видами и узнайте о местных легендах. Незабываемое путешествие для всей семьи
«Приглашаю вас к загадочному озеру Абрау»
Завтра в 09:00
22 янв в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Кипарисовое озеро: в мини-группе из Анапы
Комфортная поездка на Кипарисовое озеро с остановками у смотровой площадки и святого источника. Свободное время для прогулок и купания
Начало: В районе отеля Azimut
«По пути будут остановки на смотровой площадке с видом на город и у святого источника с питьевой водой09:00 — Прибытие на Кипарисовое озеро»
Расписание: в субботу в 08:00
24 янв в 08:00
31 янв в 08:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны озера Абрау: от легенд до виноградных террас
Посетите Абрау-Дюрсо, где сливаются история и природа. Увидите озеро Абрау, храм, виноградники и площадь с фонтаном из 1001 бутылки
Начало: От вашего места проживания
«Живописная набережная вдоль озера Абрау»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
9900 ₽ за всё до 4 чел.
