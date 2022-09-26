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Описание
Наша программа:
14:30 — выезд в музей «Малые Корелы».
15.00/15.15 — экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Экскурсия по одному сектору музея, свободное время на территории музея, приобретение сувениров.
17.30 — посещение музея водорослевого комбината, дегустация и приобретение продукции в фирменном магазине.
19.00 — окончание экскурсионного обслуживания в городе Архангельске.
14 октября, 4 ноября с 14:30 до 19:00
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт (автобус)
Услуги экскурсовода
Входной билет и экскурсия в музее «Малые Корелы»
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Северной Двины, 88
Завершение: пр. Троицкий, 52
Когда и сколько длится?
Когда: 14 октября, 4 ноября с 14:30 до 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Наденьте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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