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С Светлана «Съездили на экскурсию 3 июля. Всё понравилось.

Сначала музей деревянного зодчества — красиво, спокойно, по-деревенски. Дома старые, но ухоженные, внутри чувствуется, как раньше жили.

Потом поехали на водорослевый комбинат. Там уже совсем другая атмосфера — советские цеха, запах моря. Но интересно, как водоросли перерабатывают. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Очень понравилась экскурсионная программа! Первая часть - Малые Корелы. Повезло с погодой всего -15. Экскурсовод по парку супер! Рассказывала все в доступной форме. Было свободное время погулять, зайти на ярмарку (сувениры). Вторая часть - водорослевый комбинат. Экскурсия по комбинату, дегустация продукции и магазин косметики!!! Все на высшем уровне! Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Хотелось бы посмотреть больше Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Очень познавательная экскурсия! Много памятников деревянного зодчества различных районов Архангельской области. Можно зайти внутрь крестьянских домов, познакомиться с бытом крестьян 19в., а также в церковь, где сохранились иконы того времени. Сотрудники парка одеты в исторические костюмы, гид замечательный. Всё понравилось. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена читать дальше уменьшить экскурсия! Выезд был не утром, а днем. Когда прибыли, в Малых Корелах нас встретили эк курсоводы в красивых этнических костюмах; зажглись огни на снежных елях и ёлках, подсветка постепенно стала освещать деревянные шедевры зодчества. Это очень красиво! На обратном пути Надежда рассказала про северных сказочников и поочитала северную сказку - очень необычно и запоминающе!

На фабрике водорослей понравилось то, что экскурсовод необычно построила экскурсию: рассказы и демонстрация водорослей/экспонатов, показ видеосюжета, дегустация, практичные консультации по продукции.

Вся эта экскурсия - настоящий отдых для души. Спасибо!!! Хорошая организация, всё точно по времени. Гид Надежда выразительно и профессионально, со знанием дела, рассказывала интересные истории об Архангельске и области, известных людях и исторических личностях. Очень колоритная и сказочная Вам был полезен этот отзыв? Да Нет