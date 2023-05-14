На высоком берегу Северной Двины, всего в 30 км от Архангельска, находится уникальный музей-заповедник, где собрано больше 120 деревянных сооружений 17-20 веков. Это крестьянские усадьбы и дома-дворы, часовни, церкви и колокольни, амбары и кузницы, бани и мельницы. Вы изучите все четыре сектора музея — и в результате у вас сложится объёмное представление о мастерстве разных северных зодчих и быте поморских деревень.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Малые Корелы: в гостях у сказки

Пинежский, Двинский, Каргопольско-Онежский и Мезенский — вот такие душевные названия у секторов музейного комплекса. Гуляя по «Русскому Северу в миниатюре», вы встретите деревянные постройки разных веков, включая те, которым больше 400 лет! В некоторые избы зайдём, чтобы рассмотреть предметы быта и интерьеры поморов.

Поговорим о том, как формировались каноны северного деревянного зодчества. Отдельно исследуем само устройство заповедника — ведь экспонаты расставлены не в случайном порядке, а в соответствии с расположением в настоящих деревнях. И всё это время вас будут окружать чудесные ландшафтные пейзажи, которые создают образы настоящей русской сказки.

Древний храм и старинный водорослевый комбинат

Также мы съездим в старинное село, расположенное в 8 км севернее от Малых Корел. Там находится уникальный храм-ровесник Архангельска — Никольская церковь 1584 года. Кроме того, в качестве бонуса я добавила в программу посещение завода и фирменного магазина местного бренда — Архангельского водорослевого комбината, основанного ещё в 1918 году. Он известен изумительным мармеладом и суфле без сахара, шоколадом с добавками водорослей, БАДами и собственной косметической линей.

Организационные детали