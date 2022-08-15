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Описание
Будем ловить рыбу на специальном катере
Приглашаем вас на рыбалку в городе Анапа! На специальном катере мы двигаемся на встречу рыбкам и морю. Все необходимое оборудование для рыбалки: снасти, наживки мы выдает, на судне есть прибор, который показывает где рыба под водой! После увлекательной рыбалки мы вместе приготовим улов в коптильне и испробуем на вкус! Во время рыбалки вы также можете искупаться в открытом море.
Важно знать:
Время выхода в море: 06.00, 09.00, 12.00, 16.00.
Рыбачим на катере/яхте.
С коптильней, улов сразу можно вкусно приготовить и попробовать.
Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер до катера
Катер
Снасти, наживки и все необходимое для рыбалки
Приготовление ужина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Морской порт, ул. Ленина 1
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Время выхода в море: 06.00
09.00
12.00
16.00. Трансфер забирает на 1 час раньше от отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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