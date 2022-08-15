Рыбалка на катере в Анапе

Мы знаем самые рыбные места в Черном море

5
1 отзыв
Мы знаем самые рыбные места в Черном море. Проходите на борт нашего катера — мы отправляемся в открытое море. У нас будет 3 часа, чтобы порыбачить, покупаться в чистом море и насладиться видами на Анапу. В конце нашей прогулки мы приготовим улов в коптильне прямо на борту катера!
Рыбалка на катере в Анапе
Рыбалка на катере в Анапе
Рыбалка на катере в Анапе
Рыбалка на катере в Анапе
Рыбалка на катере в Анапе
Рыбалка на катере в Анапе
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Будем ловить рыбу на специальном катере

Приглашаем вас на рыбалку в городе Анапа! На специальном катере мы двигаемся на встречу рыбкам и морю. Все необходимое оборудование для рыбалки: снасти, наживки мы выдает, на судне есть прибор, который показывает где рыба под водой! После увлекательной рыбалки мы вместе приготовим улов в коптильне и испробуем на вкус! Во время рыбалки вы также можете искупаться в открытом море.

Важно знать:

  • Время выхода в море: 06.00, 09.00, 12.00, 16.00.
  • Рыбачим на катере/яхте.
  • С коптильней, улов сразу можно вкусно приготовить и попробовать.

Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до катера
  • Катер
  • Снасти, наживки и все необходимое для рыбалки
  • Приготовление ужина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Морской порт, ул. Ленина 1
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Время выхода в море: 06.00
  • 09.00
  • 12.00
  • 16.00. Трансфер забирает на 1 час раньше от отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
С
15 авг 2022
Получил то что хотел

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