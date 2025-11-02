читать дальше

особо вдохновляет и ничему не учит.

После экскурсии на город взглянула другими глазами.

Тем, кто сомневается - нужен гид или нет, однозначный совет - нужен 💯 Вы потеряете очень много, если будете гулять просто самостоятельно там, где Яндекс показал)

А теперь непосредственно об экскурсии. Понравилось абсолютно все:

1) по времени экскурсия занимает около 2 часов, но часы пролетает незаметно. Все грамотно и чётко структурировано, продумано, есть постоянная перемена деятельности и даже наглядность в виде старых фото Архангельска, карт и т. д.

Получается очень качественный и интенсивный урок истории родного края;

2) материал ненавязчиво охватывает весь период существования Архангельска от появления до наших дней. Включаются истории не только про архитектуру сохранившихся (и нет) зданий и построек, но и истории людей, которые с ними связаны: Иван Грозный, Петр Первый, Иван Седунов (больше всего про него меня поразила история), Бранд, Сурков, Адмирал Кузнецов и другие.

3) Гид Дмитрий очень эрудирован, с юмором и любовью отзывается о своём городе и знает про него буквально все. Что бы мы не спросили дополнительно - про памятник Петру, про дом Киселева, про архангельский асфальт 😁 - Дмитрий все сразу же рассказывал очень доходчиво и подробно.

Плюс более прозаичные советы про то, куда сходить, где поесть, что посмотреть, где и как купить морошку 😂 мне очень нужно)

Экскурсию и именно Дмитрия рекомендуем однозначно! Мой муж, обычно относящийся к истории прохладно, после экскурсии с горящими глазами ещё долго все вспоминал. Детей-подростков и взрослых увлечёт 💯

После этой экскурсии поймёте, что это была лучшая инвестиция в ваше самообразование.

Браво, Дмитрий! Очень благодарны, Александр и Татьяна 🤍