Недалеко от городка Темрюк расположен лиман, славящийся хорошей рыбалкой. Мы выйдем на его открытые участки, поплаваем на лодке и, конечно же, половим рыбку в компании опытного гида-рыболова. Здесь водятся щука, окунь, судак. А если повезет, реально поймать рыбу, которая особенно ценится в рыбацком мире, — жерех! По пути к лиману можем остановиться у Азовского моря, чтобы искупаться.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном авто я довезу вас до лимана. В вашем распоряжении будут все «комплектующие» для рыбалки: от спиннингов до эксклюзивных приманок! Вас будет сопровождать опытный рыбак, который знает, где искать улов. Щука, окунь, судак и даже жерех — улов здесь отличный.

По пути на рыбалку мы можем заехать искупаться на Азовское море — тёплое и ласковое.

Организационные детали