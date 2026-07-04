Возможность вырваться из шумного города и провести пару часов на свежем воздухе в окружении шедевров деревянного зодчества, а на обратном пути приобрести продукцию из водорослей — источника здоровья, долголетия и красоты. Вы увидите деревянные церкви, часовни, мельницы, крестьянские дома и многое другое. Транспорт и входной билет в музей входят в стоимость экскурсии.
Описание экскурсииОтправьтесь в путешествие по Русскому Северу и познакомьтесь с его архитектурным и промышленным наследием. Главной частью экскурсии станет посещение музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» — одного из крупнейших музеев под открытым небом в России. Во время экскурсии по одному из секторов музея вы увидите старинные деревянные постройки, которые веками определяли облик северных деревень. Среди них — величественные церкви, часовни, колокольни, крестьянские дома, амбары, мельницы и другие памятники традиционной архитектуры Русского Севера. После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки, фотографий и покупки сувениров. Затем мы отправимся в музей водорослевого комбината, где познакомимся с необычной историей переработки даров Белого моря. Вы узнаете, как используются морские водоросли, продегустируете фирменную продукцию предприятия и при желании сможете приобрести её в качестве гастрономического сувенира. Эта экскурсия объединяет историю, культуру и традиционные промыслы Архангельского края, позволяя по-новому взглянуть на жизнь русского Севера. Важная информация:
- Оплата экскурсии: предоплата на сайте, оставшаяся сумма за неделю до экскурсии — принимающему туроператору.
- Экскурсия состоится при наборе группы от 10-ти человек.
<b>Расписание на 2024:</b><br>1 ноября, 6 декабря: сбор группы в 14:40.<br><br><b>Расписание на 2025:</b><br>В 14:40 2 января, 3 января, 4 января, 7 февраля, 28 февраля, 8 марта, 21 марта, 11 апреля, 2 мая, 23 мая, 6 июня, 13 июня, 20 июня, 27 июня, 4 июля, 11 июля, 18 июля, 25 июля, 1 августа, 8 августа, 15 августа, 22 августа, 5 сентября, 19 сентября, 10 октября, 31 октября, 5 декабря.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей-заповедник «Малые Корелы»
- Деревянные церкви
- Колокольни
- Часовни
- Ветряные мельницы
- Крестьянские дома
- Амбары
- Бани
- Колодцы
- Музей водорослевого комбината
- Экспозиции, посвящённые переработке морских водорослей
- Дегустацию продукции из водорослей
Что включено
- Транспорт (автобус)
- Услуги экскурсовода
- Входной билет и экскурсия в музее «Малые Корелы»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Уточнять при бронировании
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание на 2024:
1 ноября, 6 декабря: сбор группы в 14:40.
Расписание на 2025:
В 14:40 2 января, 3 января, 4 января, 7 февраля, 28 февраля, 8 марта, 21 марта, 11 апреля, 2 мая, 23 мая, 6 июня, 13 июня, 20 июня, 27 июня, 4 июля, 11 июля, 18 июля, 25 июля, 1 августа, 8 августа, 15 августа, 22 августа, 5 сентября, 19 сентября, 10 октября, 31 октября, 5 декабря.
1 ноября, 6 декабря: сбор группы в 14:40.
Расписание на 2025:
В 14:40 2 января, 3 января, 4 января, 7 февраля, 28 февраля, 8 марта, 21 марта, 11 апреля, 2 мая, 23 мая, 6 июня, 13 июня, 20 июня, 27 июня, 4 июля, 11 июля, 18 июля, 25 июля, 1 августа, 8 августа, 15 августа, 22 августа, 5 сентября, 19 сентября, 10 октября, 31 октября, 5 декабря.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Оплата экскурсии: предоплата на сайте, оставшаяся сумма за неделю до экскурсии - принимающему туроператору
- Экскурсия состоится при наборе группы от 10-ти человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
«Съездили на экскурсию 3 июля. Всё понравилось.
Сначала музей деревянного зодчества — красиво, спокойно, по-деревенски. Дома старые, но ухоженные, внутри чувствуется, как раньше жили.
Потом поехали на водорослевый комбинат. Там уже совсем другая атмосфера — советские цеха, запах моря. Но интересно, как водоросли перерабатывают.
Сначала музей деревянного зодчества — красиво, спокойно, по-деревенски. Дома старые, но ухоженные, внутри чувствуется, как раньше жили.
Потом поехали на водорослевый комбинат. Там уже совсем другая атмосфера — советские цеха, запах моря. Но интересно, как водоросли перерабатывают.
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М
Очень понравилась экскурсионная программа! Первая часть - Малые Корелы. Повезло с погодой всего -15. Экскурсовод по парку супер! Рассказывала все в доступной форме. Было свободное время погулять, зайти на ярмарку (сувениры). Вторая часть - водорослевый комбинат. Экскурсия по комбинату, дегустация продукции и магазин косметики!!! Все на высшем уровне! Рекомендую!
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А
Хотелось бы посмотреть больше
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Л
Очень познавательная экскурсия! Много памятников деревянного зодчества различных районов Архангельской области. Можно зайти внутрь крестьянских домов, познакомиться с бытом крестьян 19в., а также в церковь, где сохранились иконы того времени. Сотрудники парка одеты в исторические костюмы, гид замечательный. Всё понравилось.
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Е
Хорошая организация, всё точно по времени. Гид Надежда выразительно и профессионально, со знанием дела, рассказывала интересные истории об Архангельске и области, известных людях и исторических личностях. Очень колоритная и сказочная
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В
Экскурсия хорошая, экскурсовод Елена Михайловна замечательный! Очень хотелось бы посмотреть весь комплекс Малые карелы, но было мало времени и очень плохая погода. Нужно ехать на эту экскурсию летом.
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