Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

Мы с вами отправимся за 100 километров от Архангельска в настоящую глубинку Русского Севера – село Ломоносово, на родину первого русского академика Михаила Ломоносова.
Описание экскурсии
За время путешествия мы:
- Полюбуемся изгибами реки и северными пейзажами – холмами, низинами; зимой – дымом из труб деревянных домов.
- Прокатимся на пароме летом и переедем через ледовую переправу зимой.
- Посетим музей Михаила Васильевича Ломоносова, где узнаем о жизни людей в XVIII веке и о пути нашего земляка.
- Посмотрим храмы, которым более 300 лет.
- Погрузимся в историю этих мест, где вершилась судьба России и велись споры о российском престоле.
- Летом можно искупаться в реке и позагорать на песчаном пляже.
Обязательно познакомимся с мастерами-косторезами, которые издавна проживают на Курострове, и их инструментами, а также узнаем секреты мастерства и создадим свои первые изделия из кости! Важная информация:.
Обязательно познакомимся с мастерами-косторезами, которые издавна проживают на Курострове, и их инструментами, а также узнаем секреты мастерства и создадим свои первые изделия из кости! Важная информация:.
Дорога займёт около полутора часов, затем мы перекусим в кафе. После отправимся в город Холмогоры и переедем на остров Куростров.
Ежедневно, старт экскурсии с 09:00 до 12:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Курополка
- Куростров
- Музей М.В. Ломоносова
- Храмы, которым более 300 лет
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты в музей и в мастерскую
Что не входит в цену
- Питание
- Цена указана за двух человек. За третьего и четвертого человека доплата 1000
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания в Архангельске
Завершение: Архангельск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, старт экскурсии с 09:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Дорога займёт около полутора часов
- Затем мы перекусим в кафе. После отправимся в город Холмогоры и переедем на остров Куростров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Отличная экскурсия! Побывали в Холмогорах, в музее Ломоносова, на мастер-классе по реьбе по кости сделали себе сувениры. Гид Наталия замечательная:) Очень рекомендую!
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Н
Очень понравилась эта поездка!
Во-1, Наталия очень интересный рассказчик.
Во-2, сам музей небольшой и скорее краеведческий, чем именно Ломоносова, но очень хорошо обо всем рассказала там экскурсовод, слушать было интересно.
В-3, косторезы! И мастер-класс резьбы по кости! Я сначала отнеслась без энтузиазма, думала, что это для детей, но увлеклась:)
Все прекрасно организовано, нигде не ждали.
Рекомендую!
Во-1, Наталия очень интересный рассказчик.
Во-2, сам музей небольшой и скорее краеведческий, чем именно Ломоносова, но очень хорошо обо всем рассказала там экскурсовод, слушать было интересно.
В-3, косторезы! И мастер-класс резьбы по кости! Я сначала отнеслась без энтузиазма, думала, что это для детей, но увлеклась:)
Все прекрасно организовано, нигде не ждали.
Рекомендую!
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С
Благодарим Наталью за прекрасное путешествие на родину Ломоносова М В. Наш чудесный гид сделала всё, чтобы мы могли наслаждаться поездкой, а все организационные вопросы она решала сама. Поэтому экскурсия была замечательной. А в Холмогорах Наталья рассказала нам историю об их тайных обитателях. Отправляйтесь с ней в путешествие и будете в восторге.
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М
Большое спасибо гиду Наталии. Организовано было всё очень хорошо. Быстро доехали до Ломоносова. Красивая природа, хороший музей. Очень понравился мастер-класс резьба по кости. Мастер Ирина(индивидуально) рассказала весь процесс резьбы изготовления изделия.
От Наталии узнали дополнительные факты жизни семьи Ломоносовых.
От Наталии узнали дополнительные факты жизни семьи Ломоносовых.
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С
1. Отличная организация экскурсии - все четко, по времени несмотря на довольно сложные условия (паром через Северную Двину).
2. Очень интересный рассказ экскурсовода: чувствуется. что у него проработана тема и она сама погружена в нее.
3. Экскурсовод еще и замечательный водитель!
2. Очень интересный рассказ экскурсовода: чувствуется. что у него проработана тема и она сама погружена в нее.
3. Экскурсовод еще и замечательный водитель!
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А
Очень интересно, хотим вернуться летом!
Наталия грамотно организовала маршрут. Приятный бонус, сувениры из кости, которые посчастливилось сделать своими руками
Наталия грамотно организовала маршрут. Приятный бонус, сувениры из кости, которые посчастливилось сделать своими руками
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