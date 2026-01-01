-
50%
Приключения в Хибинах в мини-группе: айс-флоатинг, сафари на снегоходах и северное сияние
Погулять на снегоступах, встретить йети, поохотиться за Авророй и поплавать среди льдин в Белом море
Начало: Аэропорт «Хибины», 14:20
25 янв в 08:00
30 янв в 08:00
69 900 ₽
139 800 ₽ за человека
За китами под яркие огни. Полное погружение на Кольском зимой
Начало: Мурманск
29 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 66 800 ₽ за человека
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
29 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 61 900 ₽ за человека
Горнолыжный рай: активный отдых и достопримечательности Кольского полуострова
Посетить главные горнолыжные комплексы Мурманской области и полюбоваться Хибинами
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал), время зависит ...
16 фев в 11:00
2 мар в 11:00
73 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Апатиты
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Апатиты
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Апатиты в январе 2026
Сейчас в Апатиты в категории "Развлечения" можно забронировать 4 тура от 61 900 до 73 300 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Апатиты на 2026 год по теме «Развлечения», 8 ⭐ отзывов, цены от 61900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март