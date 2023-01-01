Путь сюда, сначала на автомобиле, а потом на пароме, займет всего 1,5-2 часа. И вот уже северная деревня готова удивить и очаровать своей скромной красотой и бережно хранимыми жемчужинами поморского быта. Именно отсюда М. В. Ломоносов начал свой путь от помора в великие ученые.

Что вас ожидает:

прогуляемся по селу, разглядывая деревянные избы и любуясь северной природой;

посетим внушительный белоснежный храм Димитрия Солунского, с колокольни которого нам откроется панорамный вид на всё село и Северную Двину;

откроем для себя быт жителей северной деревни, познакомимся с жемчужинами коллекции историко-мемориального музея М. В. Ломоносова, посвятимся с древний поморский косторезный промысел в мастерской, где своими руками сделаем сувенир на память;

отдохнем на берегу Северной Двины, наслаждаясь северной выпечкой и вкусным чаем.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.