Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

За время путешествия мы:

Полюбуемся изгибами реки и северными пейзажами – холмами, низинами; зимой – дымом из труб деревянных домов.

Прокатимся на пароме летом и переедем через ледовую переправу зимой.

Посетим музей Михаила Васильевича Ломоносова, где узнаем о жизни людей в XVIII веке и о пути нашего земляка.

Посмотрим храмы, которым более 300 лет.

Погрузимся в историю этих мест, где вершилась судьба России и велись споры о российском престоле.

Летом можно искупаться в реке и позагорать на песчаном пляже.

Обязательно познакомимся с мастерами-косторезами, которые издавна проживают на Курострове, и их инструментами, а также узнаем секреты мастерства и создадим свои первые изделия из кости! Важная информация:.

Обязательно познакомимся с мастерами-косторезами, которые издавна проживают на Курострове, и их инструментами, а также узнаем секреты мастерства и создадим свои первые изделия из кости! Важная информация:.

Дорога займёт около полутора часов, затем мы перекусим в кафе. После отправимся в город Холмогоры и переедем на остров Куростров.