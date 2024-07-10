В гости нас уже ждут местные жители, готовые рассказать про свой быт, познакомить с историей деревушки и накормить заготовками, пирогами и
Описание тура
Организационные детали
До Архангельска можно добраться на автомобиле, самолётом или поездом. Возможно в Архангельске будет ремонт центрального ж. -д. вокзала и надо будет ехать до станции Исакогорка (от Исакогорки до центра города 40 минут на такси).
Что нужно взять с собой:
● Небольшой рюкзак для пеших прогулок. Остальные вещи мы сложим в гермомешки, которые
выдадим
● спальный мешок (можно арендовать. Стоимость 2000 р. за поход)
● резиновые сапоги — до колена или чуть выше
● полотенце, средства личной гигиены
● солнцезащитные очки, средство от комаров
● влагозащита для телефонов и документов
● налобный фонарик, если вы едете в августе
Одежда:
● ботинки или кроссовки (желательно с защитой от воды: дождь, роса);
● сменная обувь (легкие сандалии или резиновые шлепки) для стоянок, домов;
● лёгкая одежда (майки, шорты);
● непромокаемая штормовая одежда: штаны и куртка или плащ, но он менее удобен в лодке.
● тёплая одежда для стоянок: флисовая кофта, теплые штаны, теплые носки (обычно одну
пару), перчатки, шапка.
● головной убор для защиты от солнца (кепка, панама, Buff, ковбойская шляпа или сомбреро).
Будет ли возможность постирать вещи в течение похода?
Стиральной машины в походе не будет, однако всегда можно постирать необходимое в остывающей бане и за ночь всё высохнет — очень удобно.
Какая погода будет во время путешествия?
Из опыта, температура воздуха на Мезени в июле-августе очень переменчивая от +10 до +25 Август немного прохладнее. Средняя температура воды 15С. Возможны кратковременные (сутки) похолодания на 4-5 градусов соответственно. Дожди летом не затяжные.
Если идёт дождь — даже ливень, мы не меняем планов, а идём по маршруту, ведь дождю чаще всего сопутствует ветер, что нам очень по душе. Отогреемся и обсохнем на берегу у костра или в бане. Находиться в карбасе в дождь безопасно, однако в случае грозы на воду мы не выходим, чтобы не рисковать стать громоотводом.
Проживание. Будем жить в гостевых домах-срубах в деревенском стиле по маршруту с русской баней, печками и удобствами, по 2-5 человек в комнате. 1-местное размещение в гостевых домах не предусмотрено.
1 ночь проведём в Доме культуры на сцене, в спальных мешках. 1 ночь — в палатках: 3-местные туристические палатки по 2 человека (по запросу возможно 1-местное размещение).
Питание. В программу включены горячие завтраки и ужины + обеды в зависимости от погодных обстоятельств (сухпаёк или горячий).
Если среди участников есть вегетарианцы или кому-то не хочется есть мясо, оно готовится
отдельно. Продуктами и приготовлением пищи заведует помощник капитана. Каждый день при этом одна из лодок назначается дежурной. Её экипаж помогает на камбузе — участвует в приготовлении пищи, сервировке, уборке. Личную посуду каждый моет за собой сам, общую посуду — дежурная команда.
Транспорт. Флотилия из трёх парусно-вёсельных лодок (мезенка или карбас). Экипаж лодки — 3-4 человека. Одна из лодок капитанская — она оснащена мотором и используется для перевозки вещей и, при необходимости, буксировки. От/до ж. -д. вокзала поедем на микроавтобусе Volkswagen или Mercedes. По маршруту будем передвигаться на тракторе, шишиге (ГАЗ-66), моторной лодке.
Связь и интернет. На протяжении всего маршрута эпизодически встречаются места со связью разных операторов. По большей части связи нет.
Дети. Возможно участие с детьми с 7 лет. Стоимость тура для детей от 7 до 12 лет — 52 000 руб.
Сложность. Уровень сложности — 2-3 балла из 4, ограничений нет. Пройдём 110 км по воде за 5 ходовых дней.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Кижму и прогулка по деревне
Встречаемся на ж. -д. вокзале в Архангельске в 08:00 и отправляемся в деревню Кижма. Прибудем в 15:00, заселимся, пообедаем и познакомимся. Затем вас ждёт инструктаж: изучим маршрут, разделимся на команды и назначим роли.
Вечером прогуляемся по атмосферной и живописной деревушке с Евдокией Гавриловной — местной активисткой, которая занимается сохранением деревенского уклада жизни, создаёт здесь музеи и с большой любовью относится к своей родине.
Поднимемся на колокольню Одигитриевской церкви и полюбуемся Кижмой с высоты, а в музее «Политова изба» познакомимся с крестьянским бытом. Ещё увидим самые северные ветряные мельницы.
В 19:00 поужинаем и разойдёмся по комнатам.
Начало путешествия
Позавтракаем в трактире «Кимженска паужна» и в 10:00 на ГАЗ-66, прозванным в народе «шишигой», отправимся к переправе. С нами поедет охотовед, рыбак и пассионарий Игорь Корбут. В 15:00 доберёмся до переправы, подкрепимся, распределим снаряжение и будем готовить лодки. Мы научим вас ставить парус, познакомим с морскими терминами и вместе отработаем приёмы управления лодкой.
И вот, наконец, начинаем путешествие! Сегодня перейдём от Лешуконского до Большой Нисогоры. Заселимся в гостевой дом с видом на речку Мезень и поужинаем в 19:00. Затем устроим разбор нашего первого перехода: вы изучите теорию паруса, приёмы навигации на воде, швартовку лодок на вёслах и другие важные аспекты.
После занятия попаримся в баньке и остаток вечера проведём, слушая истории про охоту и рыбалку. Желающие смогут сменить теорию на практику и пойти ловить рыбу.
За день пройдём 11 км по воде.
Переход в Заозёрье, прогулка по цветочному лугу и ночь в палатках
После завтрака пойдём гулять по деревне Большая Нисогора. Побываем в музее крестьянского быта и пообщаемся с его хранителем, а ещё заглянем в деревянную церквушку.
В 12:00 пообедаем и начнём переход в деревню Заозёрье ниже по течению. Здесь обязательно полюбуемся Никольской церковью и отправимся бродить по цветущему лугу, вдыхать ароматы и наслаждаться тишиной и покоем. Только представьте: в деревне постоянно живут всего два человека! Мы познакомимся с хранителем церкви Алексеем Морозовым. Он расскажет, как живётся в пустующем старинном селении.
Ужин приготовим на костре, а ночевать сегодня будем в палатках. Сначала проводим живописный закат, потом будем считать звёзды!
За день пройдём 11 км по воде.
Деревня Кеслома и ужин у местной жительницы
После вкусного завтрака, приготовленного на костре, в 11:00 начнём переход Зозёрье — Юрома. Расстояние — 13 км. Будем учиться читать реку. В 14:00 пообедаем на берегу в деревне. По желанию можем дойти до высокого угора, полюбоваться открывающейся панорамой и заглянуть в местный магазинчик.
Затем продолжим путь по воде: держим курс на деревню Кеслома. Расстояние — 14 км. На ужин нас уже ждёт в гости местная жительница Яна с пирогами да домашними заготовками. После трапезы попаримся в баньке, а спать пойдём в местный Дом культуры.
За день пройдём 27 км по воде.
Мастер-класс и прогулка по загадочной деревне Азаполье
Позавтракаем у Яны. В меню: домашнее молочко, творог и вкусные блины. Затем вас ждёт мастер-класс по набойке на ткани: вы создадите уникальный сувенир с мезенской росписью.
В 12:00 начнём следующий переход в Азаполье. Погуляем по окутанной тайнами деревне с Ираидой Валентиновной и познакомимся с удивительными легендами и преданиями. Наша проводница расскажет историю селения с давних времён до современности. Здесь вы сможете покататься на сказочных качелях и отправить родным открытку по почте. После перекуса продолжим наш путь.
Ночевать будем на песчаной косе в палатках. После ужина, приготовленного на костре, проведём вечер, общаясь и делясь впечатлениями.
За день пройдём 14 км по воде.
Экскурсия по селу Погорелец
Позавтракаем и отправимся в село Погорелец. В 14:00 пообедаем, после чего у вас будет время на отдых и купание. По деревне экскурсию нам проведёт Наталья Проковьевна, хозяйка местного гостевого дома. Вместе с мужем они переправят нас на моторной лодке и прогуляются с нами по селу Погорелец.
В 20:00 — ужин. Ночевать будем в гостевом доме.
За день пройдём 17 км по воде.
Возвращение в Кижму
После завтрака выходим на маршрут. Сегодня переходим из Погорельца в старинную деревню Кильца. Расстояние — 17 км. Деревня удивит своими богатыми рублеными крестьянскими домами. От берега до деревни нас довезут на тракторе. Вы сможете прогуляться по улочкам села, а мы приготовим для вас обед на костре.
В 15:00 доплывём до переправы Кижма — Дорогорское. Переход составит 11 км. Здесь соберём паруса, высушим вёсла и устроим прощальный ужин в Кижме. Вечером у вас будет свободное время, чтобы погулять и попариться в бане. Ночевать будем в гостевом доме.
За день пройдём 28 км по воде.
Экскурсия по верфи Товарищества Поморского судостроения и отъезд
В 08:00 позавтракаем, а затем отвезём вас в Архангельск. На экскурсии по верфи Товарищества Поморского судостроения вы узнаете, как обрабатывали дерево в древности и как технологии усовершенствовались в наше время.
На этом наш тур завершён. Вы сможете погулять по Архангельску: мы порекомендуем лучшие рестораны, самые интересные музеи и хорошие сувенирные магазины.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 000 ₽
|Дети до 12 лет
|52 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы: Архангельск - Кимжа - Лешуконское, Кимжа - Архангельск
- Услуги капитана-наставника и старшего помощника
- 3-разовое походное питание. Готовим вместе в гостевых домах или на костре
- Местные деревенские продукты и завтраки в паужне
- Проживание в гостевых домах по маршруту, постельное бельё
- Бани
- Экскурсии и мастер-классы по программе
- Аренда гермомешка и коврика, индивидуальной посуды для каждого участника, туристических палаток, набора посуды для готовки
- Аренда парусно-вёсельной лодки для экипажа (3-4 человека) со средствами безопасности (спасжилеты) и портативной рацией на экипаж
- Снасти для рыбалки (спиннинг, наживки), бродни (высокие сапоги) - одни на лодку
- Накомарники и репелленты
Что не входит в цену
- Билеты до Архангельска и обратно
- Защитная одежда и обувь: дождевик и индивидуальные сапоги
- Спальник (можем предоставить за 2000 руб.)
- Дополнительные продукты по желанию (ягоды, пироги, сыры и т. д.), алкоголь