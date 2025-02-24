В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)

Погрузитесь в историю Нёноксы, одного из древнейших центров солеварения. Узнайте о крафтовом солеварении и полюбуйтесь уникальными храмами
Нёнокса, древнее село на Русском Севере, славится солеварением. Посетители смогут увидеть музей Соли с уникальными экспонатами и остатки старинной солеварни.

Важной частью экскурсии станет знакомство с деревянным храмовым ансамблем, включающим колокольню и церкви 18-19 веков.

Гости узнают о местном фольклоре и истории, а также о современных методах сохранения архитектурного наследия. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и расширит кругозор
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🧂 Узнать о древнем солеварении
  • 🏛 Полюбоваться храмовым ансамблем
  • 🖼 Посетить музей Соли
  • 🏡 Изучить местный фольклор
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
В Нёноксу - древнее село солеваров (из Архангельска)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Музей Соли
  • Храмовый ансамбль
  • Дом северного зодчего

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Погуляете по селу Ненокса и посетите усолье — место, где происходила добыча соли из подземных источников
  • Полюбуетесь деревянным храмовым ансамблем 18-19 веков, состоящим из колокольни, пятишатровой Троицкой и шатровой Никольской церквей
  • Зайдёте в музей Соли, где представлены образцы соли со всего мира, макеты солеварен и амбаров
  • Познакомитесь с экспозицией в «доме северного зодчего», посвящённой реставрации деревянных памятников

Я поведаю о местном фольклоре и средневековой истории, промыслах и известных уроженцах Нёноксы, храмовом зодчестве и его сохранении в наше время.

Организационные детали

  • ВАЖНО. Экскурсия доступна только для граждан РФ. Она проходит по территории с регламентированным посещением, поэтому необходимо заранее (за 3 недели) оформить пропуски
  • Транспорт, входные билеты и оформление пропусков включены в стоимость
  • Время в пути от Архангельска до Нёноксы — 1,5-2 часа (зависит от времени года и состояния дороги — последние 15 км это грунтовка)
  • Транспорт: Toyota Fortuner (4 пассажира) и Hyundai H-1 (7 пассажиров). Есть детские кресла
  • По запросу возможно организовать обед в гостевом доме

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
24 фев 2025
Как мало мы знаем про интересные места России!
Я считаю, что нам реально повезло и мы нашли эту экскурсию, которую нам проводил Алексей Трофимов.
Всё было здорово - и красота села Нёнокса,
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и история добычи соли, и минеральная вода, и обед, и рассказы Алексея обо всех достопримечательностях, и ответы на любые наши вопросы!
Очень рекомендую эту поездку!
Предлагаю прочитать два моих рассказа на дзене о путешествии и о том, что увидели:
1) о храмах в Неноксе https://dzen.ru/a/Z8FVFZHYc1rfZOeM
2) о соли и ее добычи https://dzen.ru/a/Z8fn8ZH5K3IH1vMa

Алексей, спасибо, буду всем, кто заинтересован, рекомендовать вас! ❤️

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