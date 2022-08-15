Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 16:00

Будем ловить рыбу на специальном катере

Важно знать:

Время выхода в море: 06.00, 09.00, 12.00, 16.00.

Рыбачим на катере/яхте.

С коптильней, улов сразу можно вкусно приготовить и попробовать.

Приглашаем вас на рыбалку в городе Анапа! На специальном катере мы двигаемся на встречу рыбкам и морю. Все необходимое оборудование для рыбалки: снасти, наживки мы выдает, на судне есть прибор, который показывает где рыба под водой! После увлекательной рыбалки мы вместе приготовим улов в коптильне и испробуем на вкус! Во время рыбалки вы также можете искупаться в открытом море.