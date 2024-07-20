Уникальный опыт – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Архангельске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большое путешествие в Холмогоры и Ломоносово
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Подвинья и Холмогор
Откройте для себя тайны Подвинья и Холмогорских земель. Посетите музей Ломоносова, полюбуйтесь природой и попробуйте свои силы в резьбе по кости
Начало: В центре города по вашему выбору
11 янв в 08:00
12 янв в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
«Арктические робинзоны»: экскурсия-экспедиция через льды
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
«Арктические робинзоны»: экскурсия-экспедиция через льды
Попробовать на вкус долю полярников и полюбоваться Архангельском с фарватера
Начало: На Красной пристани
Завтра в 16:00
28 дек в 10:00
4000 за всё до 3 чел.
Ледовое сафари по Северной Двине
На машине
6 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ледовое сафари по Северной Двине
Из Архангельска - к старинным поморским деревням на островах
Начало: На набережной Северной Двины
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 17:00
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
3500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 июля 2024
    Большое путешествие в Холмогоры и Ломоносово
    Отличная поездка. Второй раз ездим с Сергеем, так что рекомендовать его могу со знанием дела. Он отлично организует маршрут, показывая максимально интересно, но без напряга. Идёт навстречу пожеланиям, предоставляя возможность перекусить/ искупаться/ отдохнуть. Отличный маршрут и великолепный гид! Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    10 июня 2024
    Большое путешествие в Холмогоры и Ломоносово
    Мы имеем большой опыт туристических поездок и были на экскурсиях от разных фирм. Услугами фирмы Tripster пользуемся уже много раз
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    в различных городах страны. Все эти экскурсии проводились на высоком уровне и оставили массу впечатлений. Но, пожалуй, экскурсии в Архангельске, проведенные гидом Сергеем (к Белому морю на остров Ягры и Большое путешествие в Холмогоры и Ломоносово) были самыми лучшими! Высокий профессионализм, обширные знания, интеллигентность общения - приятно нас поразили. Информация была очень конкретной, без излишней демонстрации своего превосходства в знании исторических фактов. Чуткость и внимательность в общении с экскурсантами, индивидуальный подход - помогают восприятию большого потока сведений без особого напряжения. Мы благодарны Сергею за интересные экскурсии, проведенные на Высоком уровне и будем рекомендовать своим друзьям при поездке в Архангельск обращаться к нему. Ирина и Галина

  • В
    Виктор
    10 апреля 2024
    Большое путешествие в Холмогоры и Ломоносово
    Очень интересная экскурсия на родину Ломоносова. Остались под впечатлением!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большое путешествие в Холмогоры и Ломоносово
  2. «Арктические робинзоны»: экскурсия-экспедиция через льды
  3. Ледовое сафари по Северной Двине
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Набережная
  4. Северная Двина
  5. Гостиный Двор
  6. Холмогоры
  7. Проспект Чумбарова-Лучинского
  8. Музей Малые Корелы
  9. Успенский Собор
  10. Мыс Пур-Наволок
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в декабре 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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