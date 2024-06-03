Религиозные экскурсии по святым местам Архангельска

Найдено 15 экскурсий в категории «Святые места» в Архангельске, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северодвинск противоречивый
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
«Что происходит с Николо-Карельским монастырём, поглощённым заводом «Севмаш»»
Сегодня в 17:00
10 июня в 19:00
7 500 за всё до 4 чел.
Архангельск - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
«Расшифруете архитектуру старинных храмов: Свято-Никольского и Успения Пресвятой Богородицы»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900 за всё до 4 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
«Кроме того, по пути на остров мы увидим сохранившиеся постройки Николо-Корельского монастыря — одного из древнейших на Русском Севере»
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500 за всё до 7 чел.
К Белому морю на остров Ягры
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
312 отзывов
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
«Также в городе мы увидим здания древнего Николо-Корельского монастыря, его историю я тоже расскажу»
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
5 870 за всё до 3 чел.
Пешком по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
«Знакомство с торговой историей продолжится на Соловецком подворье: его старые хозяйственные постройки некогда принадлежали Соловецкому монастырю»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
«Успенский собор, а также Никольская церковь — вы услышите истории и этих религиозных сооружений»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Архангельск и его удивительные окрестности: путешествие вдоль Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
«Посетите сквер Михаило-Архангельского монастыря и по макету представите, как он выглядел»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
6 000 за всё до 3 чел.
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Музей «Малые Корелы» в Архангельске: культурное наследие Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив музей под открытым небом «Малые Корелы». История, архитектура и природа ждут вас
«Здесь вы увидите самую древнюю деревянную колокольню XVI века и один из первых шатровых храмов, заглянете в дом с топкой «по-черному», полюбуетесь ветряными мельницами-шатровками»
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
9 600 за всё до 5 чел.
Архангельск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
«Проедем мимо старинных храмов: лютеранской кирхи, Троицкой церкви, Соловецкого и Никольского подворий»
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000 за всё до 3 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
«Услышите историю явления чудотворной иконы и основания храма»
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
1 июля в 12:00
9 авг в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
«На территории комплекса я познакомлю вас с жизнью монастыря, ведущего свою историю с 1520 года»
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
10 670 за всё до 3 чел.
Деревянное зодчество Поморья - Музей Малые Корелы и старинные храмы
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и храмы
Путешествие в мир деревянного зодчества Поморья: уникальные храмы и Музей Малые Корелы ждут вас
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Никольский и Покровский монастыри Вы увидите деревянные храмы XVI-XVII веков: Никольский и Покровский, узнаете их историю»
Расписание: По договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Антониево-Сийский монастырь
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Антониево-Сийский монастырь и история Архангельска
Откройте для себя духовное наследие и красоты севера на экскурсии в Антониево-Сийский монастырь с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
«Главная святыня Сийского монастыря — мощи преподобного Антония»
Расписание: Ежедневно в 09:00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Тайны Антониево-Сийского монастыря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Тайны Антониево-Сийского монастыря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
«Возрождается жизнь в стенах храма, реставрируются и перестраиваются основные здания монастыря»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 15 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Экскурсия «Архангельск сквозь века» очень понравилась! Особенно нашим гостям с Екатеринбурга. Проводилась экскурсия на автомобиле, наш гид Любовь показала нам
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    Архангельск, рассказала как он рос и развивался. Мы познакомились с городом, посмотрели местные достопримечательности, затем поехали по правому берегу, посетив музей Писахова в деревне Уйма. Оттуда мимо местных деревень до деревни Лявля, там зашли в церковь. Вся наша поездка сопровождалась познавательным рассказом о жизни поморов. Понравилось, что в индивидуальной поездке в отличии от групповой всё внимание гида предоставлено нам, мы получили ответы на все вопросы, не спеша посмотрели много интересных мест. Все остались довольны, с хорошим настроением и красивыми фотографиями на память) Спасибо Любови за интересно проведённую экскурсию и подарочки! Желаем Вам здоровья и процветания!

  • O
    Olga
    1 июня 2024
    Северодвинск противоречивый
    Рекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибо за угощения - вкусный чай с выпечкой. Удачи и больше туристов!
    Рекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибо
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Северодвинск приятно удивил! Аккуратный промышленный городок! Очень красивый парк у побережья. Нам даже повезло наблюдать как над нами пролетали лебеди. Отдельное спасибо хочется сказать Алексею, очень внимательный и интересный экскурсовод. Спасибо за замечательную прогулку!
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Задержались с отзывом, поскольку после майского праздничного посещения Архангельска сразу же уехали в несколько командировок подряд, но вот теперь решили
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    вернуться к прошедшей поездке и написать своё впечатление от неспешной экскурсии с Алексеем. Нам очень понравились необыкновенная палитра знаний экскурсовода, образность и интересная фактографичность путевой информации, его предупредительность к нашим предварительным и текущим пожеланиям, любопытные акцентировки наиболее важных объектов и открытые для нас удивительные природные локации. Мы получили неизгладимое впечатление от поездки и исчерпывающие ответы на все интересующие нас историко-культурные вопросы. Машина чрезвычайно комфортабельная и замечательно подходит для дальнего маршрута, позволяя оперативно добраться до нужных точек, а затем пешком посетить и непосредственно увидеть интересные артефакты. Крайне довольны остались экскурсией - запланированным во многом индивидуальным маршрутом, его визуальным и вербальным наполнением, содержательными акцентировками, умением гида неформально коммуницировать и предлагать необходимую помощь и поддержку, в частности выбирать красивые места для фотографирования и осуществлять собственно фотографирование. Приятной неожиданностью стало предложенное Алексеем вкусное чаепитие: настоянный на северных травах горячий домашний чай из термоса с ягодным мармеладом местного производства. Восхищены глубиной регионоведческих знаний и влюблённостью в Север этого экскурсовода, очень благодарны за проведённую многочасовую экскурсию и активно рекомендуем Алексея всем туристам как редкого по эрудиции и очень отзывчивого высококвалифицированного надёжного специалиста. Семейная пара из Москвы - Владимир Клюев и Марина Захаренко

  • В
    Валерия
    28 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с любовью рассказывал историю города, про море, про морских и лесных обитателей. Спасибо большое 🙏
    Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное сИзумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное сИзумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Северодвинск противоречивый
    Поездка удалась на все 150%. Было интересно, удобно и увлекательно. Узнали много нового и неожиданного. Алексей - прекрасный гид, много знает и, что очень немаловажно, умеет рассказывать. Так что, господа и дамы, очень рекомендую!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась, что скоро уезжать, а
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    свободное время, отпущенное мне в Архангельске, пропадает, только вечером в пятницу! Любовь быстро согласовала наш визит в музей и нас там в субботу уже ждали, как дорогих гостей) Любовь прекрасный аккуратный водитель и чудесная рассказчица, мне было жутко интересно, спасибо!

    Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватиласьБлагодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватиласьБлагодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватиласьБлагодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Северодвинск противоречивый
    Всем рекомендую Очень интересно,насыщено, красиво Алексей очень интересно рассказывает, много знает, исторические события Особенно история про Пинежских икотниц Огонь 🔥 Очень комфортно Чай, пироги очень душевно Спасибо большое 😊
    Всем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендую
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Мы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За эти бескрайние дюны, вековые сосны, и Белое море! Надеюсь ещё увидимся!
    Мы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За эти

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Северодвинск противоречивый
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  3. В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
  4. К Белому морю на остров Ягры
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
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