🌲 Уникальный музей под открытым небом 🏛 Старинные церкви и усадьбы 🚗 Комфортабельный транспорт 🕰 Погружение в историю 16-20 веков ⛪ Никольская церковь 15 века

Путешествие в мир деревянного зодчества Русского Севера. Посетите Малые Корелы - музей под открытым небом с церквями, часовнями, крестьянскими усадьбами и мельницами. Затем отправляйтесь в Лявлю, где сохранилась деревянная Никольская церковь 15 века. Экскурсия включает поездку на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4, экскурсию по одному сектору музея и час свободного времени для самостоятельного осмотра. Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Малые Корелы

Вас ждёт совокупность красивой природы и памятников деревянной архитектуры. Вы погуляете по живописным холмам среди елового леса и посмотрите на «деревеньки» Каргопольско-Онежского, Двинского, Пинежского и Мезенского секторов с избами, церквями, амбарами, колодцами и изгородями 16-20 веков.

Село Лявля

Вы увидите церковь Николая Чудотворца, возвёденную в 15 веке. С высокого холма полюбуетесь прекрасным видом на речные просторы. И оцените Успенскую церковь 19 века — сейчас она полностью отреставрирована и является действующей.

Организационные детали