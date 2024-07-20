8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Подвинья и Холмогор
Откройте для себя тайны Подвинья и Холмогорских земель. Посетите музей Ломоносова, полюбуйтесь природой и попробуйте свои силы в резьбе по кости
Начало: В центре города по вашему выбору
11 янв в 08:00
12 янв в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
«Арктические робинзоны»: экскурсия-экспедиция через льды
Попробовать на вкус долю полярников и полюбоваться Архангельском с фарватера
Начало: На Красной пристани
Завтра в 16:00
28 дек в 10:00
4000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ледовое сафари по Северной Двине
Из Архангельска - к старинным поморским деревням на островах
Начало: На набережной Северной Двины
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 17:00
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
3500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 июля 2024Отличная поездка. Второй раз ездим с Сергеем, так что рекомендовать его могу со знанием дела. Он отлично организует маршрут, показывая максимально интересно, но без напряга. Идёт навстречу пожеланиям, предоставляя возможность перекусить/ искупаться/ отдохнуть. Отличный маршрут и великолепный гид! Спасибо!!!
- ИИрина10 июня 2024Мы имеем большой опыт туристических поездок и были на экскурсиях от разных фирм. Услугами фирмы Tripster пользуемся уже много раз
- ВВиктор10 апреля 2024Очень интересная экскурсия на родину Ломоносова. Остались под впечатлением!
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Уникальный опыт»
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