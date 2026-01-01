Умба и Белое море. Сплав
Начало: Г. Апатиты
«Канозеро: отдых, рыбалка, походная баня»
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 35 900 ₽ за человека
Русская Лапландия. Осенний тур в Мурманскую область
Начало: Г. Мурманск
«Нам предстоит пеший поход на вершину горы Аллуайв»
3 сен в 10:00
15 сен в 10:00
84 100 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Умба
Начало: Г. Апатиты
«На стоянках вас ждет отдых у костра, вкусная еда под открытым небом и ночевки в палатках, а еще походная баня во время дневки»
20 июн в 10:00
4 июл в 10:00
от 42 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Многодневные походы»
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