Путешествие в мир деревянного зодчества Русского Севера.
Посетите Малые Корелы - музей под открытым небом с церквями, часовнями, крестьянскими усадьбами и мельницами. Затем отправляйтесь в Лявлю, где сохранилась деревянная Никольская церковь 15 века.
Экскурсия включает поездку на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4, экскурсию по одному сектору музея и час свободного времени для самостоятельного осмотра. Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей
Посетите Малые Корелы - музей под открытым небом с церквями, часовнями, крестьянскими усадьбами и мельницами. Затем отправляйтесь в Лявлю, где сохранилась деревянная Никольская церковь 15 века.
Экскурсия включает поездку на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4, экскурсию по одному сектору музея и час свободного времени для самостоятельного осмотра. Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Малые Корелы
Вас ждёт совокупность красивой природы и памятников деревянной архитектуры. Вы погуляете по живописным холмам среди елового леса и посмотрите на «деревеньки» Каргопольско-Онежского, Двинского, Пинежского и Мезенского секторов с избами, церквями, амбарами, колодцами и изгородями 16-20 веков.
Село Лявля
Вы увидите церковь Николая Чудотворца, возвёденную в 15 веке. С высокого холма полюбуетесь прекрасным видом на речные просторы. И оцените Успенскую церковь 19 века — сейчас она полностью отреставрирована и является действующей.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4
- В стоимость включена экскурсия по одному сектору музея. Также у вас будет час свободного времени для самостоятельного осмотра
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей для путешественников и гида: 250–400 ₽ за чел. (цена зависит от дня недели и категории посетителей)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Архангельске
Провела экскурсии для 355 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Татьяна, и я с удовольствием расскажу вам о Русском Севере и о столице Поморья — городе Архангельске. Я выросла в Архангельске, изучала его историю иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
11 окт 2024
Увлекательный рассказ, погружавший нас во времена прошлых эпох. Это была как сказка с реальными персонажами и декорациями, с деревянными избами, храмами и мельницами. ПРЕВОСХОДНО!!! Спасибо Марина!!!
И
Ирина
25 сен 2024
Надо увеличить время самостоятельного изучения экспонатов музея - нам дали очень мало времени -бегом почти посмотрели только ~15% экспозиции -очень жаль-прекрасный музей!
Входит в следующие категории Архангельска
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