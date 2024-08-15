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повествованием экскурсовод, замечательный рассказчик и очень приятный в общении человек. Малые Корелы - совсем не малые! На очень живописной большой территории собраны памятники деревянного зодчества жителей разных районов земли архангельской. Это надо видеть! А Анна вам поможет все детально рассмотреть и удивиться.