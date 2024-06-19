Кухня Севера: гастрономическое погружение

Погрузитесь в мир северной кухни с нашим бренд-шефом, попробуйте уникальные блюда и узнайте традиции Архангельска
Эта экскурсия станет настоящей экспедицией в мир северной кухни! Вдохновившись аутентичными рецептами и ингредиентами края, бренд-шеф создал потрясающие блюда, которые вам предстоит попробовать.

В уютном ресторане вы оцените самые интересные специалитеты
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региона, откроете традиции местной кухни и, конечно, попробуете Русский Север на вкус. Вас ждет гастрономический сет из 6 позиций: закуска, первое блюдо, горячее, десерт и напиток.

Ужин сопровождается перфомансом от одного из членов команды ресторана с рассказом о традициях и локальных продуктах из этого меню.

Примерное меню может меняться в зависимости от сезона, но всегда включает домашний хлеб со взбитым маслом, соленья и маринады, крепкий сливочный бульон, кашу с сыровяленой олениной, филе зубатки и десерт «белый гриб»

4.71
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍽️ Уникальные блюда северной кухни
  2. 👨‍🍳 Лучший шеф-повар Архангельска
  3. 📜 Интересные истории о рецептах
  4. 🍷 Включены напитки и десерт
  5. 🎭 Перфоманс от команды ресторана
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Ресторан с северной кухней

Описание экскурсии

Кухня Севера глазами шеф-повара

Вашим проводником в мир северной кухни станет лучший шеф-повар Архангельска, который стажировался в мишленовских ресторанах Копенгагена и Риги, глубоко изучает локальную гастрономию Севера и преподносит традиционные блюда в новом ключе. Команда ресторана подробно расскажет вам о каждом блюде из созданного им сета: истории рецептов, тонкости готовки и интересные факты об ингредиентах.

В гастрономический сет войдет 6 позиций: закуска, первое блюдо, горячее, десерт и напиток. Ужин сопровождается перфомансом от одного из членов команды ресторана с рассказом о традициях и локальных продуктах из этого меню. Примерное меню (может меняться в зависимости от сезона):

  • домашний хлеб со взбитым маслом;
  • соленья и маринады (картофель, приготовленный в топленом масле/ жжёный маринованный огурец/ печёный маринованный лук/ маринованная водоросль фукус/ вяленая белорыбица/ холодный томатный бульон);
  • крепкий сливочный бульон на сушье с глазированным палтусом и рассольной лепёшкой с солониной;
  • каша с сыровяленой олениной и козьим сыром;
  • филе зубатки с икрой щуки, кремом из корня сельдерея и свежей зелени и сливочным соусом на основе крепкого куриного бульона и вяленого ерша
  • десерт «белый гриб»

Организационные детали

  • Сет из 6 позиций (закуска, первое блюдо, горячее, десерт, напиток) входит в стоимость
  • Дети могут присутствовать на экскурсии, но специального детского меню не предусмотрено

в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00 и 18:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Новгородском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00 и 18:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Кухня Севера: гастрономическое погружение (Ольга)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Ирина)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Ирина)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Ирина)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Ирина)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Ирина)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Яна)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Яна)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Яна)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Яна)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Яна)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Яна)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Яна)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Яна)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Яна)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Юрий)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Юрий)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Юрий)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Сабине)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Сабине)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Сабине)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Сергей)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Сергей)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Константин)Кухня Севера: гастрономическое погружение (Рамиль)
О
19 июн 2024
Не очень понравилось данное мероприятие и наверное проще, вкуснее и дешевле просто пойти в этот ресторан без программы. Порции маленькие, рассказ официанта, а не повара не впечатлил. Поэтому ресторан рекомендую, а именно программу нет.
Не очень понравилось данное мероприятие и наверное проще, вкуснее и дешевле просто пойти в этот ресторан
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Добрый день, мы сожалеем, что вам не понравилось "гастрономическое погружение".
Спасибо, что оценили ресторан. Наше меню регулярно меняется и редко можно
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встретить повторяющие позиции из сезона в сезон. Гастрономическая экскурсия - это погружение в мир вкусов Севера, которые привез шеф-повар из экспедиций по Архангельской области. Сет рассчитан на знакомство с традициями Севера и состоит из 6 постоянных блюд. Действительно презентацию сета может сделать любой член команды, потому что мы все влюблены в Север и готовы рассказывать о нем нашим гостям.
Ждем вновь в гости на новые гастрономические открытие в новом сезоне.

Светлана
3 июн 2024
Необычная экскурсия по вкусам северных поморов. Интересная кухня, много новых и невиданных/непробованных продуктов. Завораживающая подача. Высокая кухня.
Очень понравилось.
А
31 мая 2024
Всё отлично.
И
19 мая 2024
Это настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловая каша с томленой олениной (без преувеличений), и корюшка, и треска, и зубатка, отдельная хвала мороженому с пудрой из белых грибов. Спасибо организаторам за прекрасно проведенное время. Накормили, напоили, многому научили.
Это настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловая
Н
19 апр 2024
Это полный восторг! И кухня и блюда и милая рассказчица. Очень интересные блюда, подача и история. А самоё главное, что девушка, которая рассказывала знает и любит свой край т свою историю. Обязательно к посещению!
Яна
11 мар 2024
Гастровечер - восторг. Еда, подача, история - на 10 из 5 баллов.
Снизила оценку только за то, что провели мы его не одни. Настроение соседей по столу несколько омрачило отличный вечер.
Рассмотрите
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возможность еды за отдельным столиком.
Андрею спасибо ❤️ молодой, увлеченный делом, тактичнейший парень🤝
Для сына, увлекающегося кулинарией и мечтающего пойти в жизни по этому пути, Андрей своей молодостью и задором стал отличным примером❤️

Гастровечер - восторг. Еда, подача, история - на 10 из 5 баллов.Гастровечер - восторг. Еда, подача, история - на 10 из 5 баллов.Гастровечер - восторг. Еда, подача, история - на 10 из 5 баллов.Гастровечер - восторг. Еда, подача, история - на 10 из 5 баллов.Гастровечер - восторг. Еда, подача, история - на 10 из 5 баллов.Гастровечер - восторг. Еда, подача, история - на 10 из 5 баллов.Гастровечер - восторг. Еда, подача, история - на 10 из 5 баллов.Гастровечер - восторг. Еда, подача, история - на 10 из 5 баллов.Гастровечер - восторг. Еда, подача, история - на 10 из 5 баллов.
Юрий
6 мар 2024
Фантастическая экскурсия с ложкой в руках. Вы посетите деревни и села архангельской области не вставая из за стола. Не говоря уже о путешествии во времени к истокам региона. Побываете на причале, который встречает первые суда с кофе в г. Мезень, а на десерт пройдетесь по лесу со свежим ягелем под ногами.
Фантастическая экскурсия с ложкой в руках. Вы посетите деревни и села архангельской области не вставая изФантастическая экскурсия с ложкой в руках. Вы посетите деревни и села архангельской области не вставая изФантастическая экскурсия с ложкой в руках. Вы посетите деревни и села архангельской области не вставая из
Валерия
6 фев 2024
Андрей, ваши кулинарные шедевры нам будут еще долго сниться! Роскошно!
Елена
4 фев 2024
Замечательное погружение в высокую кухню Русского Севера. Гости были в полном восторге как от блюд, так и от ведущего!
С
13 янв 2024
Мы впервые были на подобном мероприятии. За столиком было 8 человек, включая нас двоих. Подача блюд и сами блюда это произведения искусства. Каждая позиция создана из местных продуктов и имеет
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свою историю. Некоторые истории создания блюд мы услышали от самого шеф-повара ресторана. Сам ресторан небольшой, но стильный. Туалет тесный, но вместительная зона ожидания. Разочаровало нас только одно - соседи по столику, которые не смогли в полной мере оценить всю задумку гастрономического погружения. Мы остались довольны и сыты.

Мы впервые были на подобном мероприятии. За столиком было 8 человек, включая нас двоих. Подача блюдМы впервые были на подобном мероприятии. За столиком было 8 человек, включая нас двоих. Подача блюдМы впервые были на подобном мероприятии. За столиком было 8 человек, включая нас двоих. Подача блюд
Наталья
8 янв 2024
Отличное мероприятие. Очень подробно и интересно Андрей рассказал о кухне Севера, об экспедициях, в которых был. И было просто очень-очень вкусно!!!
М
6 ноя 2023
Восторг!!! Восхищению нет предела! Высочайшее кулинарное искусство! Очень интересно и грамотно рассказывает. Великолепное обслуживание. Очень душевная атмосфера. Всем рекомендую получить такое же удовольствие!
Елена
4 сен 2023
Рубиновая свадьба.
Так сложилось, что свой рубиновый юбилей мы отметили в Архангельске.
Рубин - камень страсти, пламени, вечно пылающего чувства… Со всеми вытекающими…
И шеф-повар Андрей подбросил таки горючее в топку.
Приватный ужин превратился
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просто в приключение.
Каждое блюдо - как открытие. . Андрей рассказывал как он ищет, находит старинные рецепты.
История места - через еду. Это и моя концепция, в путешествиях всегда ищу местные блюда. Там полнее понимаешь людей и истории.
Удивительно всё - от хлеба и наливок, до сладкого.
Приведу слова мужа:
1. Сначала я возмутился маленьким объемом блюд, а потом понял, что если бы они были больше я бы не смог дойти до конца.
2. Каждую перемену блюд он сопровождал восклицанием - Это самое вкусное.
Резюме: РЕКОМЕНДУЮ.

Т.
13 авг 2023
Андрей и команда! множество плюсов: новое, интересное, вкусное погружение в кухню Севера. Минус один: прошло почти 12 часов после посещения Вашего ресторана, а есть не хочется.
Подкупил подход организаторов. Предложенные блюда - это результат экспедиций в разные районы Архангельской губернии. СПАСИБО!!!! 10 из 10.
Т
23 июл 2023
Спасибо огромное за это кулинарное путешествие! Подкупает живое участие и искренняя увлеченность Андрея, с каким теплом рассказывается об истории блюд. И, конечно, сами блюда - сплошное удовольствие!

Входит в следующие категории Архангельска

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеНа выходныеГастрономическиеДля студентов

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