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и история добычи соли, и минеральная вода, и обед, и рассказы Алексея обо всех достопримечательностях, и ответы на любые наши вопросы!

Очень рекомендую эту поездку!

Предлагаю прочитать два моих рассказа на дзене о путешествии и о том, что увидели:

1) о храмах в Неноксе https://dzen.ru/a/Z8FVFZHYc1rfZOeM

2) о соли и ее добычи https://dzen.ru/a/Z8fn8ZH5K3IH1vMa



Алексей, спасибо, буду всем, кто заинтересован, рекомендовать вас! ❤️