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Из Архангельска в Малые Корелы, крупнейший музей деревянного зодчества в Европе

Рассмотреть удивительную экспозицию Русского Севера и познакомиться поближе с поморскими традициями
На высоком берегу Северной Двины, всего в 30 км от Архангельска, находится уникальный музей-заповедник, где собрано больше 120 деревянных сооружений 17-20 веков.

Это крестьянские усадьбы и дома-дворы, часовни, церкви и колокольни, амбары и кузницы, бани и мельницы.

Вы изучите все четыре сектора музея — и в результате у вас сложится объёмное представление о мастерстве разных северных зодчих и быте поморских деревень.
Из Архангельска в Малые Корелы, крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Из Архангельска в Малые Корелы, крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Из Архангельска в Малые Корелы, крупнейший музей деревянного зодчества в Европе

Описание экскурсии

Малые Корелы: в гостях у сказки

Пинежский, Двинский, Каргопольско-Онежский и Мезенский — вот такие душевные названия у секторов музейного комплекса. Гуляя по «Русскому Северу в миниатюре», вы встретите деревянные постройки разных веков, включая те, которым больше 400 лет! В некоторые избы зайдём, чтобы рассмотреть предметы быта и интерьеры поморов.

Поговорим о том, как формировались каноны северного деревянного зодчества. Отдельно исследуем само устройство заповедника — ведь экспонаты расставлены не в случайном порядке, а в соответствии с расположением в настоящих деревнях. И всё это время вас будут окружать чудесные ландшафтные пейзажи, которые создают образы настоящей русской сказки.

Древний храм и старинный водорослевый комбинат

Также мы съездим в старинное село, расположенное в 8 км севернее от Малых Корел. Там находится уникальный храм-ровесник Архангельска — Никольская церковь 1584 года. Кроме того, в качестве бонуса я добавила в программу посещение завода и фирменного магазина местного бренда — Архангельского водорослевого комбината, основанного ещё в 1918 году. Он известен изумительным мармеладом и суфле без сахара, шоколадом с добавками водорослей, БАДами и собственной косметической линей.

Организационные детали

  • Рекомендую планировать путешествие на первую половину дня, с выездом из Архангельска примерно в 09:30
  • В стоимость включён трансфер на автомобиле бизнес-класса
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей — 100-350 руб. /человека, дети до 14 лет — бесплатно, пенсионеры — со льготами
  • Так как большую часть времени мы проведём на открытом воздухе, важно учитывать погоду и одеваться в поездку соответственно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1816 туристов
Приветствую вас! Я коренная архангелогородка, северянка, влюблённая в свой родной город! Ещё в 14 веке мои предки пришли на поморскую землю. По образованию историк, прошла профессиональную переподготовку по программе гид/экскурсовод.
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Первую экскурсию провела в далёком 2006 году. С радостью показываю красоты и уникальность Русского Севера, знакомя с его богатейшей историей, достопримечательностями и огромными перспективами развития региона. В длительных путешествиях для вас подготовлены приятные сюрпризы, а все экскурсии проходят на комфортабельном автомобиле бизнес-класса. Я спланирую и проведу индивидуальную программу любой сложности, в том числе, катание по Северной Двине зимой на снегоходах, а летом на быстроходном катере!

Отзывы и рейтинг

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13 мая 2023 года мы были на экскурсии в Малых карелах. Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Ольге. Ольгу отличает высокий профессионализм, глубокое знание истории, умение заинтересовать каждого и готовность
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ответить на любые вопросы. Многие из нас были в Малых Карелах и раньше, но именно во время этой экскурсии смогли по другому взглянуть на историю Северного края. Приятным сюрпризом были отличные фотографии, сделанные во время экскурсии.
Преподаватели ОЦ Брайт, г. Северодвинск Директор: Хвиюзова Е. А.

13 мая 2023 года мы были на экскурсии в Малых карелах. Хотим выразить огромную благодарность нашему
13 мая 2023 года мы были на экскурсии в Малых карелах. Хотим выразить огромную благодарность нашему
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Анна
Спасибо огромное Ольге за экскурсию. Экскурсия очень хорошо организована и продумана до мелочей (у Ольги с собой и средства от комаров и вкусеяшки для перекуса), чувствуется,что Ольга хорошо знает огромную
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территорию музея. У моего мужа болела нога и Ольга смогла моментально изменить маршрут так, чтобы избежать длинных проходов и не упустить ничего самого важного. . хотя это музей под открытым небом, в лесу, и как вы понимаете, поход в этот музей не только про осмотр экспонатов, но и про прогулку на свежем воздухе в живописном районе Архангельской области в первую очередь! Информационная,часть экскурсии очень хорошо структурировать и подаётся так, что интересно и взрослым и подросткам! Рекомендую однозначно, не пожалеете!!!

Спасибо огромное Ольге за экскурсию. Экскурсия очень хорошо организована и продумана до мелочей (у Ольги с
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Алексей
Отличная экскурсия, прекрасный, много знающий и интересно рассказывающий гид. Музей реально большой, в нём представлено много разнообразных деревянных построек из 4 районов Архангельской области: церкви, мельницы, дома (дома-дворы), бани, лабазы,
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ледники, мангазеи. При посещении такого музея, где представлено множество на первый взгляд внешне похожих, одинаково тёмных от старости построек - при посещении такого музея очень нужен рядом человек, который расскажет историю этих домов, их особенности и отличия друг от друга, почему они построены именно так, а не иначе, поведает интересную историю о жизни в этих домах. И если такой человек есть рядом - экскурсия в музей деревянного зодчества станет в разы интереснее. Нам повезло, с нами была Ольга - как раз такой человек:о).
Также немаловажно, что у Ольги комфортабельная машина - всё-таки, до музея и обратно надо ехать, музей находится на некотором расстоянии от Архангельска. Ехать в хорошей машине с уверенным водителем всегда приятно.
Ну, и кроме того, в довольно холодный и дождливый день Ольга на экскурсии поила нас горячим чаем из термоса с плюшками из пекарни - было тепло и вкусно, за что ей отдельное спасибо!:о)
В общем, рекомендуем посетить хороший музей деревянного зодчества "Малые Корелы" с отличным гидом - с Ольгой:о)

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А
Потрясающая поездка в Малые Карелы была бы без Ольги просто бессмысленна. Подробный рассказ позволил погрузиться сквозь века в историю. Персональный подход, глубокие знания, коммуникабельность, готовность ответить на все вопросы - потрясающий экскурсовод!
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