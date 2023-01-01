Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

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Описание
За время путешествия мы:
полюбуемся изгибами реки и северными пейзажами – холмами, низинами, зимой – дымом из труб деревянных домов;
прокатимся на пароме летом и переедем через ледовую переправу зимой;
посетим музей Михаила Васильевича Ломоносова, где узнаем о жизни людей в XVIII веке и о пути нашего земляка;
посмотрим храмы, которым более 300 лет;
погрузимся в историю этих мест, где вершилась судьба России и велись споры о российском престоле;
летом можно искупаться в реке и позагорать на песчаном пляже;
обязательно познакомимся с мастерами-косторезами, которые издавна проживают на Курострове, и их инструментами, а также узнаем секреты мастерства и создадим свои первые изделия из кости!
Важно знать:
Дорога займет около полутора часов, затем мы перекусим в кафе. После отправимся в город Холмогоры и переедем на остров Куростров.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Входные билеты в музей и в мастерскую
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало:
Ваше место пребывания в Архангельске
Завершение:
Архангельск
Когда и сколько длится?
Когда:
Ежедневно, старт экскурсии с 9:00 до 12:00
Экскурсия длится около
7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
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