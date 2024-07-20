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в различных городах страны. Все эти экскурсии проводились на высоком уровне и оставили массу впечатлений. Но, пожалуй, экскурсии в Архангельске, проведенные гидом Сергеем (к Белому морю на остров Ягры и Большое путешествие в Холмогоры и Ломоносово) были самыми лучшими! Высокий профессионализм, обширные знания, интеллигентность общения - приятно нас поразили. Информация была очень конкретной, без излишней демонстрации своего превосходства в знании исторических фактов. Чуткость и внимательность в общении с экскурсантами, индивидуальный подход - помогают восприятию большого потока сведений без особого напряжения. Мы благодарны Сергею за интересные экскурсии, проведенные на Высоком уровне и будем рекомендовать своим друзьям при поездке в Архангельск обращаться к нему. Ирина и Галина