Уникальная возможность увидеть два города за один день. Богатая программа: от исторических памятников до природных красот. Комфортное путешествие с остановкой на обед. Интересные рассказы гидов, которые оживят прошлое и настоящее Русского Севера.
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в настоящее путешествие, которое подарит вам яркие впечатления и незабываемые эмоции! Всего за один день вы сможете увидеть два удивительных города Русского Севера — Архангельск и Северодвинск, познакомиться с их историей, культурой и природой. Вас ждут насыщенная программа, живописные виды и море открытий!
Программа экскурсии
Утро: Обзорная экскурсия по Архангельску. Мы начнем наш день с знакомства со столицей Поморья — Архангельском, городом с богатой историей и самобытным характером. Вас ждет прогулка по ключевым достопримечательностям:
- Набережная Северной Двины — живописная прогулочная зона вдоль реки, откуда открываются потрясающие виды.
- Гостиные дворы — памятник архитектуры XVII века, напоминающий о торговом прошлом города.
- Красная пристань — историческое место, связанное с морскими традициями Архангельска.
- Памятник Петру Первому — символ города, установленный в честь основателя российского флота.
- Площадь Мира и площадь Ленина — сердце современной жизни Архангельска.
- Площадь Победы и проспект Ленина — центральные места города, отражающие его современный облик.
- Николо-Корельский монастырь — древняя обитель с уникальной историей, связанной с освоением Севера.
- Набережная Александра Зрячева — место для спокойной прогулки и знакомства с духом Северодвинска.
- Собор Архангела Михаила — величественный храм, отражающий духовную историю региона. Вы узнаете, как Архангельск стал первым морским портом России, и почувствуете атмосферу этого сурового, но гостеприимного края. Полдень: Обед в кафе В середине дня мы сделаем паузу, чтобы подкрепиться и отдохнуть. Вас ждет вкусный обед в уютном кафе, где вы сможете насладиться местной кухней и набраться сил для продолжения приключений. День: Экскурсия по Северодвинску После обеда мы отправимся в Северодвинск — город корабелов и морских традиций. Здесь вас ждет:.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Посещение Северодвинска доступно только для граждан РФ. Для граждан других государств необходимо наличие у въезжающего письменного разрешения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экскурсия по Архангельску: Набережная Северной Двины, Гостиные дворы, Красная пристань, Памятник Петру Первому, площадь Мира, площадь Ленина, Собор Архангела Михаила
- Экскурсия по Северодвинску: площадь Победы, проспект Ленина, Николо-Корельский монастырь, Набережная Александра Зрячева
- Прогулка по набережной острова Ягры, откуда открываются прекрасные виды на Белое море
- Посещение мемориала в честь погибших моряков
Что включено
- Проезд от Архангельска и обратно
- Сопровождение гидом
- Входная плата в музей
- Обед
Что не входит в цену
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница «Пур-Наволок», наб. Северной Двины 88
Завершение: Архангельск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Посещение Северодвинска доступно только для граждан РФ. Для граждан других государств необходимо наличие у въезжающего письменного разрешения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
11 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, прекрасный гид Галина, материал излагает с соблюдением хронологии, но не сухо, интересно. В течении всей экскурсии отвечает на вопросы., держит аудиторию. Посмотрели всё, что обещали. Я очень довольна, советую!!!
Входит в следующие категории Архангельска
