Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера

Погрузитесь в атмосферу деревянного зодчества Русского Севера. Увидите старинные церкви, усадьбы и колокольни в Малых Корелах и Лявле
Путешествие в мир деревянного зодчества Русского Севера.

Посетите Малые Корелы - музей под открытым небом с церквями, часовнями, крестьянскими усадьбами и мельницами. Затем отправляйтесь в Лявлю, где сохранилась деревянная Никольская церковь 15 века.

Экскурсия включает поездку на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4, экскурсию по одному сектору музея и час свободного времени для самостоятельного осмотра. Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей
4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальный музей под открытым небом
  • 🏛 Старинные церкви и усадьбы
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🕰 Погружение в историю 16-20 веков
  • ⛪ Никольская церковь 15 века
    • Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
    Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
    Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

    Что можно увидеть

  • Малые Корелы
  • Никольская церковь
  • Успенская церковь

    • Описание экскурсии

    Малые Корелы

    Вас ждёт совокупность красивой природы и памятников деревянной архитектуры. Вы погуляете по живописным холмам среди елового леса и посмотрите на «деревеньки» Каргопольско-Онежского, Двинского, Пинежского и Мезенского секторов с избами, церквями, амбарами, колодцами и изгородями 16-20 веков.

    Село Лявля

    Вы увидите церковь Николая Чудотворца, возвёденную в 15 веке. С высокого холма полюбуетесь прекрасным видом на речные просторы. И оцените Успенскую церковь 19 века — сейчас она полностью отреставрирована и является действующей.

    Организационные детали

    • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4
    • В стоимость включена экскурсия по одному сектору музея. Также у вас будет час свободного времени для самостоятельного осмотра
    • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей для путешественников и гида: 250–400 ₽ за чел. (цена зависит от дня недели и категории посетителей)

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    1
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    2
    1
    М
    11 окт 2024
    Увлекательный рассказ, погружавший нас во времена прошлых эпох. Это была как сказка с реальными персонажами и декорациями, с деревянными избами, храмами и мельницами. ПРЕВОСХОДНО!!! Спасибо Марина!!!
    И
    25 сен 2024
    Надо увеличить время самостоятельного изучения экспонатов музея - нам дали очень мало времени -бегом почти посмотрели только ~15% экспозиции -очень жаль-прекрасный музей!

    Входит в следующие категории Архангельска

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