Ночные прогулки и экскурсии Архангельска

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Архангельске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - первое окно России в Европу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
159 отзывов
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670 за всё до 7 чел.
Архангельск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000 за всё до 3 чел.
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Комфортно и познавательно добраться до отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
2 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
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    отзывы и не прогадали. Мне кажется, всё было даже еще лучше, чем мы могли ожидать по отзывам. Владислав прекрасный рассказчик. Легко и понятно говорит о сложном и для нас неизвестном, не теряет общий вектор рассказа, хотя при этом успевает охватить и прошлое, и настоящее и даже будущее города. Всё очень интересно. Я сама историк, но при этом для было познавательно всё, узнала очень много нового. Мы очень много ходили пешком, и это было здорово. Заглядывали в такие уголки, куда обычный гость города вряд ли забредет сам. Бронируйте, не прогадаете. Но готовьтесь к насыщенной прогулке)

    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести
  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! Владислав очень интересный человек, болеющий
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    душой за свой город. Мы всю экскурсию прослушали рассказ, именно рассказ архангелогородца, а не лекцию учителя истории. Владислав затронул тему не только о прекрасах Архангельска, но и обратную сторону медали, что показалось очень любопытным. Маршрут построен грамотно, обошли все ключевые точки Архангельска. Спасибо!

    Экскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! ВладиславЭкскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! Владислав
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    Огромная благодарность, Сергею, за знакомство с Архангельском. Экскурсия была пешеходно-автомобильная. Помимо запланированного, Сергей, ответил на все наши вопросы.
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшего процветания в вашей сфере!
    Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшегоБольшое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшегоБольшое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшего
  • К
    Кирилл
    24 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    отличная экскурсия, рекомендую.
  • О
    Оксана
    13 марта 2024
    Архангельск на авто
    Приезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезли нас в Северодвинск. Обе
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    экскурсии были познавательными, гиды - Соня и Даша - позитивные, влюбленные в свой край девушки. Постарались показать и рассказать все, что позволяла погода и обстоятельства. А также спасибо Кириллу за аккуратнее вождение. Для себя сделали вывод, что нужно приезжать летом)

    Приезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезлиПриезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезлиПриезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезлиПриезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезли
  • А
    Александра
    13 января 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Владислав, спасибо вам! Отличный гид, краевед, по-настоящему любит свой город, патриот. Лёгкий, контактный, открытый к диалогу и вопросам, гибкий по маршруту и запросам Удачи вам! А путешественникам - рекомендация однозначная!
  • D
    Dmitry
    3 декабря 2023
    Архангельск на авто
    Хорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее авто. Катались вечером. Красиво и атмосферно! Получил чистое удовольствие, спасибо!
    Хорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее автоХорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее автоХорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее автоХорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее автоХорошо сбалансированная программа. Эрудированный интеллигентный профессиональный гид. Хорошее авто
  • С
    Светлана
    6 ноября 2023
    Архангельск на авто
    Брали экскурсию в последний день и сложился пазл об Архангельске. Дмитрий очень интересно и грамотно составил маршрут и рассказ о городе. Всегда очень приятно, когда гиды имеют соответствующее образование и любят свой город! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Ночные»

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  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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