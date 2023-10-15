Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
Недалеко от городка Темрюк расположен лиман, славящийся хорошей рыбалкой.
Мы выйдем на его открытые участки, поплаваем на лодке и, конечно же, половим рыбку в компании опытного гида-рыболова. Здесь водятся щука, окунь, судак.
А если повезет, реально поймать рыбу, которая особенно ценится в рыбацком мире, — жерех! По пути к лиману можем остановиться у Азовского моря, чтобы искупаться.
Мы выйдем на его открытые участки, поплаваем на лодке и, конечно же, половим рыбку в компании опытного гида-рыболова. Здесь водятся щука, окунь, судак.
А если повезет, реально поймать рыбу, которая особенно ценится в рыбацком мире, — жерех! По пути к лиману можем остановиться у Азовского моря, чтобы искупаться.
Ближайшие даты:
15
окт
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16
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17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На комфортабельном авто я довезу вас до лимана. В вашем распоряжении будут все «комплектующие» для рыбалки: от спиннингов до эксклюзивных приманок! Вас будет сопровождать опытный рыбак, который знает, где искать улов. Щука, окунь, судак и даже жерех — улов здесь отличный.
По пути на рыбалку мы можем заехать искупаться на Азовское море — тёплое и ласковое.
Организационные детали
- Трансфер до лимана — на Ford Focus 3 2013 года
- Я заберу вас из удобного вам места в Анапе и по окончании отвезу обратно
- Все необходимые снасти для рыбалки, а также спасательные жилеты включены в стоимость. Вам лишь нужно взять с собой купальные принадлежности, если планируете плавать в море.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Анапе
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Сергей. Мне 28 лет, водительский стаж — 10 лет. Я занимаюсь экскурсиями с 2019 года. Люблю путешествовать, посетил все самые интересные места Краснодарского края и Крыма. Мне точно есть что вам показать и рассказать!
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