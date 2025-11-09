Экскурсия предлагает отправиться за город, чтобы увидеть северное сияние в полной красе.



Путешествие на комфортабельном микроавтобусе позволит избежать городских огней и насладиться природным феноменом.



Опытные гиды помогут выбрать лучшее место для наблюдения, а профессиональные фотографы запечатлеют ваши эмоции на фоне сияющего неба. Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет, что делает её идеальной для семейного отдыха

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для наблюдения за северным сиянием - с сентября по март, когда ночи длинные и тёмные. В эти месяцы вероятность увидеть сияние максимальна. В апреле и августе шансы тоже есть, но ночи становятся короче. Летом, с мая по июль, наблюдение затруднено из-за белых ночей, но иногда сияние всё же можно увидеть.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.