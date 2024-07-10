Приглашаем в этнографическое путешествие по реке Мезень на парусной лодке.В гости нас уже ждут местные жители, готовые рассказать про свой быт, познакомить с историей деревушки и накормить заготовками, пирогами и

парным молоком. Почти всю неделю мы проведём без связи и интернета: отдохнём от шума, информации и суеты. Будем любоваться природой, считать звёзды на ночном небе и болтать, сидя у костра. А ещё вы поучитесь ставить паруса, освоите приёмы навигации на воде и швартовку лодок на вёслах.

Описание тура

Организационные детали

До Архангельска можно добраться на автомобиле, самолётом или поездом. Возможно в Архангельске будет ремонт центрального ж. -д. вокзала и надо будет ехать до станции Исакогорка (от Исакогорки до центра города 40 минут на такси).

Что нужно взять с собой:

● Небольшой рюкзак для пеших прогулок. Остальные вещи мы сложим в гермомешки, которые

выдадим

● спальный мешок (можно арендовать. Стоимость 2000 р. за поход)

● резиновые сапоги — до колена или чуть выше

● полотенце, средства личной гигиены

● солнцезащитные очки, средство от комаров

● влагозащита для телефонов и документов

● налобный фонарик, если вы едете в августе

Одежда:

● ботинки или кроссовки (желательно с защитой от воды: дождь, роса);

● сменная обувь (легкие сандалии или резиновые шлепки) для стоянок, домов;

● лёгкая одежда (майки, шорты);

● непромокаемая штормовая одежда: штаны и куртка или плащ, но он менее удобен в лодке.

● тёплая одежда для стоянок: флисовая кофта, теплые штаны, теплые носки (обычно одну

пару), перчатки, шапка.

● головной убор для защиты от солнца (кепка, панама, Buff, ковбойская шляпа или сомбреро).

Будет ли возможность постирать вещи в течение похода?

Стиральной машины в походе не будет, однако всегда можно постирать необходимое в остывающей бане и за ночь всё высохнет — очень удобно.

Какая погода будет во время путешествия?

Из опыта, температура воздуха на Мезени в июле-августе очень переменчивая от +10 до +25 Август немного прохладнее. Средняя температура воды 15С. Возможны кратковременные (сутки) похолодания на 4-5 градусов соответственно. Дожди летом не затяжные.

Если идёт дождь — даже ливень, мы не меняем планов, а идём по маршруту, ведь дождю чаще всего сопутствует ветер, что нам очень по душе. Отогреемся и обсохнем на берегу у костра или в бане. Находиться в карбасе в дождь безопасно, однако в случае грозы на воду мы не выходим, чтобы не рисковать стать громоотводом.