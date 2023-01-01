Путешествие на родину М.В. Ломоносова - остров Куростров

Село Ломоносово - одно из интереснейших мест

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Село Ломоносово — одно из интереснейших мест, которое можно посетить из Архангельска за один день. Оно расположилось на острове Куростров между высоких берегов Северной Двины.
Путешествие на родину М.В. Ломоносова - остров Куростров
Путешествие на родину М.В. Ломоносова - остров Куростров
Путешествие на родину М.В. Ломоносова - остров Куростров
Путешествие на родину М.В. Ломоносова - остров Куростров
Путешествие на родину М.В. Ломоносова - остров Куростров
Путешествие на родину М.В. Ломоносова - остров Куростров

Что вас ожидает 🤩

  • Историко-мемориального музея М. В. Ломоносова
  • Белоснежный храм Димитрия Солунского
  • Косторезную мастерскую
  • Памятник М. В. Ломоносову
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путь сюда, сначала на автомобиле, а потом на пароме, займет всего 1,5-2 часа. И вот уже северная деревня готова удивить и очаровать своей скромной красотой и бережно хранимыми жемчужинами поморского быта. Именно отсюда М. В. Ломоносов начал свой путь от помора в великие ученые.

Что вас ожидает:

  • прогуляемся по селу, разглядывая деревянные избы и любуясь северной природой;
  • посетим внушительный белоснежный храм Димитрия Солунского, с колокольни которого нам откроется панорамный вид на всё село и Северную Двину;
  • откроем для себя быт жителей северной деревни, познакомимся с жемчужинами коллекции историко-мемориального музея М. В. Ломоносова, посвятимся с древний поморский косторезный промысел в мастерской, где своими руками сделаем сувенир на память;
  • отдохнем на берегу Северной Двины, наслаждаясь северной выпечкой и вкусным чаем.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение по программе
  • Билеты в музей и на мастер-класс по резьбе
  • Угощения для пикника
Что не входит
  • В летнее время дополнительно оплачивается переправа транспорта на пароме в размере 1000 руб. (туда-обратно)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: все дни недели,кроме понедельника в 9.30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

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