1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие из Анапы в заповедник Утриш: реликтовые рощи и морские пейзажи
Приглашаем на увлекательное путешествие по тропам Утриша, где вас ждут реликтовые рощи, скала Прометея и многое другое
Начало: Анапа, памятник Ленину
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Идиллический Большой Утриш: экскурсия из Анапы с личным гидом
Погрузитесь в красоту природы Утриша: реликтовый можжевеловый лес, скалистое побережье и удивительные панорамы Черного моря ждут вас
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
4 часа
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины
Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей
Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия по заповеднику Утриш в Анапе: природа, редкие виды и легенды
Прогулка по заповеднику Утриш подарит вам уникальные впечатления от природы, редких животных и захватывающих видов со смотровых площадок
Начало: В поселке Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе
Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по живописным уголкам Анапы: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир красоты Анапы с профессиональной фотопрогулкой. Живописные локации и качественные снимки ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по следам дольменов и водопадов в окрестностях Анапы
Погрузитесь в мир древних тайн и живописной природы, исследуя дольмены и водопады в окрестностях Анапы
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До
Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
В Утриш из Анапы: можжевельники, дельфины и морские котики
Погрузитесь в мир природы и волшебства во время экскурсии в Утриш. Вас ждут незабываемые встречи с дельфинами и прогулки среди можжевельников
Начало: Памятник Ленину на улице Ленина, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
Сравнить три приморских города на легкой и душевной обзорной экскурсии
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города
Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом
Начало: У памятника Будзинскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Три тысячи лет Тамани
Открыть, как менялась дельта Кубани - от прошлого до наших дней
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из современной Анапы - к древним дольменам: история и мистика
Увидеть загадочные культовые сооружения и узнать о мистических практиках, связанных с ними
Начало: В Анапе, у места вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Очень красивая экскурсия! Гид интересно рассказала и о заповеднике, и об истории этих мест, и о событиях, которые были совсем
- ААнна5 июня 2024Ездили на экскурсию компанией 4 взрослых людей. От всей души благодарим Юлию за экскурсию.
- ММарина4 июня 2024Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем,
- ЮЮлия3 июня 2024Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом заглянули на маяк и
- ЕЕвгения2 июня 2024Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Красивая грамотная речь, которую приятно слушать. Четко выстроенный рассказ, с историей города пока ехали в его черте. Машина комфортная, очень чистая. Наталья аккуратный водитель. Будем рекомендовать!
- ИИван31 мая 2024Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и сыновья в долине Лефкадия.
- ТТатьяна31 мая 2024Замечательная экскурсия! Все прошло на ура! 😬 Огромнейшее спасибо гиду Ирине! Милейший человечек🤗, очень интересно и увлекательно провела экскурсию, прекрасный
- ААндрей30 мая 2024Великолепная экскурсия! То, что нужно для детей, привыкших к тому, что "экскурсия" - это нечто полезное, но скучное) Здесь все
- ААнна28 мая 2024Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток и впечатлений. Экскурсовод рассказывает много интересного в течении всей экскурсии. Большое спасибо, Наталья, за отличный день.
- ЛЛюдмила27 мая 2024Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Для школьников»
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