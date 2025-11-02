Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
«Если захотите, я буду рад поделиться рекомендациями по местам проверенного общепита, пивбарам, ресторанам, магазинам сувениров и другим интересующим вас заведениям»
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
7990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Архангельску
Познакомьтесь с историей Архангельска, посетив его знаковые места. Вас ждут старинные храмы, набережная и памятник Петру I. Увлекательное путешествие по городу
«Я посоветую вам интересные музеи, уютные рестораны и красивые прогулочные места»
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
«Музеи, кафе и рестораны, развлечения, магазины — расскажем все о досуге в Архангельске, посоветуем заведения с хорошей кухней и приятными ценами, подскажем секретные места и мероприятия, на которые стоит обратить внимание»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
Начало: На Новгородском проспекте
«Шеф-повар северной кухни из Архангельска, который стажировался в мишленовских ресторанах Копенгагена и Риги, глубоко изучает локальную гастрономию Севера и преподносит традиционные блюда в новом ключе»
11 дек в 13:00
12 дек в 12:00
7000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLevko2 ноября 2025Очень вкусно и аутентичные блюда севера. Не смотря на качество и атмосферу есть ряд недостатков, которые мы в личной беседе
- ИИрина24 октября 202516 октября побывали на экскурсии по Архангельску с Дмитрием, маршрут хороший, узнали много нового и интересного, не только об истории Архангельска. Как водитель Дмитрий аккуратен. Спасибо за экскурсию, будем советовать вас как гида друзьям.
- ННаталия17 октября 2025Прекрасное мероприятия для тех, кто хочет приятно и вкусно провести время. Очень интересная концепция, приветливый персонал, эстетичная атмосфера в ресторане и гастрономическое удовольствие!!!
- ААнна16 сентября 2025Нам очень понравилась экскурсия! Я была второй раз в Архангельске. Супруг первый раз.
И это действительно очень ценная информация и дополненная для меня. Как обычно Архангельск - один из любимейших городов России
- ЕЕлена7 сентября 2025Добрый день! Экскурсия прошла очень увлекательно, теперь на многие здания и памятники смотрю совсем иначе.
Дмитрий, спасибо за нюансы и новые знания.
- ААнастасия3 сентября 2025Алексей - прекрасный экскурсовод! За время экскурсии ярко, красочно и эмоционально сумел донести информацию о своём городе, рассказал и показал
- NNatalya31 августа 2025Спасибо, Дмитрий, за отличную экскурсию. Приезжая в новое место, мы обычно начинаем знакомство с городом с обзорной экскурсии, а потом
- ККарина26 августа 2025Прекрасный гид, очень интересная экскурсия, включает как общую историю города, так и личные воспоминания - то, что нужно!
- ЕЕлена25 августа 2025Огромная благодарность Алексею за нетрадиционный рассказ об Архангельске, его жителях, традициях и повседневной жизни! Соломбала и четвертый бульон - это что-то!
- ЕЕкатерина18 августа 2025Было очень интересно, Алексей отличный рассказчик, большое спасибо за экскурсию. Однозначно рекомендую!
- ММихаил15 августа 2025Порекомендую в первую очередь.
- ССергей15 августа 2025Дмитрий замечательный рассказчик, интересные моменты, все доступно.
Хороший безопасный маршрут, не много ходили пешком.
Дал рекомендации, что ещё посмотреть в городе и области.
Спасибо Вам от Михаила и Сергея
- ООльга14 августа 2025Это было очень вкусно и очень интересно. Ребята большие молодцы. Крутое переосмысление поморской кухни и шикарная подача. Удачи
- ИИлья13 августа 2025Все понравилось и с интересом был подан материал о городе Архангельск.
- ННаталия10 августа 2025Обзорная экскурсия по Архангельску прекрасная! Все очень понравилось! Дмитрий увлекательно и не скучно рассказал о городе, прекрасным русским языком, был внимательным, отвечал на все вопросы! Остались только положительные эмоции)
- ММария26 июля 2025Очень понравилась экскурсия. Дмитрий грамотный гид, много знает об истории города, интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Материал изложение чётко и структурировано. Все очень понравилось, спасибо!
- ООльга25 июля 2025Спасибо большое Алексею за прекрасную прогулку по Архангельску. Было очень интересно и познавательно.
- ЛЛидия23 июля 2025Большую благодарность выражаем Дмитрию, за интереснейшую экскурсию по Архангельску. Дмитрий знает историю города начиная со дня основания и по сегодняшний
- ТТатьяна23 июля 2025Архангельск - однозначно очень красивый атмосферный город.
Но до этой экскурсии мы были как слепые котята - прогулка радует, но не
- ИИлья17 июля 2025Замечательное путешествие по Архангельску, история города, сдобренная личными воспоминаниями, историями и байками, с массой деталей и нюансов, которые делают эту прогулку неповторимой.
