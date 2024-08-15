Храмы и соборы Архангельска с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Архангельске, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и старинные храмы
10 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и храмы
Путешествие в мир деревянного зодчества Поморья: уникальные храмы и Музей Малые Корелы ждут вас
Начало: По договорённости
«Никольский и Покровский монастыри Вы увидите деревянные храмы XVI-XVII веков: Никольский и Покровский, узнаете их историю»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 8 500 за всё до 2 чел.
В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
Раскрыть секреты старинного промысла и полюбоваться великолепным деревянным храмовым комплексом
«Полюбуетесь деревянным храмовым ансамблем 18-19 веков, состоящим из колокольни, пятишатровой Троицкой и шатровой Никольской церквей»
от 20 000 за всё до 4 чел.
Удивительная северная глубинка - Холмогоры
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительная северная глубинка - Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов, где сохранились старинные храмы и где природа соседствует с культурой
«Мы прогуляемся по единственной набережной в Холмогорах, осмотрим Спасо-Преображенский собор и Воскресенскую церковь в Матигорах, побываем в музее Ломоносова на Курострове, куда доберёмся на пароме летом или по ледовой переправе зимой»
Сегодня в 12:30
25 ноя в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    15 августа 2024
    Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и старинные храмы
    Чудесное путешествие в Малые Корелы! Вишенка на торте в нашем путешествии по Архангельску и окрестностям. Анна - знающий и увлекающий своим
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    повествованием экскурсовод, замечательный рассказчик и очень приятный в общении человек. Малые Корелы - совсем не малые! На очень живописной большой территории собраны памятники деревянного зодчества жителей разных районов земли архангельской. Это надо видеть! А Анна вам поможет все детально рассмотреть и удивиться.

  • Л
    Любовь
    15 июля 2024
    Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и старинные храмы
    Добрый день. 10 июля были в Малых Корелах с Натальей. Посетили три сектора, остались самые приятные впечатления, познакомились с бытом
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    и архитектурой русского Севера, впечатлились наглядным подтверждением главного правила зодчих о мере и красоте. Наталья очень квалифицированно донесла до нас особенности и мудрость наших предков. Рекомендуем всем, кому дороги и интересны традиции!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Соборы и храмы»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и старинные храмы
  2. В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
  3. Удивительная северная глубинка - Холмогоры
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
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  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Гостиный Двор
  4. Набережная
  5. Холмогоры
  6. Северная Двина
  7. Проспект Чумбарова-Лучинского
  8. Музей Малые Корелы
  9. Успенский Собор
  10. Свято-Никольский храм
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в ноябре 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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