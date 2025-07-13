Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по одному из самых самобытных уголков Русского Севера! Вас ждет насыщенная однодневная экскурсионная программа, которая познакомит с историей и культурой Архангельска — первого морского порта России, а также подарит встречу с уникальным музеем деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы». Первая часть дня: Обзорная экскурсия по Архангельску «России первый порт»Мы начнем наше путешествие с прогулки по историческому сердцу города. Вы прогуляетесь по живописной Набережной Северной Двины, вдохнете свежий северный воздух и узнаете, как Архангельск стал колыбелью российского флота. Мы остановимся у Гостиных дворов — памятника архитектуры XVII века, который хранит память о торговом прошлом города. Вы увидите Красную пристань, где когда-то кипела жизнь первого порта страны, и сделаете фото у памятника Петру Первому, символизирующего величие эпохи. Далее нас ждет площадь Мира и площадь Ленина — места, где переплетаются история и современность. Завершится экскурсия у величественного Собора Архангела Михаила, который поражает своей красотой и духовной силой. На протяжении маршрута мы будем делать остановки у ключевых достопримечательностей, чтобы вы могли рассмотреть их поближе, прикоснуться к истории и сделать памятные снимки.

Обед в уютном кафе

В середине дня мы сделаем перерыв, чтобы подкрепиться и отдохнуть. Вас ждет вкусный обед в одном из местных кафе, где вы сможете насладиться блюдами северной кухни и поделиться впечатлениями от первой части экскурсии. Вторая часть дня: Экскурсия в музее-заповеднике «Малые Корелы»После обеда мы отправимся в крупнейший в России музей деревянного зодчества под открытым небом — «Малые Корелы». Вас ждет погружение в мир традиционной северной архитектуры и быта. Мы познакомимся с одним из секторов музея, где вы увидите уникальные деревянные дома, церкви и хозяйственные постройки, бережно сохраненные и перенесенные сюда из разных уголков Архангельской области. После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по территории, насладиться природой и тишиной этого удивительного места, а также заглянуть в сувенирные лавки.