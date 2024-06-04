1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Комфортно и познавательно добраться до отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
- ННаталья9 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! Владислав очень интересный человек, болеющий
- ЛЛюдмила29 апреля 2024Огромная благодарность, Сергею, за знакомство с Архангельском. Экскурсия была пешеходно-автомобильная. Помимо запланированного, Сергей, ответил на все наши вопросы.
- ЕЕлена27 апреля 2024Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшего процветания в вашей сфере!
- ККирилл24 апреля 2024отличная экскурсия, рекомендую.
- ООксана13 марта 2024Приезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезли нас в Северодвинск. Обе
- ААлександра13 января 2024Владислав, спасибо вам! Отличный гид, краевед, по-настоящему любит свой город, патриот. Лёгкий, контактный, открытый к диалогу и вопросам, гибкий по маршруту и запросам Удачи вам! А путешественникам - рекомендация однозначная!
- DDmitry3 декабря 2023Хорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее авто. Катались вечером. Красиво и атмосферно! Получил чистое удовольствие, спасибо!
- ССветлана6 ноября 2023Брали экскурсию в последний день и сложился пазл об Архангельске. Дмитрий очень интересно и грамотно составил маршрут и рассказ о городе. Всегда очень приятно, когда гиды имеют соответствующее образование и любят свой город! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Ночные»
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