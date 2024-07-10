В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации

Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Приглашаем в этнографическое путешествие по реке Мезень на парусной лодке.

В гости нас уже ждут местные жители, готовые рассказать про свой быт, познакомить с историей деревушки и накормить заготовками, пирогами и
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парным молоком. Почти всю неделю мы проведём без связи и интернета: отдохнём от шума, информации и суеты. Будем любоваться природой, считать звёзды на ночном небе и болтать, сидя у костра. А ещё вы поучитесь ставить паруса, освоите приёмы навигации на воде и швартовку лодок на вёслах.

В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

До Архангельска можно добраться на автомобиле, самолётом или поездом. Возможно в Архангельске будет ремонт центрального ж. -д. вокзала и надо будет ехать до станции Исакогорка (от Исакогорки до центра города 40 минут на такси).
Что нужно взять с собой:
● Небольшой рюкзак для пеших прогулок. Остальные вещи мы сложим в гермомешки, которые
выдадим
● спальный мешок (можно арендовать. Стоимость 2000 р. за поход)
● резиновые сапоги — до колена или чуть выше
● полотенце, средства личной гигиены
● солнцезащитные очки, средство от комаров
● влагозащита для телефонов и документов
● налобный фонарик, если вы едете в августе
Одежда:
● ботинки или кроссовки (желательно с защитой от воды: дождь, роса);
● сменная обувь (легкие сандалии или резиновые шлепки) для стоянок, домов;
● лёгкая одежда (майки, шорты);
● непромокаемая штормовая одежда: штаны и куртка или плащ, но он менее удобен в лодке.
● тёплая одежда для стоянок: флисовая кофта, теплые штаны, теплые носки (обычно одну
пару), перчатки, шапка.
● головной убор для защиты от солнца (кепка, панама, Buff, ковбойская шляпа или сомбреро).

Будет ли возможность постирать вещи в течение похода?
Стиральной машины в походе не будет, однако всегда можно постирать необходимое в остывающей бане и за ночь всё высохнет — очень удобно.

Какая погода будет во время путешествия?
Из опыта, температура воздуха на Мезени в июле-августе очень переменчивая от +10 до +25 Август немного прохладнее. Средняя температура воды 15С. Возможны кратковременные (сутки) похолодания на 4-5 градусов соответственно. Дожди летом не затяжные.

Если идёт дождь — даже ливень, мы не меняем планов, а идём по маршруту, ведь дождю чаще всего сопутствует ветер, что нам очень по душе. Отогреемся и обсохнем на берегу у костра или в бане. Находиться в карбасе в дождь безопасно, однако в случае грозы на воду мы не выходим, чтобы не рисковать стать громоотводом.

Проживание. Будем жить в гостевых домах-срубах в деревенском стиле по маршруту с русской баней, печками и удобствами, по 2-5 человек в комнате. 1-местное размещение в гостевых домах не предусмотрено.
1 ночь проведём в Доме культуры на сцене, в спальных мешках. 1 ночь — в палатках: 3-местные туристические палатки по 2 человека (по запросу возможно 1-местное размещение).

Питание. В программу включены горячие завтраки и ужины + обеды в зависимости от погодных обстоятельств (сухпаёк или горячий).
Если среди участников есть вегетарианцы или кому-то не хочется есть мясо, оно готовится
отдельно. Продуктами и приготовлением пищи заведует помощник капитана. Каждый день при этом одна из лодок назначается дежурной. Её экипаж помогает на камбузе — участвует в приготовлении пищи, сервировке, уборке. Личную посуду каждый моет за собой сам, общую посуду — дежурная команда.

Транспорт. Флотилия из трёх парусно-вёсельных лодок (мезенка или карбас). Экипаж лодки — 3-4 человека. Одна из лодок капитанская — она оснащена мотором и используется для перевозки вещей и, при необходимости, буксировки. От/до ж. -д. вокзала поедем на микроавтобусе Volkswagen или Mercedes. По маршруту будем передвигаться на тракторе, шишиге (ГАЗ-66), моторной лодке.

Связь и интернет. На протяжении всего маршрута эпизодически встречаются места со связью разных операторов. По большей части связи нет.

Дети. Возможно участие с детьми с 7 лет. Стоимость тура для детей от 7 до 12 лет — 52 000 руб.

Сложность. Уровень сложности — 2-3 балла из 4, ограничений нет. Пройдём 110 км по воде за 5 ходовых дней.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Кижму и прогулка по деревне

Встречаемся на ж. -д. вокзале в Архангельске в 08:00 и отправляемся в деревню Кижма. Прибудем в 15:00, заселимся, пообедаем и познакомимся. Затем вас ждёт инструктаж: изучим маршрут, разделимся на команды и назначим роли.

Вечером прогуляемся по атмосферной и живописной деревушке с Евдокией Гавриловной — местной активисткой, которая занимается сохранением деревенского уклада жизни, создаёт здесь музеи и с большой любовью относится к своей родине.

Поднимемся на колокольню Одигитриевской церкви и полюбуемся Кижмой с высоты, а в музее «Политова изба» познакомимся с крестьянским бытом. Ещё увидим самые северные ветряные мельницы.

В 19:00 поужинаем и разойдёмся по комнатам.

Встреча, переезд в Кижму и прогулка по деревнеВстреча, переезд в Кижму и прогулка по деревнеВстреча, переезд в Кижму и прогулка по деревнеВстреча, переезд в Кижму и прогулка по деревнеВстреча, переезд в Кижму и прогулка по деревнеВстреча, переезд в Кижму и прогулка по деревнеВстреча, переезд в Кижму и прогулка по деревнеВстреча, переезд в Кижму и прогулка по деревнеВстреча, переезд в Кижму и прогулка по деревнеВстреча, переезд в Кижму и прогулка по деревнеВстреча, переезд в Кижму и прогулка по деревнеВстреча, переезд в Кижму и прогулка по деревне
2 день

Начало путешествия

Позавтракаем в трактире «Кимженска паужна» и в 10:00 на ГАЗ-66, прозванным в народе «шишигой», отправимся к переправе. С нами поедет охотовед, рыбак и пассионарий Игорь Корбут. В 15:00 доберёмся до переправы, подкрепимся, распределим снаряжение и будем готовить лодки. Мы научим вас ставить парус, познакомим с морскими терминами и вместе отработаем приёмы управления лодкой.

И вот, наконец, начинаем путешествие! Сегодня перейдём от Лешуконского до Большой Нисогоры. Заселимся в гостевой дом с видом на речку Мезень и поужинаем в 19:00. Затем устроим разбор нашего первого перехода: вы изучите теорию паруса, приёмы навигации на воде, швартовку лодок на вёслах и другие важные аспекты.

После занятия попаримся в баньке и остаток вечера проведём, слушая истории про охоту и рыбалку. Желающие смогут сменить теорию на практику и пойти ловить рыбу.

За день пройдём 11 км по воде.

Начало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествия
3 день

Переход в Заозёрье, прогулка по цветочному лугу и ночь в палатках

После завтрака пойдём гулять по деревне Большая Нисогора. Побываем в музее крестьянского быта и пообщаемся с его хранителем, а ещё заглянем в деревянную церквушку.

В 12:00 пообедаем и начнём переход в деревню Заозёрье ниже по течению. Здесь обязательно полюбуемся Никольской церковью и отправимся бродить по цветущему лугу, вдыхать ароматы и наслаждаться тишиной и покоем. Только представьте: в деревне постоянно живут всего два человека! Мы познакомимся с хранителем церкви Алексеем Морозовым. Он расскажет, как живётся в пустующем старинном селении.

Ужин приготовим на костре, а ночевать сегодня будем в палатках. Сначала проводим живописный закат, потом будем считать звёзды!

За день пройдём 11 км по воде.

Переход в Заозёрье, прогулка по цветочному лугу и ночь в палаткахПереход в Заозёрье, прогулка по цветочному лугу и ночь в палаткахПереход в Заозёрье, прогулка по цветочному лугу и ночь в палаткахПереход в Заозёрье, прогулка по цветочному лугу и ночь в палаткахПереход в Заозёрье, прогулка по цветочному лугу и ночь в палаткахПереход в Заозёрье, прогулка по цветочному лугу и ночь в палатках
4 день

Деревня Кеслома и ужин у местной жительницы

После вкусного завтрака, приготовленного на костре, в 11:00 начнём переход Зозёрье — Юрома. Расстояние — 13 км. Будем учиться читать реку. В 14:00 пообедаем на берегу в деревне. По желанию можем дойти до высокого угора, полюбоваться открывающейся панорамой и заглянуть в местный магазинчик.

Затем продолжим путь по воде: держим курс на деревню Кеслома. Расстояние — 14 км. На ужин нас уже ждёт в гости местная жительница Яна с пирогами да домашними заготовками. После трапезы попаримся в баньке, а спать пойдём в местный Дом культуры.

За день пройдём 27 км по воде.

Деревня Кеслома и ужин у местной жительницыДеревня Кеслома и ужин у местной жительницыДеревня Кеслома и ужин у местной жительницыДеревня Кеслома и ужин у местной жительницыДеревня Кеслома и ужин у местной жительницыДеревня Кеслома и ужин у местной жительницыДеревня Кеслома и ужин у местной жительницыДеревня Кеслома и ужин у местной жительницы
5 день

Мастер-класс и прогулка по загадочной деревне Азаполье

Позавтракаем у Яны. В меню: домашнее молочко, творог и вкусные блины. Затем вас ждёт мастер-класс по набойке на ткани: вы создадите уникальный сувенир с мезенской росписью.

В 12:00 начнём следующий переход в Азаполье. Погуляем по окутанной тайнами деревне с Ираидой Валентиновной и познакомимся с удивительными легендами и преданиями. Наша проводница расскажет историю селения с давних времён до современности. Здесь вы сможете покататься на сказочных качелях и отправить родным открытку по почте. После перекуса продолжим наш путь.

Ночевать будем на песчаной косе в палатках. После ужина, приготовленного на костре, проведём вечер, общаясь и делясь впечатлениями.

За день пройдём 14 км по воде.

Мастер-класс и прогулка по загадочной деревне АзапольеМастер-класс и прогулка по загадочной деревне АзапольеМастер-класс и прогулка по загадочной деревне АзапольеМастер-класс и прогулка по загадочной деревне АзапольеМастер-класс и прогулка по загадочной деревне АзапольеМастер-класс и прогулка по загадочной деревне АзапольеМастер-класс и прогулка по загадочной деревне АзапольеМастер-класс и прогулка по загадочной деревне АзапольеМастер-класс и прогулка по загадочной деревне АзапольеМастер-класс и прогулка по загадочной деревне АзапольеМастер-класс и прогулка по загадочной деревне АзапольеМастер-класс и прогулка по загадочной деревне Азаполье
6 день

Экскурсия по селу Погорелец

Позавтракаем и отправимся в село Погорелец. В 14:00 пообедаем, после чего у вас будет время на отдых и купание. По деревне экскурсию нам проведёт Наталья Проковьевна, хозяйка местного гостевого дома. Вместе с мужем они переправят нас на моторной лодке и прогуляются с нами по селу Погорелец.

В 20:00 — ужин. Ночевать будем в гостевом доме.

За день пройдём 17 км по воде.

Экскурсия по селу ПогорелецЭкскурсия по селу ПогорелецЭкскурсия по селу ПогорелецЭкскурсия по селу ПогорелецЭкскурсия по селу ПогорелецЭкскурсия по селу ПогорелецЭкскурсия по селу Погорелец
7 день

Возвращение в Кижму

После завтрака выходим на маршрут. Сегодня переходим из Погорельца в старинную деревню Кильца. Расстояние — 17 км. Деревня удивит своими богатыми рублеными крестьянскими домами. От берега до деревни нас довезут на тракторе. Вы сможете прогуляться по улочкам села, а мы приготовим для вас обед на костре.

В 15:00 доплывём до переправы Кижма — Дорогорское. Переход составит 11 км. Здесь соберём паруса, высушим вёсла и устроим прощальный ужин в Кижме. Вечером у вас будет свободное время, чтобы погулять и попариться в бане. Ночевать будем в гостевом доме.

За день пройдём 28 км по воде.

Возвращение в КижмуВозвращение в КижмуВозвращение в КижмуВозвращение в КижмуВозвращение в КижмуВозвращение в Кижму
8 день

Экскурсия по верфи Товарищества Поморского судостроения и отъезд

В 08:00 позавтракаем, а затем отвезём вас в Архангельск. На экскурсии по верфи Товарищества Поморского судостроения вы узнаете, как обрабатывали дерево в древности и как технологии усовершенствовались в наше время.

На этом наш тур завершён. Вы сможете погулять по Архангельску: мы порекомендуем лучшие рестораны, самые интересные музеи и хорошие сувенирные магазины.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 000 ₽
Дети до 12 лет52 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы: Архангельск - Кимжа - Лешуконское, Кимжа - Архангельск
  • Услуги капитана-наставника и старшего помощника
  • 3-разовое походное питание. Готовим вместе в гостевых домах или на костре
  • Местные деревенские продукты и завтраки в паужне
  • Проживание в гостевых домах по маршруту, постельное бельё
  • Бани
  • Экскурсии и мастер-классы по программе
  • Аренда гермомешка и коврика, индивидуальной посуды для каждого участника, туристических палаток, набора посуды для готовки
  • Аренда парусно-вёсельной лодки для экипажа (3-4 человека) со средствами безопасности (спасжилеты) и портативной рацией на экипаж
  • Снасти для рыбалки (спиннинг, наживки), бродни (высокие сапоги) - одни на лодку
  • Накомарники и репелленты
Что не входит в цену
  • Билеты до Архангельска и обратно
  • Защитная одежда и обувь: дождевик и индивидуальные сапоги
  • Спальник (можем предоставить за 2000 руб.)
  • Дополнительные продукты по желанию (ягоды, пироги, сыры и т. д.), алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Архангельска, 08:00
Завершение: Архангельск, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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