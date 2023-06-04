Приглашаем отправиться к Белому морю в город Северодвинск — центр атомного судостроения России.
Вас ждет обзорная экскурсия с рассказом об истории и современной жизни города, а также о двух градообразующих предприятиях и их богатой истории.
Посетив музей вы узнаете все о подводных лодках, а после основной программы, прогуляетесь по побережью Белого моря и проникнитесь красотой нашего сурового края среди песчаных дюн заповедного острова Ягры.
Вас ждет обзорная экскурсия с рассказом об истории и современной жизни города, а также о двух градообразующих предприятиях и их богатой истории.
Посетив музей вы узнаете все о подводных лодках, а после основной программы, прогуляетесь по побережью Белого моря и проникнитесь красотой нашего сурового края среди песчаных дюн заповедного острова Ягры.
Ближайшие даты:
4
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры»
- Северодвинский краеведческий музей
- Памятный знак Ричарду Ченслеру
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Центр атомного судостроенияСеверодвинск — морские просторы, озаренные северным сиянием, и живописные городские окрестности с их бесчисленными озерами и говорливыми ручейками, и наконец, буквально витающая в воздухе атмосфера скрытой силы и военной мощи: как-никак, большинство отечественных субмарин «ковалось» именно в северодвинских цехах.
К Белому морю в город Северодвинск — на родину беломорских корабелов мы приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию. Вы услышите много интереснейших рассказов об истории и современной жизни города. Узнаете о двух градообразующих предприятиях и из богатой истории.
Мы посетим Северодвинский краеведческий музей. Экспозиции и выставки рассказывают об истории Поморского края и традициях поморов, основавших на месте современного Северодвинска первый порт Русского Севера, об истории города в советский период, о подводном кораблестроении.
После основной программы, вы сможете прогуляться по побережью Белого моря и проникнуться красотой нашего сурового края среди песчаных дюн заповедного острова Ягры. Остров Ягры неизменно очаровывает переменчивым характером природы и морской стихии. Проникновенная тишина и невероятные краски летних белых ночей, нагромождения ледовых торосов и полярное сияние зимой, полный штиль или яростный шторм — всё это Белое море, остров Ягры.
Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение по программе
- Билеты в музей
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви: зимой одевайтесь тепло
- А летом
- В жаркую погоду
- Вы можете взять с собой купальник и полотенце
- Чтобы искупаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании