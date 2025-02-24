Нёнокса, древнее село на Русском Севере, славится солеварением. Посетители смогут увидеть музей Соли с уникальными экспонатами и остатки старинной солеварни.
Важной частью экскурсии станет знакомство с деревянным храмовым ансамблем, включающим колокольню и церкви 18-19 веков.
Гости узнают о местном фольклоре и истории, а также о современных методах сохранения архитектурного наследия. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и расширит кругозор
Важной частью экскурсии станет знакомство с деревянным храмовым ансамблем, включающим колокольню и церкви 18-19 веков.
Гости узнают о местном фольклоре и истории, а также о современных методах сохранения архитектурного наследия. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и расширит кругозор
6 причин купить эту экскурсию
- 🧂 Узнать о древнем солеварении
- 🏛 Полюбоваться храмовым ансамблем
- 🖼 Посетить музей Соли
- 🏡 Изучить местный фольклор
- 🚗 Комфортный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Музей Соли
- Храмовый ансамбль
- Дом северного зодчего
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Погуляете по селу Ненокса и посетите усолье — место, где происходила добыча соли из подземных источников
- Полюбуетесь деревянным храмовым ансамблем 18-19 веков, состоящим из колокольни, пятишатровой Троицкой и шатровой Никольской церквей
- Зайдёте в музей Соли, где представлены образцы соли со всего мира, макеты солеварен и амбаров
- Познакомитесь с экспозицией в «доме северного зодчего», посвящённой реставрации деревянных памятников
Я поведаю о местном фольклоре и средневековой истории, промыслах и известных уроженцах Нёноксы, храмовом зодчестве и его сохранении в наше время.
Организационные детали
- ВАЖНО. Экскурсия доступна только для граждан РФ. Она проходит по территории с регламентированным посещением, поэтому необходимо заранее (за 3 недели) оформить пропуски
- Транспорт, входные билеты и оформление пропусков включены в стоимость
- Время в пути от Архангельска до Нёноксы — 1,5-2 часа (зависит от времени года и состояния дороги — последние 15 км это грунтовка)
- Транспорт: Toyota Fortuner (4 пассажира) и Hyundai H-1 (7 пассажиров). Есть детские кресла
- По запросу возможно организовать обед в гостевом доме
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Архангельске
Провёл экскурсии для 1133 туристов
Привет! Меня зовут Алексей, родился и живу в Архангельске. По образованию — регионовед, специалист по странам Северной Европы. Много лет работаю индивидуальным гидом, разрабатываю авторские маршруты и организую туры поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
24 фев 2025
Как мало мы знаем про интересные места России!
Я считаю, что нам реально повезло и мы нашли эту экскурсию, которую нам проводил Алексей Трофимов.
Всё было здорово - и красота села Нёнокса,
Я считаю, что нам реально повезло и мы нашли эту экскурсию, которую нам проводил Алексей Трофимов.
Всё было здорово - и красота села Нёнокса,
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