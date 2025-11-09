Мои заказы

Из Архангельска - на охоту за сиянием

Погрузитесь в магию северного сияния! Увидьте, как небо окрашивается в невероятные цвета, и получите уникальные фото на память
Экскурсия предлагает отправиться за город, чтобы увидеть северное сияние в полной красе.

Путешествие на комфортабельном микроавтобусе позволит избежать городских огней и насладиться природным феноменом.

Опытные гиды помогут выбрать лучшее место для наблюдения, а профессиональные фотографы запечатлеют ваши эмоции на фоне сияющего неба. Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет, что делает её идеальной для семейного отдыха

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌌 Увидеть северное сияние
  • 📸 Профессиональные фото
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🗺️ Опытные гиды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для наблюдения за северным сиянием - с сентября по март, когда ночи длинные и тёмные. В эти месяцы вероятность увидеть сияние максимальна. В апреле и августе шансы тоже есть, но ночи становятся короче. Летом, с мая по июль, наблюдение затруднено из-за белых ночей, но иногда сияние всё же можно увидеть.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Северное сияние

Описание экскурсии

Северное сияние — природное явление, появление которого невозможно предугадать с абсолютной точностью. По специальным картам мы будем отслеживать места, где его появление наиболее вероятно. Туда и отправимся.

Вы полюбуетесь этим чудом природы, а мы сделаем для вас запоминающиеся фото на фоне ярких огней северного неба.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes или Volkswagen. Во время поездки мы угостим вас чаем
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
  • Будем снимать вас на Canon EOS R6 Mark II. Фото (групповые, а если позволит время, то и индивидуальные) мы отправим на следующий день после встречи
  • Выезд на сияние мы отслеживаем в течение дня: если показателей нет, то поездка переносится на другой день
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Архангельске
Провёл экскурсии для 166 туристов
Главная идея нашего турцентра — развитие человека через путешествия. Открывая новые уголки нашей планеты, мы можем более полно воспринимать этот прекрасный мир и отыскать своё место в нем. И мы
читать дальше

хотим помочь как можно большему числу людей увидеть всё разнообразие и красоту этого мира. Сегодня нашу команду объединяет любовь к путешествиям и путешественникам: мы любим «копаться», разрабатывать новые маршруты и индивидуальные туры, создавать предложения под определённые запросы. Мы будем рады показать разнообразие и красоту этого мира как можно большему числу людей.

