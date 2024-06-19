Эта экскурсия станет настоящей экспедицией в мир северной кухни! Вдохновившись аутентичными рецептами и ингредиентами края, бренд-шеф создал потрясающие блюда, которые вам предстоит попробовать.В уютном ресторане вы оцените самые интересные специалитеты

региона, откроете традиции местной кухни и, конечно, попробуете Русский Север на вкус. Вас ждет гастрономический сет из 6 позиций: закуска, первое блюдо, горячее, десерт и напиток. Ужин сопровождается перфомансом от одного из членов команды ресторана с рассказом о традициях и локальных продуктах из этого меню. Примерное меню может меняться в зависимости от сезона, но всегда включает домашний хлеб со взбитым маслом, соленья и маринады, крепкий сливочный бульон, кашу с сыровяленой олениной, филе зубатки и десерт «белый гриб»

Описание экскурсии

Кухня Севера глазами шеф-повара

Вашим проводником в мир северной кухни станет лучший шеф-повар Архангельска, который стажировался в мишленовских ресторанах Копенгагена и Риги, глубоко изучает локальную гастрономию Севера и преподносит традиционные блюда в новом ключе. Команда ресторана подробно расскажет вам о каждом блюде из созданного им сета: истории рецептов, тонкости готовки и интересные факты об ингредиентах.

В гастрономический сет войдет 6 позиций: закуска, первое блюдо, горячее, десерт и напиток. Ужин сопровождается перфомансом от одного из членов команды ресторана с рассказом о традициях и локальных продуктах из этого меню. Примерное меню (может меняться в зависимости от сезона):

домашний хлеб со взбитым маслом;

соленья и маринады (картофель, приготовленный в топленом масле/ жжёный маринованный огурец/ печёный маринованный лук/ маринованная водоросль фукус/ вяленая белорыбица/ холодный томатный бульон);

крепкий сливочный бульон на сушье с глазированным палтусом и рассольной лепёшкой с солониной;

каша с сыровяленой олениной и козьим сыром;

филе зубатки с икрой щуки, кремом из корня сельдерея и свежей зелени и сливочным соусом на основе крепкого куриного бульона и вяленого ерша

десерт «белый гриб»

Организационные детали