Активный отдых в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Анапе, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На каяках - к заповеднику Утриш
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе
Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 12:00
11 000 за всё до 3 чел.
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    10 декабря 2023
    Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
    Добрый день, были на этой экскурсии в августе 2023. Очень понравилось, т. к мы ходим много пешком, а здесь ещё
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    и любовались красивейшей природой: море, леса, горы. Также интересно было послушать историю Анапы, много общих интересных фактов узнали от гидов Татьяны и Евгения, только с собой надо брать больше воды (2л на человека это очень мало в условиях жары) Так что несмотря на жару, остались довольны прогулкой!) Я бы прошла её ещё раз)))

  • Е
    Елена
    17 октября 2023
    Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
    12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы. До сих пор под впечатлением от этого удивительного путешествия с
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    двумя интереснейшими гидами - Татьяной и Дмитрием. Эти ребята заслуживают огромное количество похвал и восхищения. Это и интересный, подробный рассказ во время всего путешествия! Это вкуснейшие обед от профессионального повара Дмитрия! Много остановок со вкусом свежезаваренного чая и интереснейших рассказов об Анапе, ее истории, природе начала кавказских гор и многое другое. Татьяна и Дмитрий опытные гиды-проводники, искусные рассказчики! Очень легко было общаться с моими экскурсоводами. Они окружают участников не только информацией, но и заботой на каждом шагу! Друзья, этот маршрут необходимо посетить, если вы отдыхаете в районе Анапы! Вы пройдете по началу Кавказских гор от анапского маяка до Варваровской щели. Там на галечном пляже немного отдохнёт и искупаетесь в хрустально чистом море! По пути (примерно 15 км) вы увидите множество интересного! Побываете на смотровой площадке "Клык Дьявола", откуда сможете увидеть панораму Анапы с высоты птичьего полета. Сможете оценить свои физические силы, спускаясь и поднимаясь по лестнице в 300 ступеней. Увидите Ласточкины гнезда и панораму чёрного моря со смотровой площадки. Пляж "Варваровская щель". На пути следования будет несколько привалов на обед и чаепитие. Незабываемое путешествие! Всем советую! Спасибо Татьяне и Дмитрию за необыкновенные впечатления!

    12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы12 сентября 2022 года Я совершила незабываемый поход по горам Анапы
  • С
    Сергей
    30 сентября 2023
    На каяках - к заповеднику Утриш
    Спасибо, очень понравилось. Для людей живущих не на море, опыт гребли вокруг полуострова Большой Утриш доставил много удовольствия.
  • М
    Марина
    16 сентября 2023
    Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
    Всё было очень супер! Ребята кайф🤗Рекомендую всем!! Энергетика ребят и виды вокруг - завораживает!
    Всё было очень супер!Всё было очень супер!
  • А
    Анастасия
    13 сентября 2023
    На каяках - к заповеднику Утриш
    Очень понравилась экскурсия! Мы были довольны, очень красивое место! Алексей очень доброжелательный и позитивный!
  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2023
    На каяках - к заповеднику Утриш
    Спасибо Алексею за экскурсию! Ездили на Большой Утриш на каяках. Экскурсия не для ленивых)) Нам понравилось. С нетерпением ждём наши фотографии от Алексея, он ещё и фотограф!
  • О
    Ольга
    7 июля 2023
    Дайвинг для всей семьи в мини-группе
    Понравилось все. Сначала было страшно но инструктора все грамотно рассказали и объяснили. Обязательно сходим ещё как приедем в Анапу. Дали сертификат дополнительно приобрели фото и видео. Спасибо за яркие эмоции!!!!
  • И
    Ирина
    7 июля 2023
    Дайвинг для всей семьи в мини-группе
    Очень понравилось ныряние с аквалангом! Инструктор терпеливый, обходительный и видимо профессионал своего дела. Перед нырянием обязательно правила безопасности всё объясняют.
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    Всё как по маслу прошло, первый опыт в этой сфере положительный. Думаю второй раз уже будет более поувереннее. Хочу ещё попробовать. Спасибо! Правда была небольшая заминка с доставкой на место, но организатор быстро соорентировался! Спасибо!

  • И
    Игнат
    6 июля 2023
    Полет на параплане
    Был в восторге. Организация отличная и гид профессионал, мне очень понравилось. Спасибо!!
  • Л
    Леон
    6 июля 2023
    Полет на параплане
    Было все чётенько организовано! В общем отлично время провели)

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На каяках - к заповеднику Утриш
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  3. Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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