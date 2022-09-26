Деревянное зодчество Севера

Возможность вырваться из шумного города и провести пару часов

Возможность вырваться из шумного города и провести пару часов на свежем воздухе в окружении шедевров деревянного зодчества, а на обратном пути приобрести продукцию из водорослей — источника здоровья, долголетия и красоты. Вы увидите деревянные церкви, часовни, мельницы, крестьянские дома, и многое другое. Транспорт и входной билет в музей входят в стоимость экскурсии.
Деревянное зодчество Севера
Деревянное зодчество Севера
Деревянное зодчество Севера
Деревянное зодчество Севера
Деревянное зодчество Севера
Деревянное зодчество Севера
Деревянное зодчество Севера
Ближайшие даты:
14
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Деревянные церкви
  • Колокольню
  • Часовни
  • Мельницы
  • Крестьянские дома
  • Амбары
  • Бани
  • Колодцы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наша программа:

  • 14:30 — выезд в музей «Малые Корелы».
  • 15.00/15.15 — экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Экскурсия по одному сектору музея, свободное время на территории музея, приобретение сувениров.
  • 17.30 — посещение музея водорослевого комбината, дегустация и приобретение продукции в фирменном магазине.
  • 19.00 — окончание экскурсионного обслуживания в городе Архангельске.

14 октября, 4 ноября с 14:30 до 19:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (автобус)
  • Услуги экскурсовода
  • Входной билет и экскурсия в музее «Малые Корелы»
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Северной Двины, 88
Завершение: пр. Троицкий, 52
Когда и сколько длится?
Когда: 14 октября, 4 ноября с 14:30 до 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Наденьте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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