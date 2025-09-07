Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

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Путешествие в северную глубинку Ломоносово

Индивидуальная экскурсия в Ломоносово: от Архангельска до Русского Севера
Мы с вами отправимся за 100 километров от Архангельска в настоящую глубинку Русского Севера – село Ломоносово, на родину первого русского академика Михаила Ломоносова.
4.8
8 отзывов
Путешествие в северную глубинку Ломоносово
Путешествие в северную глубинку Ломоносово
Путешествие в северную глубинку Ломоносово

Описание экскурсии

За время путешествия мы:

  • Полюбуемся изгибами реки и северными пейзажами – холмами, низинами; зимой – дымом из труб деревянных домов.
  • Прокатимся на пароме летом и переедем через ледовую переправу зимой.
  • Посетим музей Михаила Васильевича Ломоносова, где узнаем о жизни людей в XVIII веке и о пути нашего земляка.
  • Посмотрим храмы, которым более 300 лет.
  • Погрузимся в историю этих мест, где вершилась судьба России и велись споры о российском престоле.
  • Летом можно искупаться в реке и позагорать на песчаном пляже.
Обязательно познакомимся с мастерами-косторезами, которые издавна проживают на Курострове, и их инструментами, а также узнаем секреты мастерства и создадим свои первые изделия из кости! Важная информация:.
Обязательно познакомимся с мастерами-косторезами, которые издавна проживают на Курострове, и их инструментами, а также узнаем секреты мастерства и создадим свои первые изделия из кости! Важная информация:.
Дорога займёт около полутора часов, затем мы перекусим в кафе. После отправимся в город Холмогоры и переедем на остров Куростров.

Ежедневно, старт экскурсии с 09:00 до 12:00.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Курополка
  • Куростров
  • Музей М.В. Ломоносова
  • Храмы, которым более 300 лет
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты в музей и в мастерскую
Что не входит в цену
  • Питание
  • Цена указана за двух человек. За третьего и четвертого человека доплата 1000
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания в Архангельске
Завершение: Архангельск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, старт экскурсии с 09:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Дорога займёт около полутора часов
  • Затем мы перекусим в кафе. После отправимся в город Холмогоры и переедем на остров Куростров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Р
Отличная экскурсия! Побывали в Холмогорах, в музее Ломоносова, на мастер-классе по реьбе по кости сделали себе сувениры. Гид Наталия замечательная:) Очень рекомендую!
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Н
Очень понравилась эта поездка!
Во-1, Наталия очень интересный рассказчик.
Во-2, сам музей небольшой и скорее краеведческий, чем именно Ломоносова, но очень хорошо обо всем рассказала там экскурсовод, слушать было интересно.
В-3, косторезы! И мастер-класс резьбы по кости! Я сначала отнеслась без энтузиазма, думала, что это для детей, но увлеклась:)
Все прекрасно организовано, нигде не ждали.
Рекомендую!
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С
Благодарим Наталью за прекрасное путешествие на родину Ломоносова М В. Наш чудесный гид сделала всё, чтобы мы могли наслаждаться поездкой, а все организационные вопросы она решала сама. Поэтому экскурсия была замечательной. А в Холмогорах Наталья рассказала нам историю об их тайных обитателях. Отправляйтесь с ней в путешествие и будете в восторге.
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М
Большое спасибо гиду Наталии. Организовано было всё очень хорошо. Быстро доехали до Ломоносова. Красивая природа, хороший музей. Очень понравился мастер-класс резьба по кости. Мастер Ирина(индивидуально) рассказала весь процесс резьбы изготовления изделия.
От Наталии узнали дополнительные факты жизни семьи Ломоносовых.
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С
1. Отличная организация экскурсии - все четко, по времени несмотря на довольно сложные условия (паром через Северную Двину).
2. Очень интересный рассказ экскурсовода: чувствуется. что у него проработана тема и она сама погружена в нее.
3. Экскурсовод еще и замечательный водитель!
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А
Очень интересно, хотим вернуться летом!
Наталия грамотно организовала маршрут. Приятный бонус, сувениры из кости, которые посчастливилось сделать своими руками
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