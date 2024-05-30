1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
4 часа
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе
Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 12:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города
Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом
Начало: У памятника Будзинскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей30 мая 2024Великолепная экскурсия! То, что нужно для детей, привыкших к тому, что "экскурсия" - это нечто полезное, но скучное) Здесь все
- ВВиктория27 мая 2024Всё было отлично
- кксения13 мая 2024Всем участникам очень понравилось, интересно и познавательная квест-программа. Спасибо большое!
- ЕЕлена9 мая 2024Не часто встречаются экскурсии ориентированные на детей. Ольга держала внимание ребенка всю экскурсию. Взрослым тоже было интересно.
- ООльга10 декабря 2023Добрый день, были на этой экскурсии в августе 2023. Очень понравилось, т. к мы ходим много пешком, а здесь ещё
- ЕЕлена17 октября 202312 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы. До сих пор под впечатлением от этого удивительного путешествия с
- ССергей30 сентября 2023Спасибо, очень понравилось. Для людей живущих не на море, опыт гребли вокруг полуострова Большой Утриш доставил много удовольствия.
- ММарина16 сентября 2023Всё было очень супер! Ребята кайф🤗Рекомендую всем!! Энергетика ребят и виды вокруг - завораживает!
- ААнастасия13 сентября 2023Очень понравилась экскурсия! Мы были довольны, очень красивое место! Алексей очень доброжелательный и позитивный!
- ЕЕкатерина3 сентября 2023Спасибо Алексею за экскурсию! Ездили на Большой Утриш на каяках. Экскурсия не для ленивых)) Нам понравилось. С нетерпением ждём наши фотографии от Алексея, он ещё и фотограф!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Активности»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
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