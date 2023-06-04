Центр атомного судостроенияСеверодвинск — морские просторы, озаренные северным сиянием, и живописные городские окрестности с их бесчисленными озерами и говорливыми ручейками, и наконец, буквально витающая в воздухе атмосфера скрытой силы и военной мощи: как-никак, большинство отечественных субмарин «ковалось» именно в северодвинских цехах.

К Белому морю в город Северодвинск — на родину беломорских корабелов мы приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию. Вы услышите много интереснейших рассказов об истории и современной жизни города. Узнаете о двух градообразующих предприятиях и из богатой истории.

Мы посетим Северодвинский краеведческий музей. Экспозиции и выставки рассказывают об истории Поморского края и традициях поморов, основавших на месте современного Северодвинска первый порт Русского Севера, об истории города в советский период, о подводном кораблестроении.

После основной программы, вы сможете прогуляться по побережью Белого моря и проникнуться красотой нашего сурового края среди песчаных дюн заповедного острова Ягры. Остров Ягры неизменно очаровывает переменчивым характером природы и морской стихии. Проникновенная тишина и невероятные краски летних белых ночей, нагромождения ледовых торосов и полярное сияние зимой, полный штиль или яростный шторм — всё это Белое море, остров Ягры.