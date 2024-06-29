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Популярное предложение
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Авторская прогулка по Архангельску: путешествие во времени «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Сегодня в 20:00
7 июля в 15:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 июня 2024В дождь и непогоду это был, пожалуй, лучший вариант знакомства с Архангельском! Особенно понравилась Соломбала. У гида был и зонтик. Вежливый, неординарный, хороший рассказчик.
- ДДарья23 июня 2024Алексей невероятно приятный человек и очень интересный гид, получили огромное удовольствие, рекомендуем от души!
- вварвара10 июня 2024Большое спасибо за экскурсию. Было очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На выходные»
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