Увлекательное сочетание городской экскурсии и знакомства с традиционной культурой Севера. Комфортный темп программы с остановками и свободным временем. Вкусный обед в середине дня для полного погружения в атмосферу путешествия. Возможность узнать удивительные истории и легенды Архангельского края от профессионального гида.
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по одному из самых самобытных уголков Русского Севера! Вас ждет насыщенная однодневная экскурсионная программа, которая познакомит с историей и культурой Архангельска — первого морского порта России, а также подарит встречу с уникальным музеем деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы». Первая часть дня: Обзорная экскурсия по Архангельску «России первый порт»Мы начнем наше путешествие с прогулки по историческому сердцу города. Вы прогуляетесь по живописной Набережной Северной Двины, вдохнете свежий северный воздух и узнаете, как Архангельск стал колыбелью российского флота. Мы остановимся у Гостиных дворов — памятника архитектуры XVII века, который хранит память о торговом прошлом города. Вы увидите Красную пристань, где когда-то кипела жизнь первого порта страны, и сделаете фото у памятника Петру Первому, символизирующего величие эпохи. Далее нас ждет площадь Мира и площадь Ленина — места, где переплетаются история и современность. Завершится экскурсия у величественного Собора Архангела Михаила, который поражает своей красотой и духовной силой. На протяжении маршрута мы будем делать остановки у ключевых достопримечательностей, чтобы вы могли рассмотреть их поближе, прикоснуться к истории и сделать памятные снимки.
Обед в уютном кафе
В середине дня мы сделаем перерыв, чтобы подкрепиться и отдохнуть. Вас ждет вкусный обед в одном из местных кафе, где вы сможете насладиться блюдами северной кухни и поделиться впечатлениями от первой части экскурсии. Вторая часть дня: Экскурсия в музее-заповеднике «Малые Корелы»После обеда мы отправимся в крупнейший в России музей деревянного зодчества под открытым небом — «Малые Корелы». Вас ждет погружение в мир традиционной северной архитектуры и быта. Мы познакомимся с одним из секторов музея, где вы увидите уникальные деревянные дома, церкви и хозяйственные постройки, бережно сохраненные и перенесенные сюда из разных уголков Архангельской области. После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по территории, насладиться природой и тишиной этого удивительного места, а также заглянуть в сувенирные лавки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экскурсия по Архангельску: Набережная Северной Двины, Гостиные дворы, Красная пристань, Памятник Петру Первому, площадь Мира, площадь Ленина, Собор Архангела Михаила
- Экскурсия в музее-заповеднике Малые Корелы (один сектор), свободное время в музее
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница «Пур-Наволок», наб. Северной Двины 88
Завершение: Архангельск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
13 июл 2025
