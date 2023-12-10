1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе
Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 12:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга10 декабря 2023Добрый день, были на этой экскурсии в августе 2023. Очень понравилось, т. к мы ходим много пешком, а здесь ещё
- ЕЕлена17 октября 202312 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы. До сих пор под впечатлением от этого удивительного путешествия с
- ССергей30 сентября 2023Спасибо, очень понравилось. Для людей живущих не на море, опыт гребли вокруг полуострова Большой Утриш доставил много удовольствия.
- ММарина16 сентября 2023Всё было очень супер! Ребята кайф🤗Рекомендую всем!! Энергетика ребят и виды вокруг - завораживает!
- ААнастасия13 сентября 2023Очень понравилась экскурсия! Мы были довольны, очень красивое место! Алексей очень доброжелательный и позитивный!
- ЕЕкатерина3 сентября 2023Спасибо Алексею за экскурсию! Ездили на Большой Утриш на каяках. Экскурсия не для ленивых)) Нам понравилось. С нетерпением ждём наши фотографии от Алексея, он ещё и фотограф!
- ООльга7 июля 2023Дайвинг для всей семьи в мини-группеПонравилось все. Сначала было страшно но инструктора все грамотно рассказали и объяснили. Обязательно сходим ещё как приедем в Анапу. Дали сертификат дополнительно приобрели фото и видео. Спасибо за яркие эмоции!!!!
- ИИрина7 июля 2023Дайвинг для всей семьи в мини-группеОчень понравилось ныряние с аквалангом! Инструктор терпеливый, обходительный и видимо профессионал своего дела. Перед нырянием обязательно правила безопасности всё объясняют.
- ИИгнат6 июля 2023Полет на парапланеБыл в восторге. Организация отличная и гид профессионал, мне очень понравилось. Спасибо!!
- ЛЛеон6 июля 2023Полет на парапланеБыло все чётенько организовано! В общем отлично время провели)
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Активный отдых»
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