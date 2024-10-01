Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Ненокса — старинное, некогда богатое, село солеваров и промысловиков. Древняя Нёнокса всегда манила к себе людей.



Село, которому более 600 лет, интересно своими уникальными деревянными храмами, остатками традиционного солеваренного промысла, чудесными видами, и, конечно же, своей самобытностью. 5 причин купить эту экскурсию 🌲 Уникальные деревянные храмы 🏰 Древние соляные амбары 📜 Богатая история села 🌅 Чудесные виды 🛤️ Самобытность и традиции

Туркомпания Ваш гид в Архангельске Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-5 человек Когда любой день с 09.00 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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Что можно увидеть Деревянный храмовый комплекс Древние соляные амбары

Описание экскурсии Что вас ждёт: Откройте для себя страницу русской истории с экскурсией в село Нёнокса. Мы погрузимся в атмосферу прошлых веков и посетим уникальный деревянный храмовый комплекс, который хранит тепло вековых традиций. Прогуляемся мимо древних соляных амбаров, наполненных историями богатого купеческого прошлого. Не упустите шанс ощутить дух древней Руси, отправившись в познавательное и уютное путешествие по Нёноксе. Важная информация: Требуется оформление пропуска не менее чем за 10 дней! Для этого мы попросим вас прислать скан паспорта.

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