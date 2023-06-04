Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея

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Приглашаем отправиться к Белому морю в город Северодвинск — центр атомного судостроения России.

Вас ждет обзорная экскурсия с рассказом об истории и современной жизни города, а также о двух градообразующих предприятиях и их богатой истории.

Посетив музей вы узнаете все о подводных лодках, а после основной программы, прогуляетесь по побережью Белого моря и проникнитесь красотой нашего сурового края среди песчаных дюн заповедного острова Ягры.
Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Ближайшие даты:
4
июн
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июн
7
июн
8
июн
9
июн
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Что вас ожидает:

  • Природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры»
  • Северодвинский краеведческий музей
  • Памятный знак Ричарду Ченслеру
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Центр атомного судостроенияСеверодвинск — морские просторы, озаренные северным сиянием, и живописные городские окрестности с их бесчисленными озерами и говорливыми ручейками, и наконец, буквально витающая в воздухе атмосфера скрытой силы и военной мощи: как-никак, большинство отечественных субмарин «ковалось» именно в северодвинских цехах.
К Белому морю в город Северодвинск — на родину беломорских корабелов мы приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию. Вы услышите много интереснейших рассказов об истории и современной жизни города. Узнаете о двух градообразующих предприятиях и из богатой истории.
Мы посетим Северодвинский краеведческий музей. Экспозиции и выставки рассказывают об истории Поморского края и традициях поморов, основавших на месте современного Северодвинска первый порт Русского Севера, об истории города в советский период, о подводном кораблестроении.
После основной программы, вы сможете прогуляться по побережью Белого моря и проникнуться красотой нашего сурового края среди песчаных дюн заповедного острова Ягры. Остров Ягры неизменно очаровывает переменчивым характером природы и морской стихии. Проникновенная тишина и невероятные краски летних белых ночей, нагромождения ледовых торосов и полярное сияние зимой, полный штиль или яростный шторм — всё это Белое море, остров Ягры.

Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение по программе
  • Билеты в музей
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви: зимой одевайтесь тепло
  • А летом
  • В жаркую погоду
  • Вы можете взять с собой купальник и полотенце
  • Чтобы искупаться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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