Эта экскурсия станет настоящей экспедицией в мир северной кухни! Вдохновившись аутентичными рецептами и ингредиентами края, бренд-шеф создал потрясающие блюда, которые вам предстоит попробовать.
В уютном ресторане вы оцените самые интересные специалитеты
В уютном ресторане вы оцените самые интересные специалитеты
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Уникальные блюда северной кухни
- 👨🍳 Лучший шеф-повар Архангельска
- 📜 Интересные истории о рецептах
- 🍷 Включены напитки и десерт
- 🎭 Перфоманс от команды ресторана
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 18:00
Что можно увидеть
- Ресторан с северной кухней
Описание экскурсии
Кухня Севера глазами шеф-повара
Вашим проводником в мир северной кухни станет лучший шеф-повар Архангельска, который стажировался в мишленовских ресторанах Копенгагена и Риги, глубоко изучает локальную гастрономию Севера и преподносит традиционные блюда в новом ключе. Команда ресторана подробно расскажет вам о каждом блюде из созданного им сета: истории рецептов, тонкости готовки и интересные факты об ингредиентах.
В гастрономический сет войдет 6 позиций: закуска, первое блюдо, горячее, десерт и напиток. Ужин сопровождается перфомансом от одного из членов команды ресторана с рассказом о традициях и локальных продуктах из этого меню. Примерное меню (может меняться в зависимости от сезона):
- домашний хлеб со взбитым маслом;
- соленья и маринады (картофель, приготовленный в топленом масле/ жжёный маринованный огурец/ печёный маринованный лук/ маринованная водоросль фукус/ вяленая белорыбица/ холодный томатный бульон);
- крепкий сливочный бульон на сушье с глазированным палтусом и рассольной лепёшкой с солониной;
- каша с сыровяленой олениной и козьим сыром;
- филе зубатки с икрой щуки, кремом из корня сельдерея и свежей зелени и сливочным соусом на основе крепкого куриного бульона и вяленого ерша
- десерт «белый гриб»
Организационные детали
- Сет из 6 позиций (закуска, первое блюдо, горячее, десерт, напиток) входит в стоимость
- Дети могут присутствовать на экскурсии, но специального детского меню не предусмотрено
в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00 и 18:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Новгородском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00 и 18:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 167 туристов
Приветствую, меня зовут Андрей. Я шеф-повар ресторана в Архангельске. Находясь на Севере, у берегов морей, вдохновляюсь природой, изучаю северную кухню, её вкусы, локальные блюда и исконные рецепты. Приглашаю вас попробовать Север на вкус вместе со мной!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
19 июн 2024
Не очень понравилось данное мероприятие и наверное проще, вкуснее и дешевле просто пойти в этот ресторан без программы. Порции маленькие, рассказ официанта, а не повара не впечатлил. Поэтому ресторан рекомендую, а именно программу нет.
Андрей
Ответ организатора:
Добрый день, мы сожалеем, что вам не понравилось "гастрономическое погружение".
Спасибо, что оценили ресторан. Наше меню регулярно меняется и редко можно
Спасибо, что оценили ресторан. Наше меню регулярно меняется и редко можно
Светлана
3 июн 2024
Необычная экскурсия по вкусам северных поморов. Интересная кухня, много новых и невиданных/непробованных продуктов. Завораживающая подача. Высокая кухня.
Очень понравилось.
Очень понравилось.
А
Алексей
31 мая 2024
Всё отлично.
И
Ирина
19 мая 2024
Это настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловая каша с томленой олениной (без преувеличений), и корюшка, и треска, и зубатка, отдельная хвала мороженому с пудрой из белых грибов. Спасибо организаторам за прекрасно проведенное время. Накормили, напоили, многому научили.
Н
Наталья
19 апр 2024
Это полный восторг! И кухня и блюда и милая рассказчица. Очень интересные блюда, подача и история. А самоё главное, что девушка, которая рассказывала знает и любит свой край т свою историю. Обязательно к посещению!
Яна
11 мар 2024
Гастровечер - восторг. Еда, подача, история - на 10 из 5 баллов.
Снизила оценку только за то, что провели мы его не одни. Настроение соседей по столу несколько омрачило отличный вечер.
Рассмотрите
Снизила оценку только за то, что провели мы его не одни. Настроение соседей по столу несколько омрачило отличный вечер.
Рассмотрите
Юрий
6 мар 2024
Фантастическая экскурсия с ложкой в руках. Вы посетите деревни и села архангельской области не вставая из за стола. Не говоря уже о путешествии во времени к истокам региона. Побываете на причале, который встречает первые суда с кофе в г. Мезень, а на десерт пройдетесь по лесу со свежим ягелем под ногами.
Валерия
6 фев 2024
Андрей, ваши кулинарные шедевры нам будут еще долго сниться! Роскошно!
Елена
4 фев 2024
Замечательное погружение в высокую кухню Русского Севера. Гости были в полном восторге как от блюд, так и от ведущего!
С
Сабине
13 янв 2024
Мы впервые были на подобном мероприятии. За столиком было 8 человек, включая нас двоих. Подача блюд и сами блюда это произведения искусства. Каждая позиция создана из местных продуктов и имеет
Наталья
8 янв 2024
Отличное мероприятие. Очень подробно и интересно Андрей рассказал о кухне Севера, об экспедициях, в которых был. И было просто очень-очень вкусно!!!
М
МЕЛЕШКО
6 ноя 2023
Восторг!!! Восхищению нет предела! Высочайшее кулинарное искусство! Очень интересно и грамотно рассказывает. Великолепное обслуживание. Очень душевная атмосфера. Всем рекомендую получить такое же удовольствие!
Елена
4 сен 2023
Рубиновая свадьба.
Так сложилось, что свой рубиновый юбилей мы отметили в Архангельске.
Рубин - камень страсти, пламени, вечно пылающего чувства… Со всеми вытекающими…
И шеф-повар Андрей подбросил таки горючее в топку.
Приватный ужин превратился
Так сложилось, что свой рубиновый юбилей мы отметили в Архангельске.
Рубин - камень страсти, пламени, вечно пылающего чувства… Со всеми вытекающими…
И шеф-повар Андрей подбросил таки горючее в топку.
Приватный ужин превратился
Т.
13 авг 2023
Андрей и команда! множество плюсов: новое, интересное, вкусное погружение в кухню Севера. Минус один: прошло почти 12 часов после посещения Вашего ресторана, а есть не хочется.
Подкупил подход организаторов. Предложенные блюда - это результат экспедиций в разные районы Архангельской губернии. СПАСИБО!!!! 10 из 10.
Подкупил подход организаторов. Предложенные блюда - это результат экспедиций в разные районы Архангельской губернии. СПАСИБО!!!! 10 из 10.
Т
Татьяна
23 июл 2023
Спасибо огромное за это кулинарное путешествие! Подкупает живое участие и искренняя увлеченность Андрея, с каким теплом рассказывается об истории блюд. И, конечно, сами блюда - сплошное удовольствие!
Входит в следующие категории Архангельска
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