Экскурсии выходного дня в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Архангельске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
49 отзывов
Популярное предложение
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
4 000 за человека
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Авторская прогулка по Архангельску: путешествие во времени «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Сегодня в 20:00
7 июля в 15:00
7 900 за всё до 4 чел.
Архангельск - столица Поморья
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
4 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
  2. Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
  3. Архангельск - столица Поморья
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Холмогоры
  5. Гостиный Двор
  6. Набережная
  7. Мыс Пур-Наволок
  8. Свято-Никольский храм
  9. Проспект Чумбарова-Лучинского
  10. Музей Малые Корелы
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июле 2024
Сейчас в Архангельске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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