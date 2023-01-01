Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

Путешествие в северную глубинку Ломоносово

Мы с вами отправимся за 100 км от Архангельска в настоящую глубинку Русского Севера

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Мы с вами отправимся за 100 км от Архангельска в настоящую глубинку Русского Севера – село Ломоносово, на родину первого русского академика Михаила Ломоносова.
Путешествие в северную глубинку Ломоносово
Путешествие в северную глубинку Ломоносово
Путешествие в северную глубинку Ломоносово
Путешествие в северную глубинку Ломоносово
Путешествие в северную глубинку Ломоносово
Путешествие в северную глубинку Ломоносово
Путешествие в северную глубинку Ломоносово
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За время путешествия мы:

  • полюбуемся изгибами реки и северными пейзажами – холмами, низинами, зимой – дымом из труб деревянных домов;
  • прокатимся на пароме летом и переедем через ледовую переправу зимой;
  • посетим музей Михаила Васильевича Ломоносова, где узнаем о жизни людей в XVIII веке и о пути нашего земляка;
  • посмотрим храмы, которым более 300 лет;
  • погрузимся в историю этих мест, где вершилась судьба России и велись споры о российском престоле;
  • летом можно искупаться в реке и позагорать на песчаном пляже;
  • обязательно познакомимся с мастерами-косторезами, которые издавна проживают на Курострове, и их инструментами, а также узнаем секреты мастерства и создадим свои первые изделия из кости!

Важно знать:

Дорога займет около полутора часов, затем мы перекусим в кафе. После отправимся в город Холмогоры и переедем на остров Куростров.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты в музей и в мастерскую
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания в Архангельске
Завершение: Архангельск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, старт экскурсии с 9:00 до 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.

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