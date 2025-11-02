Мои заказы

Гастрономические экскурсии Архангельска

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Архангельске, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
На машине
3.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
«Если захотите, я буду рад поделиться рекомендациями по местам проверенного общепита, пивбарам, ресторанам, магазинам сувениров и другим интересующим вас заведениям»
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
7990 ₽ за всё до 4 чел.
Архангельск на авто
На машине
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Архангельску
Познакомьтесь с историей Архангельска, посетив его знаковые места. Вас ждут старинные храмы, набережная и памятник Петру I. Увлекательное путешествие по городу
«Я посоветую вам интересные музеи, уютные рестораны и красивые прогулочные места»
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Тёплое свидание с Архангельском
Пешая
2 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
«Музеи, кафе и рестораны, развлечения, магазины — расскажем все о досуге в Архангельске, посоветуем заведения с хорошей кухней и приятными ценами, подскажем секретные места и мероприятия, на которые стоит обратить внимание»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Пешая
2 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
Начало: На Новгородском проспекте
«Шеф-повар северной кухни из Архангельска, который стажировался в мишленовских ресторанах Копенгагена и Риги, глубоко изучает локальную гастрономию Севера и преподносит традиционные блюда в новом ключе»
11 дек в 13:00
12 дек в 12:00
7000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Levko
    2 ноября 2025
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Очень вкусно и аутентичные блюда севера. Не смотря на качество и атмосферу есть ряд недостатков, которые мы в личной беседе
    читать дальше

    уже передали, нашему рассказчику. Очень надеемся что нас услышать и место станет еще лучше. При этом все равно рекомендуем к посещению.

  • И
    Ирина
    24 октября 2025
    Архангельск на авто
    16 октября побывали на экскурсии по Архангельску с Дмитрием, маршрут хороший, узнали много нового и интересного, не только об истории Архангельска. Как водитель Дмитрий аккуратен. Спасибо за экскурсию, будем советовать вас как гида друзьям.
  • Н
    Наталия
    17 октября 2025
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Прекрасное мероприятия для тех, кто хочет приятно и вкусно провести время. Очень интересная концепция, приветливый персонал, эстетичная атмосфера в ресторане и гастрономическое удовольствие!!!
  • А
    Анна
    16 сентября 2025
    Архангельск на авто
    Нам очень понравилась экскурсия! Я была второй раз в Архангельске. Супруг первый раз.
    И это действительно очень ценная информация и дополненная для меня. Как обычно Архангельск - один из любимейших городов России
  • Е
    Елена
    7 сентября 2025
    Архангельск на авто
    Добрый день! Экскурсия прошла очень увлекательно, теперь на многие здания и памятники смотрю совсем иначе.
    Дмитрий, спасибо за нюансы и новые знания.
  • А
    Анастасия
    3 сентября 2025
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Алексей - прекрасный экскурсовод! За время экскурсии ярко, красочно и эмоционально сумел донести информацию о своём городе, рассказал и показал
    читать дальше

    много интересного. Большой плюс экскурсии - в её длительности, и в передвижении на автомобиле. Пешком, конечно, столько за такой промежуток времени не обойдёшь. Встретил, предоставил воду, где нужно, останавливались и гуляли, проблем никаких не было.
    В целом - сложилось целостное впечатление об Архангельске и области. Кроме того, Алексей порекомендовал, что посмотреь ещё и где поесть. Уже сходила в несколько мест по его рекомендации - очень довольна.
    Алексей, огромное спасибо за такое знакомство с Архангельском!

  • N
    Natalya
    31 августа 2025
    Архангельск на авто
    Спасибо, Дмитрий, за отличную экскурсию. Приезжая в новое место, мы обычно начинаем знакомство с городом с обзорной экскурсии, а потом
    читать дальше

    уже гуляем самостоятельно. Дмитрий отлично справился со своей задачей: рассказал об Архангельске много интересного, мы побывали во всех интересных и знаковых местах города. Дмитрий отвечал на любые вопросы подробно, давал полезные советы для дальнейших самостоятельных прогулок. Огромное спасибо, Дмитрий, с вами было очень интересно!

  • К
    Карина
    26 августа 2025
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Прекрасный гид, очень интересная экскурсия, включает как общую историю города, так и личные воспоминания - то, что нужно!
  • Е
    Елена
    25 августа 2025
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Огромная благодарность Алексею за нетрадиционный рассказ об Архангельске, его жителях, традициях и повседневной жизни! Соломбала и четвертый бульон - это что-то!
  • Е
    Екатерина
    18 августа 2025
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Было очень интересно, Алексей отличный рассказчик, большое спасибо за экскурсию. Однозначно рекомендую!
  • М
    Михаил
    15 августа 2025
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Порекомендую в первую очередь.
  • С
    Сергей
    15 августа 2025
    Архангельск на авто
    Дмитрий замечательный рассказчик, интересные моменты, все доступно.
    Хороший безопасный маршрут, не много ходили пешком.
    Дал рекомендации, что ещё посмотреть в городе и области.
    Спасибо Вам от Михаила и Сергея
  • О
    Ольга
    14 августа 2025
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Это было очень вкусно и очень интересно. Ребята большие молодцы. Крутое переосмысление поморской кухни и шикарная подача. Удачи
  • И
    Илья
    13 августа 2025
    Архангельск на авто
    Все понравилось и с интересом был подан материал о городе Архангельск.
  • Н
    Наталия
    10 августа 2025
    Архангельск на авто
    Обзорная экскурсия по Архангельску прекрасная! Все очень понравилось! Дмитрий увлекательно и не скучно рассказал о городе, прекрасным русским языком, был внимательным, отвечал на все вопросы! Остались только положительные эмоции)
  • М
    Мария
    26 июля 2025
    Архангельск на авто
    Очень понравилась экскурсия. Дмитрий грамотный гид, много знает об истории города, интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Материал изложение чётко и структурировано. Все очень понравилось, спасибо!
  • О
    Ольга
    25 июля 2025
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Спасибо большое Алексею за прекрасную прогулку по Архангельску. Было очень интересно и познавательно.
  • Л
    Лидия
    23 июля 2025
    Архангельск на авто
    Большую благодарность выражаем Дмитрию, за интереснейшую экскурсию по Архангельску. Дмитрий знает историю города начиная со дня основания и по сегодняшний
    читать дальше

    день. Погружение в историю города в разные эпохи, связанные историей архитектуры и строительства, просто поражают своей глубиной и знанием. Спасибо большое за время, проведенное так интересно.

  • Т
    Татьяна
    23 июля 2025
    Архангельск на авто
    Архангельск - однозначно очень красивый атмосферный город.
    Но до этой экскурсии мы были как слепые котята - прогулка радует, но не
    читать дальше

    особо вдохновляет и ничему не учит.
    После экскурсии на город взглянула другими глазами.
    Тем, кто сомневается - нужен гид или нет, однозначный совет - нужен 💯 Вы потеряете очень много, если будете гулять просто самостоятельно там, где Яндекс показал)
    А теперь непосредственно об экскурсии. Понравилось абсолютно все:
    1) по времени экскурсия занимает около 2 часов, но часы пролетает незаметно. Все грамотно и чётко структурировано, продумано, есть постоянная перемена деятельности и даже наглядность в виде старых фото Архангельска, карт и т. д.
    Получается очень качественный и интенсивный урок истории родного края;
    2) материал ненавязчиво охватывает весь период существования Архангельска от появления до наших дней. Включаются истории не только про архитектуру сохранившихся (и нет) зданий и построек, но и истории людей, которые с ними связаны: Иван Грозный, Петр Первый, Иван Седунов (больше всего про него меня поразила история), Бранд, Сурков, Адмирал Кузнецов и другие.
    3) Гид Дмитрий очень эрудирован, с юмором и любовью отзывается о своём городе и знает про него буквально все. Что бы мы не спросили дополнительно - про памятник Петру, про дом Киселева, про архангельский асфальт 😁 - Дмитрий все сразу же рассказывал очень доходчиво и подробно.
    Плюс более прозаичные советы про то, куда сходить, где поесть, что посмотреть, где и как купить морошку 😂 мне очень нужно)
    Экскурсию и именно Дмитрия рекомендуем однозначно! Мой муж, обычно относящийся к истории прохладно, после экскурсии с горящими глазами ещё долго все вспоминал. Детей-подростков и взрослых увлечёт 💯
    После этой экскурсии поймёте, что это была лучшая инвестиция в ваше самообразование.
    Браво, Дмитрий! Очень благодарны, Александр и Татьяна 🤍

  • И
    Илья
    17 июля 2025
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Замечательное путешествие по Архангельску, история города, сдобренная личными воспоминаниями, историями и байками, с массой деталей и нюансов, которые делают эту прогулку неповторимой.

