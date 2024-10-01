Ненокса — старинное, некогда богатое, село солеваров и промысловиков. Древняя Нёнокса всегда манила к себе людей.
Село, которому более 600 лет, интересно своими уникальными деревянными храмами, остатками традиционного солеваренного промысла, чудесными видами, и, конечно же, своей самобытностью.
Село, которому более 600 лет, интересно своими уникальными деревянными храмами, остатками традиционного солеваренного промысла, чудесными видами, и, конечно же, своей самобытностью.
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Откройте для себя страницу русской истории с экскурсией в село Нёнокса. Мы погрузимся в атмосферу прошлых веков и посетим уникальный деревянный храмовый комплекс, который хранит тепло вековых традиций. Прогуляемся мимо древних соляных амбаров, наполненных историями богатого купеческого прошлого. Не упустите шанс ощутить дух древней Руси, отправившись в познавательное и уютное путешествие по Нёноксе. Важная информация: Требуется оформление пропуска не менее чем за 10 дней! Для этого мы попросим вас прислать скан паспорта.
любой день с 09.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Нёнокса
- Деревянный храмовый комплекс
- Соляные амбары
Что включено
- Транспорт, услуги гида, чаепитие, оформление пропуска
Что не входит в цену
- Входные билеты в музейный храмовый комплекс и музей соли
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туристов забираем от гостиницы
Завершение: Архангельск
Когда и сколько длится?
Когда: любой день с 09.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Требуется оформления пропуска
- Списки с полными паспортными данными необходимы не менее, чем за 10 дней до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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