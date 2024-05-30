Активности – экскурсии в Анапе

Найдено 6 экскурсий в категории «Активности» в Анапе, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 000 за всё до 8 чел.
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
4 часа
13 отзывов
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490 за человека
На каяках - к заповеднику Утриш
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе
Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 12:00
11 000 за всё до 3 чел.
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города
Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом
Начало: У памятника Будзинскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 за человека
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Великолепная экскурсия! То, что нужно для детей, привыкших к тому, что "экскурсия" - это нечто полезное, но скучное) Здесь все
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    совсем по-другому: соревновательный элемент викторины заставлял прислушиваться и запоминать события, названия и имена, поиски следующей локации по карте - ориентироваться и стараться запоминать места, а финальный конкурс привел в полный восторг!) Экскурсовод очень обаятельная и эрудированная. Экскурсия стала изюминкой визита в Анапу для всей семьи. Огромная благодарность и рекомендация!

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
    Всё было отлично
  • к
    ксения
    13 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Всем участникам очень понравилось, интересно и познавательная квест-программа. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Не часто встречаются экскурсии ориентированные на детей. Ольга держала внимание ребенка всю экскурсию. Взрослым тоже было интересно.
  • О
    Ольга
    10 декабря 2023
    Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
    Добрый день, были на этой экскурсии в августе 2023. Очень понравилось, т. к мы ходим много пешком, а здесь ещё
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    и любовались красивейшей природой: море, леса, горы. Также интересно было послушать историю Анапы, много общих интересных фактов узнали от гидов Татьяны и Евгения, только с собой надо брать больше воды (2л на человека это очень мало в условиях жары) Так что несмотря на жару, остались довольны прогулкой!) Я бы прошла её ещё раз)))

  • Е
    Елена
    17 октября 2023
    Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
    12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы. До сих пор под впечатлением от этого удивительного путешествия с
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    двумя интереснейшими гидами - Татьяной и Дмитрием. Эти ребята заслуживают огромное количество похвал и восхищения. Это и интересный, подробный рассказ во время всего путешествия! Это вкуснейшие обед от профессионального повара Дмитрия! Много остановок со вкусом свежезаваренного чая и интереснейших рассказов об Анапе, ее истории, природе начала кавказских гор и многое другое. Татьяна и Дмитрий опытные гиды-проводники, искусные рассказчики! Очень легко было общаться с моими экскурсоводами. Они окружают участников не только информацией, но и заботой на каждом шагу! Друзья, этот маршрут необходимо посетить, если вы отдыхаете в районе Анапы! Вы пройдете по началу Кавказских гор от анапского маяка до Варваровской щели. Там на галечном пляже немного отдохнёт и искупаетесь в хрустально чистом море! По пути (примерно 15 км) вы увидите множество интересного! Побываете на смотровой площадке "Клык Дьявола", откуда сможете увидеть панораму Анапы с высоты птичьего полета. Сможете оценить свои физические силы, спускаясь и поднимаясь по лестнице в 300 ступеней. Увидите Ласточкины гнезда и панораму чёрного моря со смотровой площадки. Пляж "Варваровская щель". На пути следования будет несколько привалов на обед и чаепитие. Незабываемое путешествие! Всем советую! Спасибо Татьяне и Дмитрию за необыкновенные впечатления!

    12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы
  • С
    Сергей
    30 сентября 2023
    На каяках - к заповеднику Утриш
    Спасибо, очень понравилось. Для людей живущих не на море, опыт гребли вокруг полуострова Большой Утриш доставил много удовольствия.
  • М
    Марина
    16 сентября 2023
    Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
    Всё было очень супер! Ребята кайф🤗Рекомендую всем!! Энергетика ребят и виды вокруг - завораживает!
    Всё было очень супер!Всё было очень супер!
  • А
    Анастасия
    13 сентября 2023
    На каяках - к заповеднику Утриш
    Очень понравилась экскурсия! Мы были довольны, очень красивое место! Алексей очень доброжелательный и позитивный!
  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2023
    На каяках - к заповеднику Утриш
    Спасибо Алексею за экскурсию! Ездили на Большой Утриш на каяках. Экскурсия не для ленивых)) Нам понравилось. С нетерпением ждём наши фотографии от Алексея, он ещё и фотограф!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Активности»

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  3. На каяках - к заповеднику Утриш
  4. Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Активности" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 690 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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