5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и храмы
Путешествие в мир деревянного зодчества Поморья: уникальные храмы и Музей Малые Корелы ждут вас
Начало: По договорённости
«Никольский и Покровский монастыри Вы увидите деревянные храмы XVI-XVII веков: Никольский и Покровский, узнаете их историю»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 8 500₽ за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
Раскрыть секреты старинного промысла и полюбоваться великолепным деревянным храмовым комплексом
«Полюбуетесь деревянным храмовым ансамблем 18-19 веков, состоящим из колокольни, пятишатровой Троицкой и шатровой Никольской церквей»
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительная северная глубинка - Холмогоры
Туда, где родился Ломоносов, где сохранились старинные храмы и где природа соседствует с культурой
«Мы прогуляемся по единственной набережной в Холмогорах, осмотрим Спасо-Преображенский собор и Воскресенскую церковь в Матигорах, побываем в музее Ломоносова на Курострове, куда доберёмся на пароме летом или по ледовой переправе зимой»
Сегодня в 12:30
25 ноя в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина15 августа 2024Чудесное путешествие в Малые Корелы! Вишенка на торте в нашем путешествии по Архангельску и окрестностям. Анна - знающий и увлекающий своим
- ЛЛюбовь15 июля 2024Добрый день. 10 июля были в Малых Корелах с Натальей. Посетили три сектора, остались самые приятные впечатления, познакомились с бытом
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Архангельску в ноябре 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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