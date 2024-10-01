Древнее село Нёнокса

Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, посетив уникальный деревянный храмовый комплекс и древние соляные амбары в селе Нёнокса
Ненокса — старинное, некогда богатое, село солеваров и промысловиков. Древняя Нёнокса всегда манила к себе людей.

Село, которому более 600 лет, интересно своими уникальными деревянными храмами, остатками традиционного солеваренного промысла, чудесными видами, и, конечно же, своей самобытностью.

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные деревянные храмы
  • 🏰 Древние соляные амбары
  • 📜 Богатая история села
  • 🌅 Чудесные виды
  • 🛤️ Самобытность и традиции
    • Древнее село Нёнокса
    Древнее село Нёнокса
    Древнее село Нёнокса
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Деревянный храмовый комплекс
  • Древние соляные амбары

    • Описание экскурсии

    Что вас ждёт:

    Откройте для себя страницу русской истории с экскурсией в село Нёнокса. Мы погрузимся в атмосферу прошлых веков и посетим уникальный деревянный храмовый комплекс, который хранит тепло вековых традиций. Прогуляемся мимо древних соляных амбаров, наполненных историями богатого купеческого прошлого. Не упустите шанс ощутить дух древней Руси, отправившись в познавательное и уютное путешествие по Нёноксе. Важная информация: Требуется оформление пропуска не менее чем за 10 дней! Для этого мы попросим вас прислать скан паспорта.

    любой день с 09.00

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Село Нёнокса
    • Деревянный храмовый комплекс
    • Соляные амбары
    Что включено
    • Транспорт, услуги гида, чаепитие, оформление пропуска
    Что не входит в цену
    • Входные билеты в музейный храмовый комплекс и музей соли
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Туристов забираем от гостиницы
    Завершение: Архангельск
    Когда и сколько длится?
    Когда: любой день с 09.00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • Требуется оформления пропуска
    • Списки с полными паспортными данными необходимы не менее, чем за 10 дней до начала экскурсии
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Похожие экскурсии из Архангельска

    Куртяево: в жерле древнего вулкана
    На машине
    23 отзыва
    5.5 часов
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
    Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
    Начало: В центре города по вашему выбору
    25 сен в 08:00
    30 сен в 08:00
    7 000 за всё до 3 чел.
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    На машине
    51 отзыв
    8 часов
    Индивидуальная
    до 7 чел.
    В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
    Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
    Начало: В любой точке в центре Архангельска
    1 окт в 08:00
    3 окт в 08:00
    12 000 за всё до 3 чел.
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    На машине
    32 отзыва
    7 часов
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
    Начало: В центре города по вашему выбору
    25 сен в 08:00
    30 сен в 08:00
    10 670 за всё до 3 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Архангельске
    ХорошоТам