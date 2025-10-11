Приглашаем вас отправиться в настоящее путешествие, которое подарит вам яркие впечатления и незабываемые эмоции! Всего за один день вы сможете увидеть два удивительных города Русского Севера — Архангельск и Северодвинск, познакомиться с их историей, культурой и природой. Вас ждут насыщенная программа, живописные виды и море открытий!

Программа экскурсии

Утро: Обзорная экскурсия по Архангельску. Мы начнем наш день с знакомства со столицей Поморья — Архангельском, городом с богатой историей и самобытным характером. Вас ждет прогулка по ключевым достопримечательностям:

Набережная Северной Двины — живописная прогулочная зона вдоль реки, откуда открываются потрясающие виды.

Гостиные дворы — памятник архитектуры XVII века, напоминающий о торговом прошлом города.

Красная пристань — историческое место, связанное с морскими традициями Архангельска.

Памятник Петру Первому — символ города, установленный в честь основателя российского флота.

Площадь Мира и площадь Ленина — сердце современной жизни Архангельска.

Площадь Победы и проспект Ленина — центральные места города, отражающие его современный облик.

Николо-Корельский монастырь — древняя обитель с уникальной историей, связанной с освоением Севера.

Набережная Александра Зрячева — место для спокойной прогулки и знакомства с духом Северодвинска.

Собор Архангела Михаила — величественный храм, отражающий духовную историю региона. Вы узнаете, как Архангельск стал первым морским портом России, и почувствуете атмосферу этого сурового, но гостеприимного края. Полдень: Обед в кафе В середине дня мы сделаем паузу, чтобы подкрепиться и отдохнуть. Вас ждет вкусный обед в уютном кафе, где вы сможете насладиться местной кухней и набраться сил для продолжения приключений. День: Экскурсия по Северодвинску После обеда мы отправимся в Северодвинск — город корабелов и морских традиций. Здесь вас ждет:.

А затем — посещение Северодвинского краеведческого музея, где вы узнаете о жизни города, его роли в истории страны и судьбах людей, связанных с морем. Вечер: Прогулка по острову Ягры Кульминацией дня станет посещение острова Ягры — южного берега Арктики. Мы прогуляемся по набережной, с которой открываются захватывающие виды на Белое море. Здесь же вы сможете прикоснуться к памяти героев — мы посетим мемориал в честь погибших моряков, отдавая дань уважения их подвигу. Важная информация:.

