Экскурсия предлагает отправиться за город, чтобы увидеть северное сияние в полной красе.
Путешествие на комфортабельном микроавтобусе позволит избежать городских огней и насладиться природным феноменом.
Опытные гиды помогут выбрать лучшее место для наблюдения, а профессиональные фотографы запечатлеют ваши эмоции на фоне сияющего неба. Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет, что делает её идеальной для семейного отдыха
Путешествие на комфортабельном микроавтобусе позволит избежать городских огней и насладиться природным феноменом.
Опытные гиды помогут выбрать лучшее место для наблюдения, а профессиональные фотографы запечатлеют ваши эмоции на фоне сияющего неба. Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет, что делает её идеальной для семейного отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Увидеть северное сияние
- 📸 Профессиональные фото
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗺️ Опытные гиды
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для наблюдения за северным сиянием - с сентября по март, когда ночи длинные и тёмные. В эти месяцы вероятность увидеть сияние максимальна. В апреле и августе шансы тоже есть, но ночи становятся короче. Летом, с мая по июль, наблюдение затруднено из-за белых ночей, но иногда сияние всё же можно увидеть.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Северное сияние
Описание экскурсии
Северное сияние — природное явление, появление которого невозможно предугадать с абсолютной точностью. По специальным картам мы будем отслеживать места, где его появление наиболее вероятно. Туда и отправимся.
Вы полюбуетесь этим чудом природы, а мы сделаем для вас запоминающиеся фото на фоне ярких огней северного неба.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes или Volkswagen. Во время поездки мы угостим вас чаем
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Будем снимать вас на Canon EOS R6 Mark II. Фото (групповые, а если позволит время, то и индивидуальные) мы отправим на следующий день после встречи
- Выезд на сияние мы отслеживаем в течение дня: если показателей нет, то поездка переносится на другой день
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Архангельске
Провёл экскурсии для 166 туристов
Главная идея нашего турцентра — развитие человека через путешествия. Открывая новые уголки нашей планеты, мы можем более полно воспринимать этот прекрасный мир и отыскать своё место в нем. И мыЗадать вопрос
Входит в следующие категории Архангельска
Похожие экскурсии из Архангельска
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.