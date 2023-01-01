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Описание
Путь сюда, сначала на автомобиле, а потом на пароме, займет всего 1,5-2 часа. И вот уже северная деревня готова удивить и очаровать своей скромной красотой и бережно хранимыми жемчужинами поморского быта. Именно отсюда М. В. Ломоносов начал свой путь от помора в великие ученые.
Что вас ожидает:
прогуляемся по селу, разглядывая деревянные избы и любуясь северной природой;
посетим внушительный белоснежный храм Димитрия Солунского, с колокольни которого нам откроется панорамный вид на всё село и Северную Двину;
откроем для себя быт жителей северной деревни, познакомимся с жемчужинами коллекции историко-мемориального музея М. В. Ломоносова, посвятимся с древний поморский косторезный промысел в мастерской, где своими руками сделаем сувенир на память;
отдохнем на берегу Северной Двины, наслаждаясь северной выпечкой и вкусным чаем.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Экскурсионное сопровождение по программе
Билеты в музей и на мастер-класс по резьбе
Угощения для пикника
Что не входит
В летнее время дополнительно оплачивается переправа транспорта на пароме в размере 1000 руб. (туда-обратно)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: все дни недели,кроме понедельника в 9.30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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